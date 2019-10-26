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«Ахмат» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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Комбаров, Спартак, Слуцкий – лучшие комментарии

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Андрей Панков
«По итогам текущей еврокампании многих стоило бы сводить в лес»
«ГазМяс» в Турции, интервью Комбарова, обвинения в адрес Слуцкого. Новая подборка лучших комментариев.
Футбол 0

«Спартак» может купить экс-хавбека «Ахмата» Жабу за € 12 млн

christophe:
— За 12 млн. Федуна он же и задушит)

В чемпионате Катара каркас ворот трижды спас от гола за три секунды

alexissanchez:
— Встретились как-то раз Кержаков, Сапогов и Заболотный…

Д. Комбаров: Конор потерял моё уважение как спортсмен. Его оскорбления неуместны

modzhahed:
— Ну всё, теперь Конору точно хана — с ОПГ «Ромашка» шутки плохи.

Турецкий «ГазМяс». Тренер бьёт юных игроков в раздевалке

diman19801980:
— А можно его в «Спартак»?

Drimtry:
— Раздевалка ЦСКА, если бы там остался Вернблум.

В РФС подтвердили получение обращения «Ротора» после критики Слуцкого

strateg:
— ЯМЫ Леонид Слуцкий!

«До игры водил в лес». Экс-футболист «Локо» рассказал о необычной примете Сёмина

forgotten:
— По итогам текущей еврокампании многих стоило бы сводить в лес.

bmw-motorrad:
— Один в лес ведет, другой в душ приглашает. Люблю российскую тренерскую школу!

Игроки «Барселоны» разбросали мусор по всей раздевалке после матча со «Славией»

zero77:
— Была банановая кожура? Аннулировать матч за расизм.

«Просто атакуй, и всё». Зидан не смог объяснить Йовичу его задачу на матч ЛЧ

gerlich:
— Логично. А вратарю установка — просто вратарюй и всё. А полузащитнику — просто полузащищайся.

«Наполи» предлагает Ибрагимовичу контракт до конца сезона с опцией продления

cogito-ergo-sum:
— Ибрагимович не пойдёт, иначе Ватикан бомбанет от второй религии под боком.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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