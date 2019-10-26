В 2014-м Шюррле забивал за «Челси». Вот как это было

2014-й — пожалуй, лучший год в карьере Андре Шюррле. Сезон адаптации в «Челси» по идее должен был окончательно завершиться (год в АПЛ принёс бронзу), а летом того же года немец стал тем, кем его громко представляли при переходе в «Спартак».

Титул чемпиона мира Шюррле зацепил не случайно. Да, игроком основы, в отличие от Хёведеса, он не был, но постоянно выходил на поле по ходу игры. Вряд ли многие вспомнят, что Шюррле вместе с Тони Кроосом как никто причастен к унижению бразильцев (7:1), забив им больше всего мячей. У обоих был дубль.

И даже в финале с Аргентиной Андре появился на поле уже в первом тайме, заменив на 33-й минуте травмированного Крамера. Тот получил сотряс, и на полном серьёзе спрашивал рефери, где он сейчас находится. Шюррле не просто отбегал победный матч до 120-й минуты, но и сделал решающий голевой пас на Марио Гётце. В общем, тогда он явно казался восходящей звездой.

Матч с «Бёрнли»

После ЧМ Жозе не стал чехлить его на лавке, как в конце предыдущего сезона. Ещё с межсезонья немец начинал каждый матч в старте, даже несмотря на то, что «Челси» недурно усилился. Тогда же из «Барсы» в АПЛ переехал Сеск Фабрегас, а из Хорватии подтянули беднягу Пашалича.

В первой игре сезона «Челси» уехал на выезд к «Бёрнли» и раскатал новичка АПЛ. Пропустил причём первым, но через пару минут только-только приехавший Диего Коста забил свой дебютный гол за синих. Иванович попал в штангу, и мяч отлетел к испанцу.

Ещё через четыре минуты забивал уже сам Шюррле. Тот гол в хрониках АПЛ описан как Andre Schürrle great goal. Но слово great (потрясающий) тут относится не столько к Андре, сколько ко всей комбинации в целом.

Как и в случае с голом Косты, по правому флангу прорвался Иванович, а потом снова включился Фабрегас. В этот раз обошлось без пятки, но то движение всё равно было восхитительным. Нынешнему спартаковцу оставалось просунуть мяч мимо кипера, с чем он прекрасно справился.

«Челси» ту игру выиграл со счётом 3:1, а ещё один гол забил неудержимый Иванович.

Уход

Всего пара месяцев, и перспективы Шюррле уже не казались такими уж грандиозными. Уже осенью он перестал попадать в основной состав синих, сильно проигрывая конкуренцию Виллиану.

«Я люблю, когда у меня есть проблема выбора. Но большинство из игроков скамейки не справились и сделали мою задачу по выбору состава на матч лёгкой. Шюррле и Салах меня особенно разочаровали», — сказал Моуринью после одной из осенних игр.

«Тренер знает, что я пережил, и для меня это важно, – объяснял Шюррле свои неудачи, — моя болезнь длится уже долгие недели. Чувствовал себя не очень хорошо ещё во время чемпионата мира».

Ах, да, болезнь. По одной из версий, немцу в Англии помешала именно она. Игрока «Челси» угораздило съесть какую-то курицу с сальмонеллезом. В итоге обезвоживание, потеря веса и ещё сто причин чувствовать себя максимально пакостно. В 23 года Шюррле не смог затащить сложную ситуацию и быстро упустил статус будущей суперзвезды.

А уже зимой уехал в «Вольфсбург». Без аренды, Андре сразу продали. Перед самым его уходом Жозе был настолько недоволен игрой немца, что дважды подряд менял его в перерыве. Шюррле ответил прощальным голом в последнем матче за «Челси», выйдя незадолго до конца. Тот мяч «Суонси» Шюррле тоже забил с участием Ивановича — с его прострела.

С той игры прошло чуть больше пяти лет, и «Бёрнли» не только успел вернуться в АПЛ, вылетев в тот же сезон, но и разок зацепил седьмое место в высшей лиге. В прошлом году. Что было с «Челси» — сами знаете. В их составе осталось лишь три игрока, игравших в 2014-м, и сегодня в 19:30 по мск они вновь постараются обыграть «Бёрнли». Шюррле тем временем ютится на 10-м месте РПЛ.