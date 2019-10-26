У Дортмунда проблемы с балансом в игре. «Шальке» идеально этим пользовался

Главная проблема, с которой сталкивается дортмундская «Боруссия» в первой половине сезона, связана с роскошью выбора. Люсьену Фавру приходится иметь дело с большим количеством креативных футболистов, которым не хватает оборонительной ментальности. Попытки главного тренера Дортмунда сделать стиль команды более рациональным сталкиваются с непониманием болельщиков: им не хочется знать, что расположение на поле всех техничных футболистов первым делом бьёт по обороне команды. Центральные защитники «Боруссии» недостаточно мобильны, чтобы делать по несколько рывков на 50 метров назад и при этом ни разу не упустить соперников. Разрыв между атакующей группой и линией обороны заставляет защитников располагаться выше — любая контратака становится для Дортмунда опасной.

Это особенно заметно сейчас, в период отсутствия Пако Алькасера. Играя без чистого нападающего, атакующим игрокам приходится рисковать и заполнять атакующие позиции иногда больше числом, чем конкретным умением играть на острие. При потере срабатывает эффект домино: достаточно одного неверно занявшего позицию игрока, и соперник начинает контратаку. И гладбахская «Боруссия», и «Интер», и «Шальке» создавали для шварцгельбе такие сложности.

План «Шальке», который в этом сезоне прекрасно умеет сводить оппонентов к нулю, заключался в том, чтобы создать как можно больше переходных моментов именно там, где Дортмунд видит свои сильные стороны. Для нейтрализации «Боруссии» Дэвид Вагнер использовал обычный для себя в этом сезоне ромб.

При начале атак от центральных защитников «Боруссия» сталкивалась со сложностями достаточно активного прессинга: если с мячом левый центральный защитник, «Шальке» передвигает ромб на его сторону, заставляя искать длинный мяч; если правый — то же движение ромба в его сторону. Сложностей две: а) Дортмунд не привык играть длинным или широким первым пасом; б) Омар Маскарель, обведённый в круг вместе с Марко Ройсом, большую часть матча тенью преследовал 11-го номера «Боруссии», от которого часто зависит качественный переход на последнюю треть.

Особенно это было заметно при фирменном построении дортмундских атак через полуфланги. Ройс, опускающийся за мячом в полуфланговые зоны, часто принимает мяч, пользуясь несогласованностью в действиях между крайними защитниками и центральными полузащитниками соперников — своими действиями он выигрывает темп атак для команды Фавра. Вагнер оригинально подошёл к решению. На скриншоте с мячом левый защитник «Боруссии», готовый отдать на левого полузащитника, который открывается в полуфланге. Заметно, что «Шальке» оставляет достаточно пространства в опорной зоне — всё потому что Маскарель пошёл играть эпизод с Ройсом.

Чёткие предматчевые договорённости, принятые в «Шальке» предписывают крайнему защитнику агрессивно противостоять сопернику до того, как он расстанется с мячом. Даже если соперник зайдёт далеко на ось поля, крайний защитник сопровождает его конца. Ройс при этом статичен — его вяжет опорник Маскарель, и атака Дортмунда заходит в тупик. При этом если случится потеря, «Шальке» получит мощное преимущество на оси поля и классную возможность для быстрой атаки в переходе. Лишь за счёт неуступчивости Ашрафу Хакими удаётся избежать потери в борьбе с повисшим на нём крайним защитником.

Другая сильная сторона «Боруссия» — ситуации, когда они перегружают одну сторону поля (обычно правую) футболистами, и в центре/на другой стороне поля остаётся много свободного пространства, куда переводится мяч. Так, к примеру, был забит победный мяч Гладбаху — правее пришли Ройс и Аксель Витсель, а Торган Азар принимал мяч совершенно свободным. «Шальке» понимал, что в этой сильной стороне соперника есть опасность — при потере и учитывая тяжёлый ход центральных защитников, можно начинать свои быстрые атаки.

Возьмём эпизод на 43-й минуте, когда правее пришли Ройс и Витсель. Для «Шальке» в такой ситуации важно не допустить возврата мяча в центр, но они не против запустить Витселя во фланг, откуда неподготовленный к игре в такой зоне игрок с высокой долей вероятности будет делать подачу/прострел. Ситуация для быстрого выхода из обороны в атаке готовится хозяевами уже здесь: номинально правый полузащитник в ромбе Даниэль Калиджури заходит в зону подбора, и сюда за ним не идёт левый защитник Дортмунда. После того, как Аксель Витсель покинул свою зону, второй центральный полузащитник Томас Дилейни оказывается единственным игроком с достаточной оборонительной ментальностью, готовым защищаться глубоко на чужой трети — и он брошен на двух соперников.

Когда прострел случается и завершается ничем, Калиджури беспрепятственно начинает атаку. Ройс проспал момент, когда соперника нужно было встречать, Дилейни разрывается между вариантами, а за спиной у центральных защитников «Боруссии» уже открывается нападающий. Пас пойдёт на него, судья (ошибочно) определит офсайд, и лишь чудо спасёт Дортмунд от гола в подобных ситуациях, которых за матч будет три.

Системность проблемы подчёркивает тот факт, что ровно в такой же ситуации «Боруссия» получила второй гол в Милане: тогда Витсель помогал перегружать левый полуфланг, центральные защитники зависли на центральной линии, а после матча возникла целая тактическая дискуссия о том, как и почему команда Фавра так плохо возвращается в оборону — в этом твиттер-споре внезапно принял участие и сам Хуммельс. Тогда такая ситуация оправдывалась тем, что на 89-й минуте при счёте 0:1 нужно рисковать — теперь понятно, что главному тренеру тяжело найти баланс между креативным мышлением своих игроков и необходимостью соблюдать баланс в игре.

Фавр на данный момент занят поиском компромисса, который осложняется отсутствием чистого центрального нападающего. Во всех своих командах швейцарский тренер строил контратакующие машины, и сейчас набор футболистов позволяет ему делать то же самое и в Дортмунде. Проблема заключается в том, что если соперник отдаёт мяч «Боруссии», остроатакующая ментальность возвращается команде бумерангом в виде острых контратак соперника. Пытаясь использовать сильные стороны, команда обнажает свои слабости, и если проблемы баланса не решатся и с возвращением Алькасера, Фавру, который не любит чрезмерное давление на себя, будет непросто перезимовать в Дортмунде.