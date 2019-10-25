Возмутительный жест Ибрагимовича! Он проиграл и не смог уйти нормально

В полуфинальном матче Западной конференции плей-офф встречались два клуба из одного города – «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси». «Гэлакси» со Златаном Ибрагимовичем проиграли со счётом 3:5 и вылетели из турнира. После матча швед был настолько расстроен, что показал болельщикам неприличный жест.
Жест
Уходя в подтрибунное помещение, швед услышал в свою сторону выкрики от болельщиков. Футболист не смог оставить это без внимания. Он взял себя за гениталии и акцентированно повернулся к одному из болельщиков.
Позже Златан прокомментировал вылет своей команды из турнира.
«Этот матч был как тренировка для меня. Стадион слишком мал. Будто прогулка в каком-то парке», — приводит слова шведа BBCSport.
Бомбардирская гонка
Несмотря на то что Златан забил гол и отдал голевую передачу, гонку бомбардиров он всё же проиграл. Причём проиграл мексиканцу Карлосу Веле, который в этом матче сделал дубль и принёс «Лос-Анджелесу» победу.
В итоге у Велы сейчас 36 забитых мячей, а у Златана – 31. И Ибрагимович уже никак не сможет догнать мексиканца, так как сезон для шведа завершён.
Возможный уход
В декабре у Златана истекает контракт с американским клубом. Уже сейчас в СМИ появляются слухи о переходе звёздного шведа в «Наполи». Видимо, Ибра в свои 38 лет чувствует себя замечательно и профессиональную карьеру завершать не собирается.
«Если останусь в клубе, это будет хорошо для лиги, потому что весь мир будет её смотреть. А вот если я не останусь, никто не вспомнит, что такое MLS», — сказал Ибра в интервью BBC Sport.
Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис с нетерпением ждёт Златана у себя в команде.
«Ибрагимович? Есть такое желание, чтобы он оказался здесь. Но всё зависит от него», — приводит слова де Лаурентиса сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
Ибра пока раздумывает над своим будущим. У него два варианта. Первый – продлить контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», второй – вернуться в европейский клуб и напомнить миру о себе.
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