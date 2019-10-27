«Иногда чёрная полоса бывает взлётной». Гончаренко – об осеннем кризисе ЦСКА

Последний раз ЦСКА побеждал 29 сентября в Екатеринбурге. После этого было поражение от «Ростова», ничья с «Уфой» и два проигрыша в Лиге Европы – в общем, ничего хорошего. Сегодняшний матч с «Динамо» стал пятым в безвыигрышной серии «армейцев».

ЦСКА продолжает валиться. Как сглазили команду! «Армейцы» не выиграли в октябре ни одного матча.

После очередного поражения Виктор Гончаренко попробовал объяснить причины кризиса ЦСКА.

О причинах поражения

«В таких матчах, особенно в дерби, важно забивать первыми, чтобы развернуть игру в свою пользу. Мы не использовали те шансы, которые у нас были. Во втором тайме начали прижиматься к своим воротам, перестали контролировать мяч и ждали, что предложит соперник. В результате пропустили. Игра шла до гола. Забили бы мы — довели бы до победы».

Об изменениях в опорной зоне и замене Карпова

«Нам нужно делать какую-то ротацию — график с играми через два дня на третий непростой, мы не можем выходить одним составом. Сегодня предпочли такой вариант. Знали, что у «Динамо» опасные стандартные положения, да и Облякову и Ахметову нужно было дать паузу. Может, Ильзату было бы проще действовать в атаке.



Карпова заменили только из-за усталости. Для 17 лет три игры за неделю — очень сложно, парень к такому ещё не готов. В конце было видно, что он пустовато смотрится».

О Влашиче, который, кажется, потерял мотивацию

«Если у тебя идёт чёрная полоса, то она касается всех игроков и всех эпизодов. Такие ситуации бывают, через них надо проходить. Когда ты обыгрываешь «Реал», то взлетаешь очень высоко. Стоит упасть глубоко, чтобы вернуться. Иногда чёрная полоса бывает взлётной».

О кризисе

«Надо понять, что зрелость к футболистам приходит как раз через такие игры. Ахметов ещё год назад мало играл, Обляков тоже нечасто выходил на поле. Это закалка, через которую мы должны пройти. Понятно, что болельщикам непросто принять эту ситуацию. Мы идём по этому пути, и сворачивать с него будет неправильно».



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Многие болельщики виновником поражений называют Гончаренко, а решением проблемы видят его отставку. Команда, в свою очередь, полностью верит в тренера и в то, что результат обязательно придёт – нужно только время.



— Мы должны держаться вместе, — сказал после матча Яка Бийол. — Верю, что результат придёт. Нам тяжело из-за того, что мы проигрываем. Мы растём как команда, всё должно прийти со временем. Мы должны просто пройти этот этап.



— Мы уверены в Гончаренко на сто процентов. Мы все одна команда, вместе работаем, — добавил Кристиан Бистрович.



Остаётся ждать и верить в лучшее.