Болельщиков «Спартака» не выпускали с «РЖД Арены» больше часа. «Локо» — 40 минут

Болельщиков гостей часто держат на трибунах после матча – ждут, пока разойдутся фанаты хозяев, чтобы избежать стычек. И если летом это ещё как-то можно принять, то осенью и зимой подобное превращается в пытку холодом и ветром.

После дерби на «РЖД Арене» фанатов «Спартака» держали на трибуне один час пять минут. Болельщиков «Локомотива» — 40 минут. Обычно – гораздо меньше.

Предположительно, задержка была из-за того, что долго выпускали болельщиков «Локо» с нижних рядов южной трибуны. Есть такая версия: полиция искала тех, кто зажег файера во время матча, поэтому фанаты выходили по одному. Естественно, это заняло немало времени, поэтому ворота на гостевой трибуне открыли только после того, как вышел последний болельщик «Локо». После этого фанаты «Спартака» покинули стадион буквально за пять минут.

«Счёт слишком большой. У нас не всё было идеально!» Тедеско в порядке Пресс-конференция тренеров после дерби «Локомотив» — «Спартак».