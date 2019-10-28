Символическая сборная 14-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 14-го тура РПЛ сезона-2019/20.

Вратарь

Александр Максименко, «Спартак»

Разгромной победы «Спартака» могло и не быть, если бы не Максименко. Играл очень уверенно и много раз выручал команду.

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Защита

Илья Кутепов, «Спартак»

На правый край можно определить Илью Кутепова. Против «Локомотива» он действовал ближе к флангу и отлично справился со своей задачей.

Георгий Джикия, «Спартак»

Джикия тоже был очень хорош. Грамотная игра в защите – ключ «Спартака» к победе над «Локомотивом».

Самуэль Жиго, «Спартак»

Те же эпитеты подходят и Жиго. Вся защита «Спартака» провела отличный матч.

Юрий Жирков, «Зенит»

Жирков снова был одним из лучших на поле у «Зенита», вколотил победный гол, который вышел ещё и очень красивым. В этом туре у него не было конкурентов.

Полузащита

На отличном уровне у «Зенита» сыграл и Барриос. Он снова был прекрасен в центре поля.

«Зенит» закрыл Соболева. Дзюбе хватило для гола полчаса Команда Сергея Семака уверенно переиграла «Крылья Советов».

Роман Ерёменко, «Ростов»

Лидер атаки «Ростова» снова провёл отличный матч. В игре с «Сочи» два его удара привели к голам. Ерёменко продолжает доказывать, что он ключевой игрок в команде Карпина.

Зелимхан Бакаев, «Спартак»

Бакаев второй матч подряд вышел на непрофильной для себя позиции в центре поля и сыграл прекрасно. Три голевые передачи говорят сами за себя.

Нападение

Клинтон вышел на замену в дерби и забил победный гол, воспользовавшись своим единственным шансом. Дорогого стоит.

ЦСКА продолжает валиться. Как сглазили команду! «Армейцы» не выиграли в октябре ни одного матча.

Швед тоже вышел на замену в начале второго тайма и сделал дубль, который снял все вопросы о победителе дерби.

На счету Понсе победный гол против «Локомотива» и одно из ключевых действий во втором голе. Отличный матч аргентинца.

Лучший тренер

Кирилл Новиков, «Динамо»

Хочу поощрить молодого тренера, который добился своей первой победы на посту тренера «Динамо» уже во втором матче, к тому же в дерби.