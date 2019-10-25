«Арсенал» помогает России не отставать от Португалии. Крутой камбэк в Лондоне!

В этом розыгрыше Лиги Европы Унаи Эмери даёт игрокам ротации шанс себя проявить. По сравнению с матчами АПЛ он практически полностью меняет линию обороны, а также разбавляет полузащиту лондонцев молодыми футболистами. Такой подход давал положительные результаты в играх с «Айнтрахтом» и «Стандардом», однако во встрече с «Виторией Гимарайнш» едва не погубил «Арсенал».

После окончания первого тайма команда Эмери «горела» 2:1. Первый гол англичане пропустили из-за ошибки защитника Тирни, который не успел перехватить мяч после передачи Виктора Гарсии на Эдвардса в центр штрафной, а второй в результате привоза Мэйтленда-Найлса – контратаку португальцев голевым ударом завершил Бруно. Если бы не мяч, забитый Мартинелли, дела у «Арсенала» были бы совсем плохи.

А так, после выхода на поле Себальоса и Гюэндузи вместо Найлса и Уиллока в начале второй половины игры, лондонцы прибавили, а чуть позже благодаря замене Ляказетта на Пепе смогли даже совершить камбэк.

Перевернуть игру нигерийский нападающий смог всего лишь за 10 минут. На старте последней десятиминутки он забил гол со штрафного удара. Обхитрив голкипера, Пепе послал мяч низом в ближний для Маседу угол. А уже в добавленное время нападающий вывел свою команду вперёд, снова забив со стандарта. На этот раз нигериец отправил мяч точно в левую девятку ворот.

Таким образом Пепе не только добыл «Арсеналу» победу, но и немного помог нашим клубам. Благодаря победе лондонцев над «Виторией» отрыв Португалии от России в рейтинге клубов УЕФА увеличился чуть меньше, чем мог бы.