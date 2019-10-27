«Счёт слишком большой. У нас не всё было идеально!» Тедеско в порядке

Удивительно, но Сёмин и Тедеско очень спокойно восприняли итоговый результат. Оба специалиста отвечали на вопросы рассудительно, не пылали эмоциями, не делали громких заявлений. Юрий Павлович признал закономерность исхода, а Доменико, наоборот, заявил, что забила его команда многовато для её качества игры.
Сёмин: «0:3 – это даже хорошо»
— У «Локо» в котором матче подряд нет возможности усилить атаку, разнообразить её, даже при счёте 3:0 команда продолжала закидывать мяч на Эдера. Есть мысли по поводу зимнего трансферного окна? – спросили Сёмина.
— Рано пока об этом думать. Всё это будет завтра. А сегодня мы были, мягко говоря, плоховаты, пропустили первую контратаку, хотя могли не допустить её. Может, у нас и было преимущество по владению мячом, мы чаще находились на территории «Спартака», больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва. Мы были немного заторможены.
0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное – желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его было немного.
— На вас повлиял сложнейший матч в Турине?
— На него все свои ошибки сбрасывать нельзя. Наверное, нужно подумать всем нам: мы сыграли плохой матч, плохо боролись. Поэтому и пропустили три мяча.
— Но почему не хватало желания победить, как вы сказали? Может, всё-таки сказалась изматывающая игра в Турине?
— Всё может быть. Но результат остаётся результатом. Будем думать и поправлять свои дела в дальнейшем.
— Что-то говорили в раздевалке? Может, по поводу действий Гильерме при первом голе?
— Я после поражений ничего не говорю команде. Ухожу сразу.
— Перед первым голом «Спартака», вероятно, было нарушение на игроке «Локо». Как вам судейство?
— Таких «нарушений» было много в обе стороны. Мне сложно комментировать действия судьи сегодня.
Видео доступно на «Чемпионате».
— Не показалось, что во втором тайме стали играть осторожнее футболисты, имеющие жёлтые карточки? Словно экономили силы.
— Вот именно: экономить ничего не надо было! А мы словно экономили. Поэтому и проиграли с таким счётом.
— Для вас неожиданность, что «Спартак» сыграл в три центральных защитника?
— Мне бы не хотелось комментировать соперника. Сейчас придёт тренер, он всё прокомментирует. «Спартак» я поздравляю с победой, а мы должны принять критику и двигаться дальше.
— Для вас «немецкие» команды неудобны? – спросил журналист, вспоминая «Шальке» и имея в виду опыт главного тренера «Спартака».
— А при чём тут немецкие команды? Мы с «Шальке» играли в прошлом году. А сейчас со «Спартаком» встречались!
Тедеско: «Признаю ошибку: дотронулся до судьи — получил жёлтую»
— Я очень рад, что сегодня удалось победить, — начал Доменико. – Хотя, считаю, результат игры великоват. Если смотреть на счёт 3:0 и вырывать его от контекста, можно подумать, что всё было идеально. Но это не так. Есть очень много моментов, над которыми нужно трудиться. Мы уже говорили об этом в раздевалке в перерыве, кое-что поправляли. Сегодняшний успех был достигнут за счёт упорной работы, компактности в обороне, самоотверженности и слаженности всего коллектива.
— Я приехал на пресс-конференцию ради вас, — взял микрофон журналист неспортивного издания. – Люблю немецкий футбол. Как известно, играют в футбол все, а побеждают немцы. Меня интересует, зачем вы приехали в «Спартак» — для того, чтобы заработать деньги? Или добиться успеха, как Каррера? И знаете ли вы, что иностранные специалисты без российских помощников в «Спартаке» обречены? Это показывала история Унаи Эмери, да и того же Карреры.
— Большое спасибо за то, что вы пришли сюда ради меня. Я рад! Что касается меня – я в «Спартаке» из-за эмоций. Мне нравится работать в клубе, где их много. В «Спартаке» это можно увидеть в полном объёме.
Видео доступно на «Чемпионате».
— Почему выпустили Бакаева в центре под нападающими?
— На прошлой неделе я получил 10 вопросов о Зелимхане и его амплуа. Отвечу так: я лично с ним обсуждал его роль, спрашивал, насколько ему комфортно играть под нападающими. Он сказал: «Тренер, мне очень нравится! Здесь я могу отдать голевую передачу, могу забить сам». Я не мог ему отказать. Но, несмотря на то что Бакаев играл две игры ближе к центру, сохраняется возможность, что в каком-то матче он может снова сыграть и на фланге. Универсальные игроки – это здорово.
— Удивлены дублем Ларссона? Раньше он не показывал такой результативной игры. Вы рассчитываете на него как на нападающего или вингера?
— Что касается его роли – ситуация аналогична той, что у Бакаева. Я с ним встретился, спросил, где ему удобнее играть. Он ответил: на позиции центрального нападающего. Мы всегда стараемся адаптироваться к игрокам. Сегодня Джордан показал себя прекрасно. Тем не менее в некоторых играх приходится ставить игроков в других местах, как это было в прошлом матче. Тогда требовалось усилить игру на бровке, и мы выпустили Ларссона на замену именно туда. А в роли нападающего он чувствует себя отлично.
— Тиль не вышел на поле. В чём причина? В слабой игре против «Рубина»?
— Дело в конкуренции, которая у нас высока. Считаю, Гус сыграл неплохо с «Рубином». На неделе он тоже качественно тренировался. Но у нас большой выбор в центре полузащиты. Порядка шести-семи высококлассных игроков. В нашей работе всегда приходится делать непростой выбор. Сегодня я решил делать ставку на Умярова, Крала и Бакаева. Требовался такой игрок, как Умяров, способный быстро переключаться с позиции опорника на позицию «восьмерки». Считаю, Умяров сыграл прекрасно. Но Тиль тоже отличный футболист, работоспособный, он ещё принесёт нам пользу.
— Сегодня «Спартак» забил три гола после быстрых атак, но позиционный футбол оказался не настолько качественным. Это тот самый компонент, который нужно улучшать?
— Безусловно, нам нужно работать над позиционным футболом, над тем, как грамотнее открываться, быстрее работать с мячом, играть в одно касание. Сегодня хватало моментов, когда мы делали лишние касания и теряли мяч. Говоря о таких великих клубах, как та же «Барселона» или «Реал», – они и владеют мячом, и играют на контратаках. Оба компонента в современном футболе важны.
— Шюррле сегодня попал в перекладину, но в целом был не очень активным, допустил много брака. С чем связываете его спад?
— Следствие болезни. Он пропустил три недели, не тренировался. Долгий срок, за который всегда теряешь силы и игровой ритм. Тем не менее на минувшей неделе Андре хорошо и интенсивно тренировался. В первом тайме он провёл большой объём работы, прессинговал трёх защитников. После такого футболист неизбежно устаёт. Нам в помощь длина «скамейки».
— Сегодня вы получили первую жёлтую карточку в качестве тренера. Насколько довольны или недовольны судейством?
— Да, это правда, моё первое предупреждение. Дотронулся до резервного судьи. Моя ошибка, принимаю решение арбитра. А вообще не люблю обсуждать действия рефери, иначе можно найти много проблем извне: то снег идёт (хотя в Москве всегда идёт снег), то мяч не тот, газон плохой, ветер дует. Нужно всегда смотреть на себя.
- 27 октября 2019
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