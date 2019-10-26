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Видео, супергол пяткой с углового в чемпионате Польши

Супергол пяткой с углового в чемпионате Польши
«Чемпионат»
Чудо-гол пяткой за шиворот вратарю. Оказывается, это возможно
Нападающий даже не видел ворот.
Футбол / Прочие турниры 0

Матч 13-го тура чемпионата Польши изначально казался жутко скучным — встречались два беспросветных середняка и без того не самой сильной лиги. К 68-й минуте «Заглембе» уверенно обыгрывал «Лех» со счётом 2:0, но самое интересное было ещё впереди.

На 94-й минуте матча был забит нереально красивый гол. Нападающий «Леха» Кристиан Гюткьер после подачи с углового переправил мяч прямо в ворота. Фишка в том, что он сделал это, находясь спиной к воротам — пяткой закинув мяч за шиворот вратарю.

Кажется, сначала он даже не понял, что произошло. Дабы убедиться в том, что гол всё-таки был, Гюткьер повернулся к воротам — именно в тот момент, когда мяч залетел за спину киперу «Заглембе». Увы, даже такая красота не помогла «Леху» избежать поражения.

Кристиан Гюткьер — нападающий «Леха» и сборной Дании. Почти всю карьеру провёл в двух лигах — датской и норвежской. С 2017 года является нападающим «Леха», и этот сезон можно считать самым удачным в карьере нападающего.

За прошлые несколько лет он забивал максимум 19 мячей в сезоне. Сейчас же на счету Гюткьера уже восемь мячей в 11 матчах. Возможно, теперь один из них номинируют на премию имени Пушкаша.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: lechpoznan.pl

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