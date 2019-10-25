Португалия убегает от нас в рейтинге УЕФА. Победы «Краснодара» было мало

Вечер среды был ознаменован очень неприятным событием для всего российского футбола. Трёхлетнее преимущество России над Португалией в клубном рейтинге УЕФА подошло к концу. В Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу», «Зенит» — «Лейпцигу», а «Бенфика», обыграв «Лион», вывела свою страну на 6-е место в таблице коэффициентов, где совсем недавно располагались мы.
Несмотря на то что в четверг в Лиге Европы выступали аж два наших клуба, априори у России были лишь призрачные шансы вернуть утерянную позицию. Сейчас португальцам победы приносят больше очков в рейтинг страны, чем победы российским клубам (читайте здесь почему), да и в ЛЕ у Португалии играют четыре команды – «Порту», «Витория Гимарайнш», «Спортинг» и «Брага». Поэтому даже в случае успеха ЦСКА и «Краснодара» рассчитывать на возвращение России на шестое место клубного рейтинга УЕФА всерьёз не стоило. «Армейцы» и «быки» могли лишь не дать Португалии набрать значительный отрыв.
К сожалению, после завершения 3-го тура ЛЕ ситуация в таблице коэффициентов УЕФА для нас стала ещё непригляднее. ЦСКА неожиданно проиграл скромному «Ференцварошу» — 0:1, а «Краснодар», хоть и выиграл у «Трабзонспора» (0:2), существенно изменить ничего не смог.
Два из четырёх португальских клубов одержали победу: «Спортинг» выиграл у «Русенборга», а «Брага» взяла верх над «Бешикташем». Также копилку баллов Португалии пополнил и «Порту», который сыграл вничью с «Рейнджерс». Лишь «Витория Гимарайнш» не добыл очков, упустив победу над «Арсеналом» в концовке встречи.
За победу в матче группового этапа ЛЧ и ЛЕ каждая команда получает два очка, а за ничью — одно. Затем эти баллы делятся на количество участников в еврокубках. Поэтому победа «Краснодара» принесла нам всего 0,333 балла (2 делим на 6 – «Зенит», «Локо», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» и «Арсенал», получаем 0,333).
У португальцев всё намного лучше. «Спортинг» и «Брага» добыли по 0,4 очка (5 участников в еврокубках), а «Порту» — 0,2. Итого – 1 балл.
Таким образом вчерашний отрыв Португалии от России увеличился в три раза. Теперь наша страна отстаёт на 0,966 очка. У португальцев 44,849 балла, а у России – 43,883.
Если ситуация не изменится в нашу пользу, то в будущем сезоне мы рискуем остаться без одного места в ЛЧ, а также без прямой путёвки для серебряного призёра РПЛ на групповой этап главного клубного турнира Европы.
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