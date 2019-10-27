Анализ дерби: «Спартак» Тедеско определят игровые принципы, а не схема

До того, как начнётся основная часть текста, необходим дисклеймер. Лучшие на сегодняшний день матчи «Спартака» в сезоне — на выезде с «Ахматом» и сегодня с «Локомотивом». Обе эти игры случились в похожих условиях: выезд в Грозный — после того, как команда собрала всех новичков; дерби с «Локо» — первая игра после полноценного недельного микроцикла от нового главного тренера Доменико Тедеско. Оценивать «Спартак» по крупной победе сейчас не совсем корректно, потому что соперники не имели понимания, к чему нужно готовиться. Это обычная ситуация после смены главного — побеждать сразу помогает обычно не эфемерная мотивация, а неизученность соперниками.

Тем не менее нужно отметить, что у «Спартака» Тедеско уже появляется своё лицо. И здесь важно, что, как и для большинства тренеров новой лэптоп-генерации, для Тедеско совершенно неважно, по какой схеме играет команда и подходит ли эта схема под определённого соперника. «Спартак» с новым тренером в идеале будет выдерживать игровые принципы, которые позволяют ориентироваться на поле в любой ситуации. Частично это просматривалось уже неделю назад, когда больше времени нужно было уделять перемещениям игроков в красных майках, а не ромбу в полузащите, — в дерби же «Спартак» сумел победить, потому что чётко следовал требованиям тренера в разных фазах.



Вот несколько примеров.



1. Чтобы стать наиболее эффективными в переходах, будьте ближе к оси поля.



Простейший пример, способный объяснить этот игровой принцип, — действия при выносе мяча от ворот. В таких ситуациях всегда будет второй мяч, и статистика подсказывает, что велика вероятность перехвата второго мяча — то есть за несколько секунд могут случиться сразу два перехода владения. Посмотрите, как располагаются игроки при выносах от ворот при Олеге Кононове.

Это огромный квадрат, где только семь футболистов находятся даже не на оси поля, а хотя бы в центральной зоне и полуфлангах. Тренерские предрассудки заставляют думать, что более широкое расположение игроков при удачном подборе поможет быстро развить атаку через пас в ширину, однако всё наоборот. Чем шире располагаются футболисты при выносе, длинном мяче или просто передаче верхом через ось поля, тем проще сопернику отыграть персонально. Если же на оси много игроков, то сопернику сложнее фокусировать внимание и улавливать, с кем конкретно ему играть, — мы ещё вернёмся к этому, когда будем говорить об игровых моментах, случившихся в быстрых атаках.

Теперь посмотрим, как «Спартак» располагает игроков при выносах у Тедеско.

Гораздо более высокая оборонительная линия, гораздо более плотное расположение футболистов. Почти все из них — на оси поля, а абсолютно все — как минимум в полуфлангах. Тедеско хочет, чтобы в переходе команда как можно быстрее делала передачу вперёд — такое расположение красно-белых на поле не просто позволяет так играть, но и подталкивает к моментальному вертикальному пасу.



2. Если можете стать свободным игроком в переходе, открывайтесь за дальнего из соперников.



По ходу матча с «Рубином» уже стало ясно, что это будет одним из требований нового тренера, — почитайте текст со скриншотами, где подробно раскрывается такой игровой метод.

Как Тедеско хочет добиваться остроты в атаке. Пример игры нового «Спартака» Семь тысяч знаков про одну атаку (это не шутка).

В дерби «Спартак» доказал, что этот принцип может быть очень опасным. К эпизоду с голом мы ещё придём, а пока возьмём ситуацию из первого тайма, когда «Локомотив» потерял мяч глубоко на чужой половине поля, и «Спартак» немедленно сыграл вертикально в сторону Эсекьеля Понсе.

Здесь Понсе борется с Бенедиктом Хёведесом, а за спинами у них располагается Андре Шюррле. Ведран Чорлука принимает решение откатываться назад, из-за чего Хёведес переходит с Понсе на Шюррле. Понсе оказывается свободным и сразу после приземления стартует на дальнюю сторону поля, стараясь открыться за дальним защитником «Локомотива».

Обратите внимание на игроков «Локо»: все они смотрят на мяч — это естественная реакция. Естественная реакция, которая делает выигрышной ситуацию с заходом свободного игрока за дальнего из защитников: если бы Бакаев сумел отдать передачу в свободную зону, аргентинец забил бы ещё в первом тайме.



Теперь возьмём голевую ситуацию на 56-й минуте.

За пределами скриншота остался момент ускорения Умярова: как только он понял, что Понсе придётся переводить мяч с левой стороны поля направо, он начал резкое движение по диагонали налево. Снова та же картина: три футболиста «Локомотива» в районе мяча смотрят на игрока, который получит передачу, а не на возможную опасность за спиной. Понсе, который понял, что это хорошая возможность забить, тоже стартует в ширину.

Умяров даёт Бакаеву возможность убедиться в правильности выбора. Я отмечаю в этой атаке его, а не Понсе, потому что формально у аргентинца должен был быть свой опекун, а вот Умяров подключается по принципу «свободный человек всегда поддерживает атаку за дальним защитником». Даже если бы Гильерме не потерял ворота к моменту удара Понсе, молодой полузащитник «Спартака» помог бы создать ситуацию 2 vs 1, выгодную для завершения.

3. Обороняйте ось поля вне зависимости от того, где соперник держит мяч.

Тедеско ещё предстоит понять, насколько это выигрышный принцип в чемпионате России, где опорные полузащитники очень часто играют статично и самоисключаются из построения атак. Идея состоит в том, что навесы не слишком эффективны относительно проникающих передач, поэтому не будет ничего страшного, если соперник получит мяч на фланге. Если это случилось, не нужно перемещаться всей командой на сторону мяча — необходимо и дальше сохранять позиционную структуру обороны. Если же мяч у центральных защитников соперника, Тедеско хочет, чтобы восемь полевых игроков находились как можно ближе к оси поля — на флангах остаются только вингбеки.



Вот ситуация, которая хорошо иллюстрирует принцип.

Восьмёрка игроков «Спартака» находится в центральной зоне — только крайние защитники располагаются во флангах (и против 3-х-х ориентируются на соперника — поэтому Аиртон выше Мельгарехо). Статичный Баринов исключён из игры даже без персональной опеки — линия передачи на него надёжно перекрыта атакующей парой красно-белых. Важно, что полузащитник в тройке на стороне мяча (в этом случае Умяров) играет персонально против полузащитника «Локо» — если Умяров не навяжет агрессивную борьбу при передаче на него, тот легко в касание отыграет на уже находящегося лицом к чужим воротам Баринова, и «Локо» выиграет темп.

При передаче на крайнего защитника два-три игрока «Спартака» всё равно должны оставаться на оси поля — компактность по ширине в этом случае уходит на второй план, так как важно защищать пространство между линий. Команда Тедеско с успехом это делает, и важно, что ей не мешает даже формальное нарушение игровой схемы. Кутепов, вылетевший из тройки, играет персонально с Мариу, который пытается открыть линию передачи внутрь поля, но за счёт правильного расположения тройки полузащитников «Спартака», отдавать некому. Баринова со спины хитро придерживает Шюррле, который перестраивается к центральному защитнику после передачи из фланговой зоны назад.

Обратите внимание: прошло 15 секунд, а Баринов так и двигается по три метра туда и обратно, плотно закрытый атакующей парой «Спартака». После возврата мяча центральным защитникам команда Тедеско возвращает свою структуру — восьмёрка плотно закрывает ось от проникающих передач, крайние защитники персоналят вингбеков «Локо». Никакой идеи за 15 секунд переката мяча у команды Юрия Сёмина не возникает — и следует лонгболл.



А подбор после него активирует первый из описанных здесь игровых принципов. И благодаря правильному позиционному расположению «Спартак» готов быстро атаковать в переходе.