В Хорватии команда отметила гол, которого не было. И пропустила сама

Чемпионат Хорватии редко радует нас чем-то по-настоящему интересным. Но вот матч 13-го тура надолго запомнится даже тем, кто никогда не интересовался первенством этой страны. На поле встречались «Хайдук», занимающий первое место в таблице, и «Славен Белупо», идущий на последнем.

Игроки «Славена» настолько хотели забить будущему чемпиону (это пока не точно), что решили отметить удар, который всего-то угодил в перекладину. Как вышло, зря — уже через минуту вратарь «Славена» вынужден был вытаскивать мяч из своих ворот.

Курьёзный гол

«Хайдук» обыгрывал аутсайдера чемпионата Хорватии на своём поле, ведя в один мяч, как вдруг хавбек гостей Неманья Главчич пробил в ворота «Хайдука» с дальней дистанции.

Партнёры по команде решили, что мяч попал в ворота, начав отмечать забитый гол и возможное спасение. На самом деле, мяч угодил в перекладину, что заметили игроки «Хайдука», побежав в контратаку. Футболисты хозяев вышли к воротам соперника втроём на одного защитника, и Йосип Юранович завершил эту контратаку точным ударом по пустым воротам, которые оставил вратарь «Славена».

Видимо, даже с противоположной стороны поля голкиперу показалось, что игрок его команды всё-таки забил. А раз счёт стал равным, то почему бы не отметить это, покинув рамку?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Славен Белупо» мог проиграть с минимальным счётом, но излишняя эмоциональность игроков сделала счёт 0:2. Таким образом, «Хайдук» занимает первое место в таблице с 27 очками. «Славен» идёт последним — в его активе лишь 10 очков.