«Локомотив» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо»: LIVE!

Два дерби — в одной трансляции!

16:20. В Черкизово жарят мясо. Шашлык в смысле.

Фото: «Чемпионат»

16:15. А нет, насчет аншлага мы, кажется, выдали желаемое за действительное. Максим Еремин сообщает: «Кажется, впервые за последние годы болельщики «Спартака» не заполнили северный сектор в Черкизово».

16:10. На ЦСКА пока так.

Фото: «Чемпионат»

16:05. На «Локо» намечается аншлаг.

Фото: «Чемпионат»

16:02. Культурная программа в Черкизово.

16:01. Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Лукас Сантос, Нисимура.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Обольский, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.

16:01. Тренерские штабы «Локомотива» и «Спартака» определились с составами на дерби в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.

16:00. Приветствуем вас, друзья! Составители календаря РПЛ поставили на одно время в сетке сразу два столичных дерби. Но благодаря нашей трансляции вы не пропустите ничего важного из Черкизово и с 3-й Песчаной. Наши корреспонденты передают с «РЖД Арены» и «ВЭБ Арены». Оставайтесь с нами. Будет интересно!