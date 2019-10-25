Увольте Гончаренко и найдите нового тренера. Состав ЦСКА сразу же станет круче

После поражения от «Ференцвароша» среди болельщиков «армейского» клуба пошли волнения. Народ жаждал докопаться до истины, разгорелись нешуточные споры о будущем Виктора Гончаренко: одни, самые радикальные, требовали его немедленно уволить; другие, более осторожные, призывали дать время до зимы; третьи, самые верующие, напрочь отрицали вероятность любых изменений и гордо повторяли «Верим в команду, верим в тренера».

Первое, что хочется сказать: если бы данный матч стоял особняком, а не был бы продолжением чёрной серии, на него вряд ли бы обратили столь пристальное внимание и уж точно не клеймили бы команду позором. Такие поражения случаются, все видели характер игры, особенно в первом тайме, да и в большей части второго – тоже. Когда ты играешь действительно хорошо, создаешь множество моментов, когда Влашич не попадает в пустые ворота, а Чалов – в пустой угол, когда звенит штанга после выстрела Ахметова, а Обляков никак не может попасть со средней дистанции, сложно обвинять команду в любой из слабостей, кроме реализации. Тренерские задумки – просматривались. Воля к победе – тоже. А то, что пропустили в конце… Опять же: встречи с похожим сценарием часто имеют такие развязки.

Но рассматривать игру отдельно нельзя, всё-таки у ЦСКА в октябре набралось уже четыре матча подряд без побед, два в чемпионате России (1:3 от «Ростова», 1:1 с «Уфой») и два в Лиге Европы (0:2 от «Эспаньола» и 0:1 от «Ференцвароша»), а общие текущие результаты в еврокубках сложно назвать иначе, кроме как позор, — ноль очков и последнее место с разницей мячей 1:8 в проходной вроде бы группе, при том что позади уже две домашние игры.



Виноват ли во всём этом безобразии Гончаренко? Определённые вопросы к нему и его штабу точно есть. Например, почему в этом сезоне (не сейчас, а ранее) повысилось количество мышечных травм? Почему команда традиционно испытывает проблемы во вторых таймах, в чём тут дело – физике или психологии? Почему замедлился рост у некоторых молодых игроков? Почему, наконец, допускаются систематические ошибки на «стандартах» при подачах или скидках на дальнюю штангу?

Но при всём этом важно понимать, что какие-то проблемы могут оказаться временными, какие-то – надуманными, а главное: тренерская рука в футболе ЦСКА всё равно просматривается, и глупо отрицать наличие системности хотя бы по вчерашнему матчу. Проиграли красно-синие не из-за общих проблем, а из-за частных. И вот тут справедливо будет задать важные вопросы, касающиеся кадровых ресурсов.



Сколько топ-футболистов, которые в своих амплуа в чемпионате России идут под первым или вторым номером, сейчас у ЦСКА? Максимум трое: Марио Фернандес, Влашич да Акинфеев. На фундаментальных позициях (центр обороны, опорная зона) всё не так радужно.

Хватает ли у команды возможностей для вариативности атакующего футбола? Разве она осталась не с одним Чаловым, который без сильного форварда-партнёра оказался без конкуренции (может, поэтому и наметился временный регресс) и без дополнения?



Кем закрывается позиция левого защитника/латераля? Профильным игроком или кем попало, Кучаевым после тяжёлой травмы и Обляковым?

Кто выходит на замену усиливать игру? Мастер или непонятный полуфабрикат Лукас Сантос? С уважением и искренней симпатией отношусь к любым непопулярным решениям в селекции, верю, что можно разрывать шаблоны и достигать успеха в современном футболе даже с такой миниатюрной комплекцией, как у бразильца, но для этого нужны уникальные качества. Если ли они у «армейского» новичка? Пока их не прослеживается.

Как же так, ЦСКА? «Армейцы» опозорились в матче с венгерским клубом Российский клуб не реализовал множество стопроцентных моментов.

И главное: есть ли другая команда в нашей стране, где средний возраст центральных защитников приближается к 21 году, заводила и лидер в тройке – вчерашний дублёр «Уфы» Дивеев, а справа от него бегает 17-летний Карпов? Талантливый, старательный мальчишка, но на сегодня имеющий громадные проблемы в позиционном расположении и концентрации. И разве удивительно, что Дивеев и Карпов против «Ференцвароша» в самый нужный момент, когда требовалось максимально отработать эпизод, банально выключились на доли секунды и упустили своих футболистов?

Нынешний состав ЦСКА способен играть в яркий зрелищный футбол и не раз это делал. Но я очень удивлюсь, если он будет делать это стабильно на дистанции длинного сезона, избежит перепадов и чувствительных неудач. Ему потребуется не только дополнительное время для того, чтобы набраться суммарного опыта, но и новые кадровые вливания.



Выступление ЦСКА в Европе – это, безусловно, позор, но позор общий: клубный, командный, тренерский. Сваливать вину на одного Гончаренко – обыкновенный бред. Есть очень большие сомнения, что у любого другого тренера получилось бы в сегодняшних реалиях держать команду хотя бы на таком уровне.