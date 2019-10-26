Команда Гвардиолы слишком много навешивает. Больше всех в АПЛ

Согласен, немного странно обсуждать проблемы команды, которая последние три матча выиграла с общим счётом 10:1. Особенно странно говорить о её проблемах с атакой. Тем более что Хосеп Гвардиола оказался в объективно трудной ситуации из-за кадровых проблем с центральными защитниками, которые ему пришлось решать творчески: переводить в оборону обоих опорников. Но в том и дело, что в игре «Сити» есть настораживающая закономерность, которую нельзя объяснить травмами центральных защитников. О чём речь?

Если коротко: в последнее время «Сити» делает слишком много подач.

Это удивительно, ведь во вселенной Гвардиолы стиль даже важнее результата, а игра верхом в его стиле запрещена. Тем не менее количество подач растёт уже третий год: медленно, но постоянно. А в последние полтора месяца рост стал взрывным.

Фото: Alex Davidson/Getty Images

В выдающемся сезоне 2017/18 «Сити» делал в среднем 699 коротких пасов и 18 кроссов за матч. В прошлом сезоне было 655 коротких пасов и 21 кросс за матч. В этом сезоне после 10 туров – 605 коротких пасов и 23 кросса за матч (везде данные Opta).

Важное примечание: у Opta кросс – это не только навес, но и кручёная диагональ с фланга в центр, и даже прострел, если мяч не катится по газону, а летит на небольшой высоте. Это значит, что количество именно навесов у «Сити» ниже, чем кроссов. Приравнивать кроссы к навесами некорректно, поэтому дальше в тексте последний из перечисленных типов кроссов (прострелы на небольшой высоты) в статистике по каждому матчу учитываться не будет.

Первые 5 туров vs последние 5 туров

Так вот, 23 подачи и прострела за 90 минут – это уже много (ни одна команда в АПЛ не набирает больше), но на самом деле, проблема не в количестве, а в тенденции. «Сити» сейчас играет в совершенно другой футбол, чем в начале сезона. В первым пяти турах АПЛ (победа над «Фулхэмом», ничья с «Тоттенхэмом», победа над «Борнмутом», победа над «Брайтоном», поражение от «Норвича») команда Гвардиолы сделала 73 навеса. Именно навеса: низовые кроссы не учитываем. В среднем – 14,6 за 90 минут. Матч с «Норвичем», кстати, можно назвать аномальным: в нём гости, проигрывая, просто свалились на навал и набили за 30 навесов. Но на самом деле, это уже был признак тенденции, мы к этому ещё вернёмся.

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Теперь посмотрим на последние пять сыгранных туров. Победы над «Уотфордом» и «Эвертоном», поражение от «Вулверхэмптона», победы над «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой». В этих пяти играх «Сити» выполнил 108 навесов (опять же – без учётов прострелов), в среднем 21,6 за 90 минут. За пару месяцев их количество выросло на треть.

Так много фланговых подач, как «Сити», сейчас в Англии не делает никто. Столько же – несколько команд, включая «Ливерпуль», но «Ливерпуль» играет в совершенно другой футбол, в котором доставка мяча в чужую штрафную защитниками после атак через фланг – главный инструмент позиционных атак. В «Сити» крайние защитники играют скорее вспомогательную роль, а на ударные позиции игроки выходят через короткий пас. Поэтому количество навесов аномально.

Фото: Igor Kralj/Pixsell/MB Media/Getty Images

Напрашивается возражение, что Гвардиола поощряет подачи, потому что они работают. Но это не так. Только один тип кроссов действительно работает на системе: диагональные навесы, которые Кевин де Брёйне делает из глубины. Из последних пяти туров он сыграл в четырёх. И выполнил в них 30 навесов, из которых пять закончились ударами, а три стали голевыми. То есть 20% его подач закончились ударом, а 10% привели к голу. На самом деле, это очень много, но де Брёйне – уникален. В рамках футбола Пепа, где контроль мяча играет ключевое значение, 80% неэффективных действий – это кошмар. А ведь без бельгийца на поле «Сити» не отказывается от навесов. Эталонный пример — матч с «Вулверхэмптоном». «Сити» сделал 34 навеса, из которых к удару привели два. Удивительная трата мяча впустую.

В других матчах, команда тоже всё чаще скатывается к навесам. С «Кристал Пэлас» одни только Менди и Канселу выполнили восемь навесов – все неточные. В 10 туре с «Астон Виллой» игроки «Сити», не считая де Брёйне, сделали девять навесов – без толку. Уже упомянутое поражение от «Вулверхэмптона» уникально ещё и тем, что без де Брёйне и со 173 сантиметровым Серхио Агуэро на острие команда весь матч применяла один и тот же приём несмотря на его очевидную неэффективность. От техничной невысокой команды логичнее ждать попыток обострить через дриблинг – но по количеству удачных обводок у «Сити» и «волков» равенство: 10:10.

Навесы не нужны. А они есть

Всё это не значит, что у «Сити» кризис атаки. Во-первых, они остаются лидерами АПЛ по количеству пасов, разрезающих линию обороны. Во-вторых, де Брёйне на поле тратит время не только на навесы, но и на ключевые пасы с полуфланга чуть назад и на прострелы – это куда более эффективно, и регулярно приносит голы. В-третьих, выдающаяся форма Стерлинга позволяет забивать даже в самых неочевидных ситуациях. То есть с созданием моментов у «Сити», если посмотреть обобщённо, всё нормально. Но это не отменяет странности тенденции.

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Мы говорим о тренере, который всю карьеру требовал от игроков отказываться от навесов даже в ущерб эффективности. Гвардиола всегда ставил стиль выше результата. А сейчас команда слишком полагается на нелюбимые им навесы, хотя они даже не оправдывают себя: результат приносят другие приёмы. Навес для них – это просто способ почти гарантированно потерять мяч. Тут можно вспомнить и матч с «Норвичем»: мы допускаем, что любая команда может от беспомощности свалиться на навесы в борьбу, но от «Сити» этого стоит ждать в последнюю очередь. Это невыгодно даже по антропометрическим данным, не говоря уже о том, что просто не в их стиле. Но «Сити» по ходу сезона навешивает всё больше, хотя и не извлекает из этого никакой пользы. Просто часть времени, которая могла быть проведена с большей эффективностью, теряется впустую. В этом трудно найти логику.

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