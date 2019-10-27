В Хорватии команда отметила гол, которого не было. И пропустила сама

Чемпионат Хорватии редко радует нас чем-то по-настоящему интересным. Но вот матч 13-го тура надолго запомнится даже тем, кто никогда не интересовался первенством этой страны. На поле встречались «Хайдук», занимающий первое место в таблице, и «Славен Белупо», идущий на последнем.
Игроки «Славена» настолько хотели забить будущему чемпиону (это пока не точно), что решили отметить удар, который всего-то угодил в перекладину. Как вышло, зря — уже через минуту вратарь «Славена» вынужден был вытаскивать мяч из своих ворот.
Курьёзный гол
«Хайдук» обыгрывал аутсайдера чемпионата Хорватии на своём поле, ведя в один мяч, как вдруг хавбек гостей Неманья Главчич пробил в ворота «Хайдука» с дальней дистанции.
Партнёры по команде решили, что мяч попал в ворота, начав отмечать забитый гол и возможное спасение. На самом деле, мяч угодил в перекладину, что заметили игроки «Хайдука», побежав в контратаку. Футболисты хозяев вышли к воротам соперника втроём на одного защитника, и Йосип Юранович завершил эту контратаку точным ударом по пустым воротам, которые оставил вратарь «Славена».
Видимо, даже с противоположной стороны поля голкиперу показалось, что игрок его команды всё-таки забил. А раз счёт стал равным, то почему бы не отметить это, покинув рамку?
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Славен Белупо» мог проиграть с минимальным счётом, но излишняя эмоциональность игроков сделала счёт 0:2. Таким образом, «Хайдук» занимает первое место в таблице с 27 очками. «Славен» идёт последним — в его активе лишь 10 очков.
- 27 октября 2019
-
00:53
-
00:42
-
00:30
-
00:17
- 26 октября 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:45
-
23:37
-
23:30
-
23:22
-
23:08
-
23:02
-
22:57
-
22:40
-
22:36
-
22:21
-
22:02
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:24
-
21:21
-
21:17
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:34