На этой неделе победил только «Краснодар». В Турции было тяжело, но выстояли

Первая половина первого тайма в Трабзоне прошла ровно так, как и должен складываться первый из сдвоенных матчей соперников, бьющихся за выход из группы после плохих стартовых туров. «Трабзонспор» и «Краснодар» начали достаточно осторожно, много времени уделяя обороне центральной оси поля. После острой атаки с ударом на первой минуте хозяева отдали мяч «Краснодару», и всё это привело к фирменному удару Шапи на исходе первой десятиминутки. Мяч летел примерно так же долго, как вчера после удара Марселя Забитцера по воротам «Зенита», но результат получился другим — перекладина, 0:0.

«Трабзонспор» пытался понять, что делать. Раскрываться команда явно не хотела, но и «быки» не давали возможностей для быстрых атак. Перелом наступил ровно на экваторе тайма: Ольссон не впервые в сезоне опоздал с игрой в приём, и турки полетели забивать. Тони Нвакаеме задал траекторию навеса на дальнюю штангу, Урош Спайич попробовал вынести мяч, но попал в соперника, от которого мяч едва не залетел в ворота — Матвей Сафонов по-настоящему спас.

Мы вообще будем набирать очки в Лиге Европы? Очередной провал «Краснодара» «Краснодар» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы. С «Хетафе» «быки» слишком поздно вошли в игру.

Для «Трабзонспора» это стало сигналом к действию. В следующие десять минут Сафонов стал главным действующим лицом в составе «Краснодара», а у хозяев игру к рукам прибрал капитан Хосе Соса. Опытнейший аргентинец настроил взаимодействие с Тони, через которого пошли доставки в штрафную с левого фланга, и начал отдавать хитрые передачи вразрез. «Быки» перешли в режим терпения — полетели жёлтые карточки, Сафонов пару раз потащил после стандартов, и было понятно, что такой период в игре в Турции надо просто пережить.

«Краснодару» удалось. Примерно с 35-й минуты 34-летний Соса подсел, игра стала чаще останавливаться, и гости отодвинули мяч от своих ворот. По итогам первого тайма у нашей команды не было ни одного удара в створ, и это навевало грустные мысли — особенно после только что завершившегося матча ЦСКА, где армейцы никак не могли точно попасть.

Однако грустить долго не пришлось. «Трабзонспор» забыл выйти на поле после перерыва: за три первых минуты тайма «Краснодар» создал три опасных подхода, и третий завершился голом. Ольссон вскрыл штрафную интеллигентным пасом на Петрова, тот прострелил, и если первый удар Жоау Перейра (это защитник, если что) отразил рукой, то повторным движением Маркус Берг сделал то, что должен был — 1:0 в пользу «быков».

В этот момент хозяева вспомнили, что игра уже возобновилась, а счёт не в их пользу. Для гостей настали тяжёлые времена: турки врубили прессинг и стали вынуждать соперника ошибаться. Лучшей иллюстрацией происходившего может считаться тот факт, что дважды за несколько минут из своей штрафной «быкам» приходилось выбивать мяч ударами через себя. Сёрлот не зацепился за мяч в убойной позиции, а ещё через пару атак «Трабзонспор» создал внушительную возможность в быстрой атаке 4 в 5. Соса принял мяч в штрафной и бил в ближний угол — Сафонов справился.

Туркам приходилось раскрываться, потому что поражение оставляло им немного шансов на выход из группы, и этим могли пользоваться быки. Почти подряд у ворот Чакыра возникли два убойнейших момента. Сначала вышедший на замену Фернандеш отдал передачу, похожую на ту, что начала голевую атаку, но вбежавший в штрафную Вильена в касание не попал в створ, а затем Ари организовал для Шапи чистый выход один на один, но мяч был под правой ногой и уже не в первый раз в сезоне это стало психологическим барьером для левоногого футболиста. Шапи попытался прострелить на Фернандеша, который открывался перед пустым створом, но эта передача была перехвачена.

Последние минуты «Краснодар» проводил у своих ворот — мяч опасно летал по штрафной, но удары хозяев или блокировались, или шли мимо створа. А когда началось компенсированное время, «быки» решили все вопросы: Вильена снова ворвался в штрафную за спины защитникам, дождался передачи от Ари и на этот раз был точен. 2:0 — наша команда вернулась в борьбу за плей-офф еврокубка.