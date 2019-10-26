«Спартак» может купить экс-хавбека «Ахмата» Жабу за € 12 млн
christophe:
— За 12 млн. Федуна он же и задушит)
В чемпионате Катара каркас ворот трижды спас от гола за три секунды
alexissanchez:
— Встретились как-то раз Кержаков, Сапогов и Заболотный…
Д. Комбаров: Конор потерял моё уважение как спортсмен. Его оскорбления неуместны
modzhahed:
— Ну всё, теперь Конору точно хана — с ОПГ «Ромашка» шутки плохи.
Турецкий «ГазМяс». Тренер бьёт юных игроков в раздевалке
diman19801980:
— А можно его в «Спартак»?
Drimtry:
— Раздевалка ЦСКА, если бы там остался Вернблум.
В РФС подтвердили получение обращения «Ротора» после критики Слуцкого
strateg:
— ЯМЫ Леонид Слуцкий!
«До игры водил в лес». Экс-футболист «Локо» рассказал о необычной примете Сёмина
forgotten:
— По итогам текущей еврокампании многих стоило бы сводить в лес.
bmw-motorrad:
— Один в лес ведет, другой в душ приглашает. Люблю российскую тренерскую школу!
Игроки «Барселоны» разбросали мусор по всей раздевалке после матча со «Славией»
zero77:
— Была банановая кожура? Аннулировать матч за расизм.
«Просто атакуй, и всё». Зидан не смог объяснить Йовичу его задачу на матч ЛЧ
gerlich:
— Логично. А вратарю установка — просто вратарюй и всё. А полузащитнику — просто полузащищайся.
«Наполи» предлагает Ибрагимовичу контракт до конца сезона с опцией продления
cogito-ergo-sum:
— Ибрагимович не пойдёт, иначе Ватикан бомбанет от второй религии под боком.
- 26 октября 2019
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13:59«Ротор» может уволить главного тренера Эксклюзив
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