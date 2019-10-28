Новая роль Бакаева – просто супер. Именно она обеспечила «Спартаку» победу

Против «Локомотива» Бакаев выдал один из самых крутых матчей в своей взрослой карьере. Он отметился ассистентским хет-триком (ранее за три сезона в Премьер-Лиге у него набралось всего три результативных паса), был на виду все 85 минут до замены, а после финального свистка удостоился звания лучшего футболиста встречи, хотя, казалось бы, Ларссон с его великолепным дублем мог составить конкуренцию.

Но всё же с выбором организаторов и представителей телевидения хотелось полностью согласиться: швед обеспечил «Спартаку» два гола, а Бакаев на протяжении 90 минут обеспечивал команде преимущество в конкретных зонах и стал главным проводником тренерских идей и избранной тактики.



Доменико Тедеско во второй раз подряд отправил Зелимхана на позицию ближе к центральной зоне, но если против «Рубина» он играл «восьмёркой» с конкретно обозначенными функциями и зоной действий, то в Черкизово при 3-4-1-2 расположился над Кралом и Умяровым и под двумя нападающими, получив относительную свободу действий и перемещений.

Без прямых соперников

Главное преимущество, полученное «Спартаком» от роли Бакаева в рамках двух противодействующих систем, — Зелимхан смог работать в любимом полуфланге (статистически наименее контролируемом участке поля), при этом не имел прямых оппонентов в 70-80 процентах эпизодов: Жоау Мариу действовал в передней линии прессинга вместе с Эдером и Миранчуком по центральным защитникам и Кралу; Жемалетдинов был вынужден держать широкие включения Мельгарехо, сразу же поднимавшегося при атаке высоко; а Баринов и Крыховяк насыщали центр для недопущения передач между линиями.

Множество раз образовывался коридор, который заполнял Бакаев. Благодаря умению резко разворачиваться с места (в этом Зелимхан действительно хорош), он оставлял позади набегающих соперников и создавал себе пространство. Небольшое, но пространство – и из него несколько раз почти удавалось извлечь пользу.

Туда, где мяч

Вторая несомненная польза от роли Бакаева – при новой позиции он мог работать по всей ширине поля, насыщать зону мяча и создавать преимущество на всех участках, в том числе на неродном левом фланге. При позиционном небыстром футболе его чаще тянуло к правому полуфлангу, где у него шире арсенал действий и где он чувствует себя наиболее комфортно, в том числе при дриблинге.

Однако при затяжных атаках Бакаев успевал перемещаться и налево. В частности, при участии Зелимхана была расчерчена самая красивая комбинация «Спартака» в игре: выход из фланговой зоны за счёт насыщения и перепасовки в тройке, вывод Умярова на открытую позицию для прострела, нацеленный пас в штрафную и смачный удар Шюррле в перекладину. Кстати, это была позиционная атака – аргумент, что красно-белые всё интересное создали исключительно на быстрых выпадах, не совсем правильный.

Точно так же Бакаев ворвался в свободный коридор, например, при втором голе «Спартака».

Плюс быстрый футболист в центральной зоне

Сегодняшний «Спартак» играет больше не на владении, а на резких переходах – это наиболее прагматичный и верный способ набирать очки, учитывая недостаток времени для постановки позиционного футбола и высокого прессинга. В таких условиях очень важно иметь быстрого игрока в центральной зоне, который после отборов и перехватов мог бы сразу же отрываться от оппонентов, после чего либо разгонять атаку, либо создавать пространство партнёрам.



Бакаев в данной роли – идеальный кандидат. Неслучайно наиболее ярко он проявил себя во втором тайме, когда контратакующий характер футбола в исполнении красно-белых проявился наиболее отчётливо, но и до перерыва было заметно, какое преимущество в скорости Зелимхан дарит команде при переходах, когда начинает движение из центральной зоны. Баринов за ним не успевал на протяжении всей игры.

Если бы 10-й номер «Спартака» играл на фланге, при контратаках он бы в половине эпизодов начинал движение от своей штрафной и из широкой позиции – и это явно было бы менее опаснее.

Частичное освобождение от оборонительных функций

Те, кто внимательно следит за Бакаевым, согласятся: Зелимхан очень одарённый, постоянно импровизирующий футболист группы атаки, но на сегодня средне развитый с тактической точки зрения и имеющий пробелы в оборонительных характеристиках. На фланге это, например, приводит к потере концентрации и пропуску чужого крайнего защитника, несколько раз «Спартак» в сезоне уже от этого страдал.



Выйдя на позиции «десятки» Бакаев получил более понятные и конкретные функции в защите. Против «Локомотива» он действовал в первой стадии чужой атаки по нижнему опорнику (в первом тайме – Баринову, во втором после перестроения «железнодорожников» — Мурило), а также насыщал середину и обеспечивал дополнительную плотность для недопущения продольных резких пасов. На флангах работали Айртон и Мельгарехо, а подстраховку им обеспечивали внешние центральные защитники.

При этом у данной системы тоже проявился недостаток: в случаях, когда мяч всё-таки оказывался за спиной у Бакаева и тому, вероятно, следовало бы опуститься глубже и помочь опорникам, он этого не делал. Так рождался численный перевес «Локо» в зоне перед штрафной (как правило, «3 в 2»), следовали неприятные удары со средней дистанции.

Однако чтобы обвинять конкретно Бакаева в недоработках, необходимо знать тренерское задание. Может, от него не требовали опускаться в глубину, и находиться при чужих атаках он должен был именно в свободной и относительно высокой позиции – для максимально быстрого разгона контрвыпада. В таком случае, помогать опорником должен был кто-то другой, хотя Бакаеву с его позицией делать это было всяко проще.

Идеальная роль навсегда?

Бакаев отдал три классных результативных паса, стал игроком, наиболее часто получающим мяч (32 полученные передачи – рекорд «Спартака»), был нацелен как на обострения, так и удар, получил возможность выполнять любимые продольные острые передачи из глубины (это качество у него прослеживалось ещё в «Арсенале»). Но нет гарантии, что в данной роли Зелимхан каждый раз будет выдавать такое шоу.



В играх, где «Спартаку» придётся взламывать «автобус», где команда будет владеть мячом по 60-70 процентов времени и где совсем не будет пространства между линиями, на позиции «десятки» потребуются уже другие качества: умение работать в условиях плотной опеки и низкой скорости, способность выполнить тонкую передачу низом, разрезающую глубокий массивный блок. И тут Бакаеву окажется уже намного сложнее, всё-таки против «Локомотива» он получил немало пространства.



Хотя всегда есть альтернатива: обратный перевод 10-го номера направо. Там он сможет пользоваться любимой скоростью, вылезать из фланговой зоны за счёт ведения мяча, помощи от крайнего защитника и любимого горизонтального смещения под удар с левой. Есть уверенность, что разноплановый Бакаев превратится в главное оружие «Спартака» при Тедеско.



Использованы данные WyScout и InStat.