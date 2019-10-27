Магомед Богданович. Как Оздоев превратился в Семака

Текущий сезон является для Магомеда Оздоева, пожалуй, лучшим в карьере. История его расцвета похожа на ту, что случилась с Далером Кузяевым в 2018 году, но с той лишь разницей, под чьим руководством это происходило. Иронично, что именно Далер «помог» выйти Оздоеву на новый уровень.

Как Оздоев стал твердым игроком основы «Зенита»

Кузяев был неотъемлемой частью командного механизма «Зенита» времён Роберто Манчини, и, можно даже сказать, что лидером. С приходом Семака на пост главного тренера команды Кузяев по-прежнему имел постоянную практику и место в основном составе. Тренер «Зенита» практически не использовал пару Кузяев-Оздоев в середине поля. Более того, до зимнего перерыва Далер время от времени закрывал проблемные зоны на флангах полузащиты, а в центре играли Паредес или Эрнани.

Магомед сидел «на банке» и ждал своего шанса. Всё изменилось с травмой, полученной Кузяевым в концовке прошлого сезона. Здесь-то и начинается история восхождения Оздоева. Семаку ничего не оставалось, кроме как наигрывать Магомеда в стартовом составе (не Кранневитера же, в самом деле, выпускать). Зимой команду покинул Паредес, а новичок Барриос сходу занял место в основе. В пару к нему Семак выпускал именно Оздоева. Иногда выходил Нобоа, но основным был Магомед – 10 из 11 игр «в старте» с момента травмы, полученной Кузяевым.

Как он начал давать голевую конкретику

Результативных действий на счету Оздоева в тех матчах не было. В новом сезоне Магомед, играя вместе с Барриосом, стал регулярно подключаться к атакам. Оздоев забил уже во втором туре РПЛ – в матче против «Сочи». Этот мяч стал первым для него в рамках чемпионата России за последние полтора года – до этого последний раз Магомед забивал ещё в составе «Рубина». Показательна позиция, на которой оказался Оздоев – практически на одной линии с игроками нападения (Дзюбой и Суторминым).

В матче пятого тура чемпионата России против «Динамо» все вспомнили, что у Магомеда Оздоева неплохой удар – оказавшись на подборе после выноса мяча из чужой штрафной, он дождался обратной передачи и в касание пробил в дальний угол. Все восхваляли Дзюбу, считая результативные действия Артёма, но гол сделал именно Оздоев.

Что касается матчей за сборную, то Станислав Черчесов наигрывал Магомеда с самого начала отборочного цикла в Евро-2020, однако кураж, пойманный Оздоевым в матчах РПЛ, также дал свой результат. Магомед забил свой первый мяч за сборную в официальных встречах красивым ударом из-за штрафной.

Из-за чего это стало возможным

Всё это наводит на размышления о прогрессе в игре Магомеда – благодаря чему он стал так эффективен у чужих ворот, при этом не забывая об обороне собственных? Здесь стоит отметить два фактора, и первый из них – игра в паре с Барриосом. Колумбийский опорник «развязал руки» Магомеду в плане атакующего потенциала, но это отнюдь не значит, что Оздоев стал бежать вперёд сломя голову.



Сравним тепловые карты Оздоева в матчах прошлого и текущего чемпионатов:



Сезон 2018/2019, матч против ЦСКА (28 тур, 12 мая 2019 года)

Сезон 2019/2020, матч против «Ростова» (13 тур, 19 октября 2019 года)

Магомед теперь играет практически по всей ширине поля и оказывается чаще у чужих ворот. Он стал чуть меньше уделять внимание защите – Барриос всегда подстрахует, если нужно.

В чем Оздоев лучший прямо сейчас

Оздоев – лучший игрок РПЛ. Не верите? По версии авторитетного сайта Whoscored, Магомед имеет лучшую оценку среди всех игроков чемпионата России – 7.67, на втором месте – Артём Дзюба (7.61). Сравним статистику* Оздоева с центральными полузащитниками других клубов РПЛ.

Оздоев, несмотря на смену позиции и роли, не стал хуже играть в защите – Магомед имеет лучшие показатели оборонительных действий по сравнению с конкурентами. Также Оздоев по-прежнему хорош в игре в пас, уступая лишь Облякову по ключевым передачам. Магомед представляет угрозу для вратарей соперников, и чаще него по чужим воротам бьют только Крыховяк и Норманн.



Магомед Оздоев – второй по результативности среди вышеперечисленных хавбеков (после Крыховяка). Что касается голевых передач, то тут Магомед наравне с большинством коллег по амплуа, немного вперёд оторвался Обляков.

За год трансферная стоимость Оздоева выросла вдвое – с 2 млн евро до 4 млн евро (по версии Transfermarkt), и вряд ли на этой цифре его «ценник» остановится.

В чём Оздоев напоминает своего нынешнего тренера

Второй фактор, повлиявший на расцвет Оздоева – тренерское решение Семака, ведь именно он стал использовать Магомеда в роли полузащитника «box-to-box». Сергей Богданович, будучи некогда первоклассным футболистом, опирается на знания и опыт, полученные от тренеров по ходу своей игровой карьеры. Магомед приносит ту же пользу для «Зенита», что приносил в своё время Семак для «Рубина», преуспевая как в обороне, так и в атаке.

В том составе казанцев был Макбет Сибайя – цепкий опорный хавбек, который выгрызал мяч для своей команды и передавал его более креативным товарищам, а также всегда был готов подстраховать в обороне. Никого не напоминает? Правильно, это «рубиновский» Вильмар Барриос. Пара центральных полузащитников «Рубина» образца 2008-2009 годов в лице Сибайи и Семака – прототип нынешней связки Барриос-Оздоев в «Зените». Всё новое – хорошо забытое старое. Тренер Семак раскрыл футболиста Оздоева, слепив его по своему образу и подобию. При этом сам Магомед не раз отмечал, что Сергей Богданович, будучи футболистом, являлся для него образцом и примером того, каким должен быть полузащитник.

Почти год понадобился Оздоеву для того, чтобы стать основным игроком «Зенита». Несмотря на все проблемы, Магомед остался в команде и смог себя проявить. Помните Набиуллина? Он приходил вместе с Оздоевым из «Рубина». Пару лет назад Эльмир считался самым перспективным левым защитником РПЛ, но не выдержал конкуренции и уступил место старшим. Теперь Набиуллин пытается доказать свою состоятельность в «Сочи», в то время как Оздоев дождался своего шанса и использовал его сполна.



Пусть теперь Кузяев подождёт.