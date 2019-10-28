Моменты дерби, которые не показали по ТВ (не только первые 12 минут).

Фанаты уже давно не быдло. Никаких драк, только футбол и панк-рок

Вы вообще вспомните, когда в последний раз видели фанатские разборки в общественном транспорте?

Несколько лет назад нарваться на непонятных гопников перед дерби было абсолютно нормальной историей. Не факт, что они устроили бы мордобой, но странную развлекуху — легко. Например, попытались бы раскачать вагон метро или просто одичало орали, пока рядом с работы едут уставшие люди.

В последнее время такое встречается крайне редко. В поездах не только перестали буянить: эволюция достигла того, что даже толпы народа теперь не встречаются под землёй за час до игры. Спасибо «Локо», который делает годный матч-дэй: люди приходят на стадион задолго до начала матча.

Уходили многие из фанатов тоже не сразу. Нет, не потому что не хотели уходить — просто в очередной раз их целый час не выпускали со стадиона после финального свистка.

Ниже моменты вчерашнего дерби, которые остались за кадром ТВ-трансляции.

— Впервые за последние годы на подъезде в Черкизово не было ощущения, что едешь на домашний матч «Спартака». Пестрящих повсюду красно-белых цветов перед дерби становится на порядок меньше. Не говоря уже о полупустой северной трибуне, которую раньше гости забивали битком. Реакция на слабые результаты и негатив вокруг клуба — Цорну и остальным срочно пора с этим что-то делать. И да, очень комично выглядит ряд стюардов, разделявших фанатов «Спартака» от всех остальных. Неужели для этого нужно выделить два сектора и изначально не продавать туда билеты?

Фото: ФК «Локомотив»

— Коротко про первые 12 минут игры. Во-первых, их не показали ни по одному каналу мира. Во-вторых, перед игрой Гжегожа Крыховяка наградили призом «Лучшему игрока месяца в РПЛ», а Гильерме и Максименко нарядились в кепки — в честь 90 лет со дня рождения Льва Яшина. И, наконец, главное — с первых же минут «Спартак» неожиданно забрал мяч и полетел вперёд. К сожалению, по ТВ в это время предпочли показывать баскетбол и рекламу.

Бакаев и Джикия вышли особенно заряженными. Кричали, размахивали руками, наверное, именно эти двое сейчас — главные лидеры «Спартака» за пределами поля. Да и на нём: Зелимхан в итоге отдал три голевые, забрав приз игрока матча. Джика сыграл на ноль и тоже выглядел очень здорово.

Фото: ФК «Локомотив»

— Ты ли это, «Спартак»? Такие мысли появлялись ещё по ходу первого тайма. Когда на табло показывали присутствующих на матче селебрити, те, что болели за «Локо», выглядели слегка ошарашенными. Особенно показательна была мимика Василия Кикнадзе — с босса хозяев можно было мемы писать.

Главный же (пока) герой мемов Тедеско очень эмоционально вёл себя на бровке. Раз едва не схватил судью за грудки, но вовремя одумался, и обошлось жёлтой. Когда «Спартак» всё же забил первый гол, немец был вне себя от счастья. То же можно сказать про остальных спартаковцев — вокруг тренера творилось безумие, даже Максименко прибежал в центр порадоваться с партнёрами.

Фото: ФК «Локомотив»

— На 65-й минуте Джикия рухнул на газон. Ничего страшного, зато Тедеско воспользовался паузой, чтобы наставить вышедшего на замену Ларссона. Поговорив с коучем (лично), Ларссон вскоре забил, а после оформил дубль. Похоже, немцу и впрямь не столь важно присутствие переводчика.

После финального свистка какой-то фанат «Спартака» сказал болельщику «Локо»: «Не злись. Нам нужнее». Это и вправду так. Их поражение было бы очередным шагом к зоне вылета, тогда как «Локо» лишь упустил лидера на расстояние одной победы. А уж если учесть, что Сёмин вынужден играть два суперматча за неделю одним составом (вряд ли тут скоро что-то изменится), то поражение во многом видится объяснимым.

Фото: ФК «Локомотив»

«Спартаку» такая победа была ну очень нужна, но её вообще никто не ждал. Наверное, поэтому фанаты после игры сразу же впали в эйфорию и счастливо прыгали, забыв о месте в РПЛ. Даже SMM клуба вдруг почувствовал себя дерзким.

Победить «Спартаку» было необходимо как минимум для того, чтобы вспомнить, каково это — уходить с поля под аплодисменты фанатов. Тедеско придумал традицию вставать в круг после матчей и толкать минутную речь. Посмотрите на эти моменты счастья.

«Спартак» выигрывает первый матч РПЛ с августа, вследствие чего даже подпрыгнул до 7-го места. Главное, чтобы радость продлилась не три (+-) тура, Кононов тоже начинал с красивых обычаев. Тем более стыдным был его провал.

P.S. Одной из версий, по которой фанатов гостей час держали на «РЖД Арене», называют файер-шоу на трибуне. Причём на трибуне хозяев. Вот оно.

О да, адское пламя, не возразишь. Фанам ещё повезло, что этих пятерых (троих?) гангстеров ловили какой-то час.