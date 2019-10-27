ЦСКА продолжает валиться. Как сглазили команду!

«Динамо» под руководством и. о. главного тренера Кирилла Новикова прервало неудачную серию, состоявшую из шести матчей без побед. Одолев в дерби ЦСКА, бело-голубые покидают зону вылета РПЛ. А вот дела «армейцев» всё хуже. Безвыигрышная серия команды Виктора Гончаренко в разных турнирах увеличилась до пяти матчей, качество игры оставляет желать лучшего. Вот главные события московского дерби:

— Виктор Гончаренко поменял двух игроков после поражения в Лиге Европы от «Ференцвароша». На скамейку запасных присели Константин Кучаев и Арнор Сигурдссон. Главный тренер ЦСКА подсчитал, что для игры с «Динамо» больше подойдут Кристиян Бистрович и Яка Бийол. При этом словенец расположился в центре поля, а Ильзат Ахметов – в атакующей тройке.



— Кирилл Новиков отмечал, что, на его взгляд, для нынешнего состава «Динамо» больше подходит тактическая схема с тремя центральными защитниками. Действительно, в дерби новый главный тренер бело-голубых сыграл по любимой схеме «армейцев». Новиков выпустил на поле тех же футболистов, которые вышли с первых минут против «Краснодара».

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— На матче ЦСКА – «Динамо» работала система VAR. Сергею Карасёву потребовалась помощь телевизора уже в середине первого тайма. Столичный судья не увидел, что Владимир Рыков ударил по ноге Фёдора Чалова, когда нападающий красно-синих пытался обыграть защитника бело-голубых в штрафной. Падение Чалова – не симуляция. Карасёв назначил пенальти, который взялся исполнять Никола Влашич. Ударил хорват плохо, послав мяч мимо ворот. К слову, героем эпизода вполне мог стать Антон Шунин. Вдохновлённый историями про Льва Яшина голкипер «Динамо» прыгнул в нужный угол и готов был отразить удар Влашича.



— Первый тайм оказался небогат на острые моменты. Две тактические схемы 3-4-3 наложились друг на друга, команды мешали друг другу развернуться в центре поля и на чужой половине поля. Понятно, что с Бийолом и Бистровичем сложнее развивать атаки качественными передачами, тем не менее первый тайм ЦСКА выиграл по ударам – 8-2. Правда, в створ ни красно-синие, ни бело-голубые не попали ни разу.

— Тренеры соперников «армейцев» в еврокубках не скрывают, что делают акцент на зону Вадима Карпова. «Динамо» тоже искало возможность воспользоваться неопытностью 17-летнего защитниками. Пожалуй, особенно тяжело было Карпову, когда против него оказывался более быстрый, чем Кирилл Панченко, форвард Сильвестр Игбун. Странно только, что это происходило нечасто. До перерыва лучший момент нигериец имел, обокрав Карпова и побежав к воротам Игоря Акинфеева. Тем не менее гол не состоялся благодаря самому Вадиму: он успел исправить ошибку, выбив мяч из-под ног Игбуна.

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— Первым в дерби был заменён Ахметов. Не лучший матч кандидата в сборную России, который, возможно, просто отвык от роли игрока группы атаки. Ильзат нанёс за час игры два неточных удара и отдал одну ключевую передачу. Любопытно, что перед тем, как покинуть поле, Ахметов едва не заработал одиннадцатиметровый. Рыков мог «привезти» второй пенальти в ворота «Динамо», но Карасёв даже без VAR разобрался, что мяч просто попал в руку центрального защитника рикошетом от «армейца». Умышленной игры рукой со стороны Рыкова не было.

— За четверть часа до конца встречи в течение минуты случились сразу два эпизода, в которых динамовцы требовали назначить пенальти в ворота ЦСКА. В обоих случаях речь шла о попадании мяча в руку защитнику. Система VAR опять всё прояснила. В первом моменте мяч попал в грудь «армейца», а во втором рука была прижата к телу и не увеличивала его площадь. Карасёв остановил матч всего на несколько секунд, так что пауза не сбила темп игры.

— Во втором тайме «Динамо» выглядело интереснее, превзошло «армейцев» по ударам – 6-3 (в створ – 4-2). Исход матча решил блестящий пас Романа Нойштедтера на восстановившегося от травмы и вышедшего на замену Клинтона Н’Жи. Грубо ошибся Хёрдур Магнуссон, но есть вопросы и к центрхавам, позволившим Нойштедтеру свободно выполнить передачу. Удивительно, как разобрался в этом эпизоде Н’Жи, пусть Акинфеев и был близок к сейву. Обычно француз не забивает даже в более простых моментах, о чём, кстати, напомнил, на 90-й минуте, когда не реализовал выход один на один.