На Слуцкого обиделись за «дебилов». В РФС нажаловались

Плохие новости для Слуцкого и хорошие для Головина — в обзоре дня.

В РФС подтвердили получение обращения «Ротора» после критики Слуцкого



Российский футбольный союз (РФС) получил обращение руководства волгоградского «Ротора» в связи с высказываниями главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в одном из выпусков блога Евгения Савина.

«Мы получили обращение от «Ротора» и рассмотрим его в установленном порядке», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе РФС.



Ранее Слуцкий подверг критике руководство «Ротора» в связи с работой детской школы команды, в которой принимал участие и сам специалист. В частности, Слуцкий назвал руководителей «Ротора» «дебилами» и намекнул на возможную коррупцию.



Вскоре после появления выпуска Савин выложил фото обращения «Ротора». Руководители попросили РФС дать оценку высказываниям Леонида Слуцкого и обвинили того в оскорбительных заявлениях.

«Отвали, не хочу играть в твоей команде». У Слуцкого конфликт с игроком У них уже были недопонимания.

«Монако» обыграл «Нант», у Головина результативная передача



В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Монако». Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, отправивший мяч в ворота соперника на 22-й минуте. Российский полузащитник монегасков Александр Головин записал в актив результативную передачу.



Для «Монако» эта победа стала второй подряд и четвёртой в последних пяти встречах в чемпионате Франции. «Нант» потерпел второе поражение кряду.



«Нант», набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (15) — восьмое.

«Рубин» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России



В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.



Беспроигрышная серия «Рубина» в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее казанская команда одержала победу в матче с «Тамбовом» (2:1), а также сыграла вничью с московским «Спартаком» (0:0) и «Уфой» (0:0).

«Урал», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» (16) — девятое.



В 15-м туре клуб из Казани на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а команда из Екатеринбурга дома встретится с «Оренбургом». Оба матча состоятся 4 ноября.

«Лестер» со счётом 9:0 разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии



В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 9:0 в пользу гостей.



Первый мяч забил защитник «Лестера» Бенджамин Чилвел на 10-й минуте. Спустя две минуты «Саутгемптон» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Райана Бертранда. После удаления в составе гостей отличились хавбеки Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон, а также нападающие Джейми Варди и Айосе Перес, оформившие по хет-трику.



«Лестер», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (8) — на 18-м.

Сафонов вошёл в команду недели Лиги Европы



Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошёл в команду недели по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Сафонов помог «Краснодару» одержать первую победу в нынешнем сезоне в Лиге Европы, российский клуб в гостях победил «Трабзонспор» со счётом 2:0.



Полностью команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:



Матвей Сафонов («Краснодар»), Серхио Эскудеро («Севилья»), Артём Шабанов («Динамо» Киев), Оуэн Вейндал («АЗ»), Айлтон («Карабах»), Дани Кинтана («Карабах»), Теун Коопмейнерс («АЗ»), Франко Васкес («Севилья»), Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»), Усама Идрисси («АЗ»).

На этой неделе победил только «Краснодар». В Турции было тяжело, но выстояли Берг, Вильена и Сафонов затащили.

Бэйл не позволил «Реалу» оглашать информацию о его травме



Мадридский «Реал» не опубликовал информацию о травме нападающего Гарета Бэйла из-за самого игрока.

Как сообщает AS со ссылкой на El Chiringuito, 30-летний футболист не позволил «Королевскому клубу» публиковать подробности о его повреждении, сославшись на врачебную тайну, из-за которой медик не имеет права оглашать сведения о своём пациенте.

По информации источника, Бэйл восстанавливается от мышечной травмы, полученной в расположении сборной Уэльса во время матча отборочного этапа чемпионата Европы–2020 с Хорватией. Скорее всего, форвард вернётся в строй к домашней встрече «Реала» с «Бетисом», которая состоится 2 ноября.



В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в шести матчах испанской Примеры, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.