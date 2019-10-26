«В клубе никто не получает зарплату, даже руководство». У «Арарата» проблемы

Что раньше происходило с «Араратом»

«Арарат» был создан в марте 2017 года, а уже в конце мая получил лицензию РФС на выступление в зоне «Центр». Вы все наверняка помните те супер-трансферы клуба: Павлюченко, Ребко, Измайлов, Лебеденко. Казалось, что это серьёзная заявка на ещё один неплохой клуб в Москве. Декларировалась цель выйти в ФНЛ, а потом и в РПЛ. Но потом началось веселье. 31 августа 2017 года стало известно, что президент клуба Валерий Оганесян написал заявление об уходе с должности по состоянию здоровья и улетел в Грузию. Финансовая проверка показала, что перед этим он снял со счёта клуба 20 миллионов рублей. Главный тренер команды Александр Григорян тогда сказал, что клуб прекратит существование после 8 сентября 2017 года.

Однако в итоге клуб не распался и досрочно вышел в ФНЛ за пять туров до конца первенства, правда уже без Григоряна в роли главного тренера. Но после сезона 2017/18 команда отказалась от участия в ФНЛ. Клуб был перебазирован в Армению, где объединился с командой «Арарат Москва», и начал выступать в Армении.

Что случилось сейчас

После перебазировки в Армению про клуб все забыли, но в январе 2019 года внезапно было объявлено о возобновлении существовании клуба. Прямо сейчас в турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги «Арарат» занимает 7-е место. В активе команды 20 очков. Всё бы ничего, но на матч против «Сокола», который состоялся 26 октября, игроки вышли футболках с надписью «Где наши деньги?». Акция футболистов столичной команды была направлена против руководства клуба, которое не выплатило им заработную плату за несколько месяцев.

Что говорят в клубе

Мы связались с главным тренером команды Василием Рожновым. Наставник находится в полном отчаянии:

«Ситуация в команде простая. Я четыре месяца тренирую „Арарат“ и ни разу не получал ни зарплаты, ни премии. Кормят обещаниями, а на деле ничего. Вот он, весь современный футбол. Сначала были одни сроки, потом другие. В последний раз пообещали всё выплатить 9 ноября. Если не выплатят? Пусть руководство решает, дальше уже некуда. Хотелось бы всё решить мирно, Оганесян обещал всё отдать, но воз и ныне там. Решили с ребятами доиграть, а дальше будь что будет. У нас ни проживания, ни питания. Условия безобразные. Мне неудобно перед человеком, который позвал меня на работу, поэтому продолжаю работать. Уйти-то можно всегда, но хочется всё решить. Эту акцию предложило руководство, но не высшее, клуба, потому что они в такой же ситуации. Мы в одинаковой ситуации, никто не получает денег. Как можно давать какую-то нагрузку ребятам в этой ситуации? Я ведь не знаю, ел футболист вчера или нет», — сказал Рожнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым