В Греции пишут, что «Спартак» хочет купить Лео Жабу. Это провал

Два с половиной года «Спартак» жил с двумя нападающими – Зе Луишем и Луисом Адриано. Этим летом они вернулись на свои родины и у «Спартака» появились два других форварда – Джордан Ларссон и Эсекель Понсе. Пока оба не выглядят лучше предшественников. У шведа 2 гола за 10 матчей, а у аргентинца 0 голов в 10 турах РПЛ (хотя по два забитых мяча – «Туну» и КАМАЗу). И вот на этом фоне появляется информация об интересе «Спартака» к игроку ПАОКа Лео Жабе. В «Ахмате» бразилец как правило играл на позиции нападающего. В ПАОКе чаще выходил правым хавбеком.

Новость об интересе «Спартака» к бразильцу появилась в издании Sport24.gr – одном из крупнейших спортивных СМИ Греции. Сообщается, что москвичи могут заплатить за футболиста 12 миллионов евро. Новость кажется правдоподобной, учитывая выступления Понсе и Ларссона. Тем более, что всего несколько месяцев назад «Спартак» уже покупал футболиста (все того же Понсе) из чемпионата Греции и явно имеет наработки по греческому рынку.

Однако есть сразу несколько причин, чтобы серьезно сомневаться в достоверности этой информации. Во-первых, трансферное окно откроется только в следующем году и как правило активные стадии переговоров с конкретными цифрами появляются ближе к этому периоду. Во-вторых, удивляет сумма – 12 миллионов евро. Это большие деньги для клуба, который не участвует в еврокубках. Даже если «Спартак» готов потянуть такую стоимость, то сделка выглядит достаточно странной.

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Лео Жаба по большому счету не был основным игроком в «Ахмате» и не является таковым сейчас в ПАОКе. В этом сезоне у бразильца дела идут неважно. Хотя малое количество игрового времени – это еще ладно. Все-таки ему лишь 21 год. Удивляет другое. В этом сезоне он принял участие в 9 матчах (лишь один раз провел на поле все 90 минут): 6 – в чемпионате, 3 – в еврокубках. При этом у него 0+0 по системе гол+пас в этом сезоне.



Из «Ахмата» в ПАОК он перешел за 2,3 миллиона евро (по данным Transfermarkt). Почему теперь игрок из чемпионата Греции (15-я лига в рейтинге УЕФА) должен стоить 12 миллионов? Что такого показал бразилец? Даже если брать не нынешний сезон, который не складывается для Лео Жабы, и взглянуть на предыдущий, то цифры не выглядят мощными: 3 мяча и 5 голевых передач. Хотя тогда он играл стабильнее – принял участие в 24 из 30 турах (17 матчей в основе). Средняя статистика, которая вряд ли объясняет рост стоимости с 2,3 до 12 миллионов.



Этим летом у ПАОКа сменился главный тренер. Команду покинул Рэзван Луческу, который выиграл чемпионат, не уступив ни разу за турнир (26 побед и 4 ничьи) и набрав рекордные 80 очков. По информации греческих СМИ тренер выкупил свой контракт у клуба за 2 миллиона евро, чтобы возглавить «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Новый главный тренер ПАОКа Абел Феррейра предоставляет Лео Жабе значительно меньше времени на поле. В такой ситуации больше похоже на желание клуба продать игрока, нежели на реальный интерес со стороны «Спартака». Раньше уже сообщалось об интересе «Зенита» и ЦСКА к Лео Жабе, но информация не подтвердилась.

Прошлым летом «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов от ПАОКа. Греческий клуб выиграл дома со счетом 3:2, а в Москве матч закончился без забитых мячей (спасибо Луису Адриано за идиотское удаление). Лео Жаба в той встрече на поле не вышел, зато удалось с ним пообщаться в подтрибунном помещении «Открытии Арены». Бразилец удивил тем, что будучи игроком ПАОКа открыто говорил о желании поиграть за одну из московских команд. Сказал, что ему без разницы будет ли это ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив».



У парня впереди еще вся карьера. Вполне вероятно, он еще вернется в РПЛ. Только есть ощущение, что его трансфер не будет стоит 12 миллионов евро в ближайшее время. Отдавать за него сейчас такие деньги – это провал. Как бы того не хотелось кому-то в Греции.