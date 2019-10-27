«Счёт слишком большой. У нас не всё было идеально!» Тедеско в порядке

Удивительно, но Сёмин и Тедеско очень спокойно восприняли итоговый результат. Оба специалиста отвечали на вопросы рассудительно, не пылали эмоциями, не делали громких заявлений. Юрий Павлович признал закономерность исхода, а Доменико, наоборот, заявил, что забила его команда многовато для её качества игры.

Сёмин: «0:3 – это даже хорошо»

— У «Локо» в котором матче подряд нет возможности усилить атаку, разнообразить её, даже при счёте 3:0 команда продолжала закидывать мяч на Эдера. Есть мысли по поводу зимнего трансферного окна? – спросили Сёмина.

— Рано пока об этом думать. Всё это будет завтра. А сегодня мы были, мягко говоря, плоховаты, пропустили первую контратаку, хотя могли не допустить её. Может, у нас и было преимущество по владению мячом, мы чаще находились на территории «Спартака», больше пробили, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва. Мы были немного заторможены.

Браво, «Спартак»! Браво, Тедеско! Красно-белые разгромили «Локомотив» Понсе и Ларссон выдали свой лучший матч в России, а Бакаев насобирал ассистентский хет-трик.

0:3 – это даже хорошо. Футболистам нужно подумать над тем, что самое главное – желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его было немного.



— На вас повлиял сложнейший матч в Турине?

— На него все свои ошибки сбрасывать нельзя. Наверное, нужно подумать всем нам: мы сыграли плохой матч, плохо боролись. Поэтому и пропустили три мяча.



— Но почему не хватало желания победить, как вы сказали? Может, всё-таки сказалась изматывающая игра в Турине?

— Всё может быть. Но результат остаётся результатом. Будем думать и поправлять свои дела в дальнейшем.



— Что-то говорили в раздевалке? Может, по поводу действий Гильерме при первом голе?

— Я после поражений ничего не говорю команде. Ухожу сразу.



— Перед первым голом «Спартака», вероятно, было нарушение на игроке «Локо». Как вам судейство?

— Таких «нарушений» было много в обе стороны. Мне сложно комментировать действия судьи сегодня.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Не показалось, что во втором тайме стали играть осторожнее футболисты, имеющие жёлтые карточки? Словно экономили силы.

— Вот именно: экономить ничего не надо было! А мы словно экономили. Поэтому и проиграли с таким счётом.



— Для вас неожиданность, что «Спартак» сыграл в три центральных защитника?

— Мне бы не хотелось комментировать соперника. Сейчас придёт тренер, он всё прокомментирует. «Спартак» я поздравляю с победой, а мы должны принять критику и двигаться дальше.



— Для вас «немецкие» команды неудобны? – спросил журналист, вспоминая «Шальке» и имея в виду опыт главного тренера «Спартака».

— А при чём тут немецкие команды? Мы с «Шальке» играли в прошлом году. А сейчас со «Спартаком» встречались!

Тедеско: «Признаю ошибку: дотронулся до судьи — получил жёлтую»

— Я очень рад, что сегодня удалось победить, — начал Доменико. – Хотя, считаю, результат игры великоват. Если смотреть на счёт 3:0 и вырывать его от контекста, можно подумать, что всё было идеально. Но это не так. Есть очень много моментов, над которыми нужно трудиться. Мы уже говорили об этом в раздевалке в перерыве, кое-что поправляли. Сегодняшний успех был достигнут за счёт упорной работы, компактности в обороне, самоотверженности и слаженности всего коллектива.



— Я приехал на пресс-конференцию ради вас, — взял микрофон журналист неспортивного издания. – Люблю немецкий футбол. Как известно, играют в футбол все, а побеждают немцы. Меня интересует, зачем вы приехали в «Спартак» — для того, чтобы заработать деньги? Или добиться успеха, как Каррера? И знаете ли вы, что иностранные специалисты без российских помощников в «Спартаке» обречены? Это показывала история Унаи Эмери, да и того же Карреры.

— Большое спасибо за то, что вы пришли сюда ради меня. Я рад! Что касается меня – я в «Спартаке» из-за эмоций. Мне нравится работать в клубе, где их много. В «Спартаке» это можно увидеть в полном объёме.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Почему выпустили Бакаева в центре под нападающими?

— На прошлой неделе я получил 10 вопросов о Зелимхане и его амплуа. Отвечу так: я лично с ним обсуждал его роль, спрашивал, насколько ему комфортно играть под нападающими. Он сказал: «Тренер, мне очень нравится! Здесь я могу отдать голевую передачу, могу забить сам». Я не мог ему отказать. Но, несмотря на то что Бакаев играл две игры ближе к центру, сохраняется возможность, что в каком-то матче он может снова сыграть и на фланге. Универсальные игроки – это здорово.

— Удивлены дублем Ларссона? Раньше он не показывал такой результативной игры. Вы рассчитываете на него как на нападающего или вингера?

— Что касается его роли – ситуация аналогична той, что у Бакаева. Я с ним встретился, спросил, где ему удобнее играть. Он ответил: на позиции центрального нападающего. Мы всегда стараемся адаптироваться к игрокам. Сегодня Джордан показал себя прекрасно. Тем не менее в некоторых играх приходится ставить игроков в других местах, как это было в прошлом матче. Тогда требовалось усилить игру на бровке, и мы выпустили Ларссона на замену именно туда. А в роли нападающего он чувствует себя отлично.

— Тиль не вышел на поле. В чём причина? В слабой игре против «Рубина»?

— Дело в конкуренции, которая у нас высока. Считаю, Гус сыграл неплохо с «Рубином». На неделе он тоже качественно тренировался. Но у нас большой выбор в центре полузащиты. Порядка шести-семи высококлассных игроков. В нашей работе всегда приходится делать непростой выбор. Сегодня я решил делать ставку на Умярова, Крала и Бакаева. Требовался такой игрок, как Умяров, способный быстро переключаться с позиции опорника на позицию «восьмерки». Считаю, Умяров сыграл прекрасно. Но Тиль тоже отличный футболист, работоспособный, он ещё принесёт нам пользу.



— Сегодня «Спартак» забил три гола после быстрых атак, но позиционный футбол оказался не настолько качественным. Это тот самый компонент, который нужно улучшать?

— Безусловно, нам нужно работать над позиционным футболом, над тем, как грамотнее открываться, быстрее работать с мячом, играть в одно касание. Сегодня хватало моментов, когда мы делали лишние касания и теряли мяч. Говоря о таких великих клубах, как та же «Барселона» или «Реал», – они и владеют мячом, и играют на контратаках. Оба компонента в современном футболе важны.



— Шюррле сегодня попал в перекладину, но в целом был не очень активным, допустил много брака. С чем связываете его спад?

— Следствие болезни. Он пропустил три недели, не тренировался. Долгий срок, за который всегда теряешь силы и игровой ритм. Тем не менее на минувшей неделе Андре хорошо и интенсивно тренировался. В первом тайме он провёл большой объём работы, прессинговал трёх защитников. После такого футболист неизбежно устаёт. Нам в помощь длина «скамейки».



— Сегодня вы получили первую жёлтую карточку в качестве тренера. Насколько довольны или недовольны судейством?

— Да, это правда, моё первое предупреждение. Дотронулся до резервного судьи. Моя ошибка, принимаю решение арбитра. А вообще не люблю обсуждать действия рефери, иначе можно найти много проблем извне: то снег идёт (хотя в Москве всегда идёт снег), то мяч не тот, газон плохой, ветер дует. Нужно всегда смотреть на себя.