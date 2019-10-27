Самая невезучая команда Европы. Cоздаёт больше моментов, чем «Ливерпуль»

«Болонья» прямо сейчас – самая не добирающая очки команда в европейских лигах. После восьми туров Серии А она набрала девять очко и занимает 14-е место. Хотя по разнице ожидаемых и допущенных моментов они должны быть на 11 позиций выше – на втором месте.
В Италии команда Михайловича вторая по созданным моментам после «Аталанты» (но 11-я по забитым голам) и третья по допущенным (и 11-я по пропущенным голам).
Какого чёрта?
Невезение началось с первого тура. В матче против «Вероны» «Болонья» создала в 19 раз больше опасных моментов (2,11 – 0.11 по xG), восемь раз пробила из штрафной, но забила всего один гол. «Верона» нанесла пять ударов (все издалека) и тоже забила один гол, матч закончился ничьей 1:1.
Против «Спала» была куча моментов, 23 удара, 9 в створ, 5 – из вратарской. И всего один гол. Победили, но всего лишь 1:0.
Дальше покороче. Против «Брешии» создали в три раза больше, победили 4:3. С «Ромой» были равны по моментам – проиграли. «Дженоа» тотально перебили – ничья. Равная по моментам игра с «Удинезе» – поражение. Создали в два раза больше «Лацио» – ничья.
Единственный матч, в котором «Болонья» заслуженно потеряла очки, был с «Ювентусом»: туринцы создали в два раза больше. Зато перед игрой Сарри назвал «Болонью» опасной командой, которая больше всех понравилась ему в этом сезоне в Италии.
Почему им так жутко не везёт?
В топ-5 европейских лиг только семь команд создают больше, чем «Болонья». Даже «Ливерпуль», «Ювентус» и «Барселона» реже бьют из опасных позиций, чем они.
Проблема в реализации. Игроки «Болоньи» получают кучу опасных ситуаций, но ужасно ими пользуются. Доходит до абсурдного – игроки много промахиваются даже из вратарской. «Болонья» худшая в европейских лигах по реализации: лишь 15% их ударов завершаются голами.
Менее очевидный, но тоже важный факт: против «Болоньи» вратари выдают топ-игры. Например, кипер «СПАЛа» стал лучшим игроком матча и вытащил восемь ударов, Стракоша («Лацио») отбил шесть опасных ударов в створ.
Кто главные транжиры моментов? Практически вся атакующая линия. Сансоне, Орсолини, Сориано, Сантандер реализуют сильно хуже ожидаемого, не используя очевидные моменты. Единственный, у кого всё в порядке, – Родриго Паласио (в среднем у него было два явных голевых момента, и он забил два гола).
Чьи моменты чаще всего транжирят? Сансоне и Крейчи – после их передач партнёры должны были забить на полтора гола больше.
Что ещё крутого в этой «Болонье»?
Команда практически весь старт сезона играет без главного тренера.13 июля Михайлович на пресс-конференции сообщил, что болен лейкемией. Всю предсезонку «Болонья» провела без его личного присутствия: он лежал в клинике, общался с игроками и наблюдал за тренировками по видеосвязи. В итоге он вернулся к команде только к середине октября, когда прошло уже семь туров.
После матча с «Брешией», который «Болонья» вытащила со счёта 1:3 (выиграли 4:3), футболисты приехали к больнице, в которой лежал Михайлович. Они скандировали имя тренера под окнами, а сам Синиша, улыбаясь, смотрел на них с окна.
После игры нападающий Паласио рассказал, что в перерыве Михайлович связался с командой и заставил футболистов поверить в себя: «Михайлович был в ярости в перерыве. Он передал это сообщение нам. И когда мы вернулись на поле, мы были заряжены. Именно благодаря его менталитету мы играем вот так». До этого Сансоне тоже говорил, что вся команда бьётся за тренера.
В Болонье обожают Михайловича, потому что в прошлом сезоне он сотворил чудо. Команда с Филиппе Индзаги шла к концу января на 18-м месте, набрав всего 13 очков и забив 10 голов. Потом пришёл Михайлович и: 31 очко, 9 побед, 38 забитых. В первой же игре «Болонья» взяла верх над «Интером» (это была первая победа в гостях за 14 месяцев). И финишировала на 10-м месте.
Успех Синиша объяснил так: «Я просто поговорил с игроками по душам, они доверились мне, послушали и сделали то, что я просил».
Летом Михайлович отказал «Роме» и продлил контракт с «Болоньей». Ну как можно его не обожать? И ещё.
• У клуба 16-й по стоимости состав в Серии А.
• «Болонья» — пятая команда лиги по владению и четвёртая по проценту коротких передач.
• Синиша Михайлович о взглядах на игру: «Мои команды играют смело. Они не обращают внимания на соперника. Мы должны думать о себе, а не о том, против кого играем. Действовать агрессивно и высоко защищаться».
• Новый спортивный директор клуба Вальтер Сабатини разделяет зрелищную философию Михайловича: «Я хочу, чтобы люди развлекались, смотря на нашу игру. Футбол – это чудо».
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