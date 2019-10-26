Команда Гвардиолы слишком много навешивает. Больше всех в АПЛ

Согласен, немного странно обсуждать проблемы команды, которая последние три матча выиграла с общим счётом 10:1. Особенно странно говорить о её проблемах с атакой. Тем более что Хосеп Гвардиола оказался в объективно трудной ситуации из-за кадровых проблем с центральными защитниками, которые ему пришлось решать творчески: переводить в оборону обоих опорников. Но в том и дело, что в игре «Сити» есть настораживающая закономерность, которую нельзя объяснить травмами центральных защитников. О чём речь?
Если коротко: в последнее время «Сити» делает слишком много подач.
Это удивительно, ведь во вселенной Гвардиолы стиль даже важнее результата, а игра верхом в его стиле запрещена. Тем не менее количество подач растёт уже третий год: медленно, но постоянно. А в последние полтора месяца рост стал взрывным.
В выдающемся сезоне 2017/18 «Сити» делал в среднем 699 коротких пасов и 18 кроссов за матч. В прошлом сезоне было 655 коротких пасов и 21 кросс за матч. В этом сезоне после 10 туров – 605 коротких пасов и 23 кросса за матч (везде данные Opta).
Важное примечание: у Opta кросс – это не только навес, но и кручёная диагональ с фланга в центр, и даже прострел, если мяч не катится по газону, а летит на небольшой высоте. Это значит, что количество именно навесов у «Сити» ниже, чем кроссов. Приравнивать кроссы к навесами некорректно, поэтому дальше в тексте последний из перечисленных типов кроссов (прострелы на небольшой высоты) в статистике по каждому матчу учитываться не будет.
Первые 5 туров vs последние 5 туров
Так вот, 23 подачи и прострела за 90 минут – это уже много (ни одна команда в АПЛ не набирает больше), но на самом деле, проблема не в количестве, а в тенденции. «Сити» сейчас играет в совершенно другой футбол, чем в начале сезона. В первым пяти турах АПЛ (победа над «Фулхэмом», ничья с «Тоттенхэмом», победа над «Борнмутом», победа над «Брайтоном», поражение от «Норвича») команда Гвардиолы сделала 73 навеса. Именно навеса: низовые кроссы не учитываем. В среднем – 14,6 за 90 минут. Матч с «Норвичем», кстати, можно назвать аномальным: в нём гости, проигрывая, просто свалились на навал и набили за 30 навесов. Но на самом деле, это уже был признак тенденции, мы к этому ещё вернёмся.
Теперь посмотрим на последние пять сыгранных туров. Победы над «Уотфордом» и «Эвертоном», поражение от «Вулверхэмптона», победы над «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой». В этих пяти играх «Сити» выполнил 108 навесов (опять же – без учётов прострелов), в среднем 21,6 за 90 минут. За пару месяцев их количество выросло на треть.
Так много фланговых подач, как «Сити», сейчас в Англии не делает никто. Столько же – несколько команд, включая «Ливерпуль», но «Ливерпуль» играет в совершенно другой футбол, в котором доставка мяча в чужую штрафную защитниками после атак через фланг – главный инструмент позиционных атак. В «Сити» крайние защитники играют скорее вспомогательную роль, а на ударные позиции игроки выходят через короткий пас. Поэтому количество навесов аномально.
Напрашивается возражение, что Гвардиола поощряет подачи, потому что они работают. Но это не так. Только один тип кроссов действительно работает на системе: диагональные навесы, которые Кевин де Брёйне делает из глубины. Из последних пяти туров он сыграл в четырёх. И выполнил в них 30 навесов, из которых пять закончились ударами, а три стали голевыми. То есть 20% его подач закончились ударом, а 10% привели к голу. На самом деле, это очень много, но де Брёйне – уникален. В рамках футбола Пепа, где контроль мяча играет ключевое значение, 80% неэффективных действий – это кошмар. А ведь без бельгийца на поле «Сити» не отказывается от навесов. Эталонный пример — матч с «Вулверхэмптоном». «Сити» сделал 34 навеса, из которых к удару привели два. Удивительная трата мяча впустую.
В других матчах, команда тоже всё чаще скатывается к навесам. С «Кристал Пэлас» одни только Менди и Канселу выполнили восемь навесов – все неточные. В 10 туре с «Астон Виллой» игроки «Сити», не считая де Брёйне, сделали девять навесов – без толку. Уже упомянутое поражение от «Вулверхэмптона» уникально ещё и тем, что без де Брёйне и со 173 сантиметровым Серхио Агуэро на острие команда весь матч применяла один и тот же приём несмотря на его очевидную неэффективность. От техничной невысокой команды логичнее ждать попыток обострить через дриблинг – но по количеству удачных обводок у «Сити» и «волков» равенство: 10:10.
Навесы не нужны. А они есть
Всё это не значит, что у «Сити» кризис атаки. Во-первых, они остаются лидерами АПЛ по количеству пасов, разрезающих линию обороны. Во-вторых, де Брёйне на поле тратит время не только на навесы, но и на ключевые пасы с полуфланга чуть назад и на прострелы – это куда более эффективно, и регулярно приносит голы. В-третьих, выдающаяся форма Стерлинга позволяет забивать даже в самых неочевидных ситуациях. То есть с созданием моментов у «Сити», если посмотреть обобщённо, всё нормально. Но это не отменяет странности тенденции.
Мы говорим о тренере, который всю карьеру требовал от игроков отказываться от навесов даже в ущерб эффективности. Гвардиола всегда ставил стиль выше результата. А сейчас команда слишком полагается на нелюбимые им навесы, хотя они даже не оправдывают себя: результат приносят другие приёмы. Навес для них – это просто способ почти гарантированно потерять мяч. Тут можно вспомнить и матч с «Норвичем»: мы допускаем, что любая команда может от беспомощности свалиться на навесы в борьбу, но от «Сити» этого стоит ждать в последнюю очередь. Это невыгодно даже по антропометрическим данным, не говоря уже о том, что просто не в их стиле. Но «Сити» по ходу сезона навешивает всё больше, хотя и не извлекает из этого никакой пользы. Просто часть времени, которая могла быть проведена с большей эффективностью, теряется впустую. В этом трудно найти логику.
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