«Нужен мужик в доме». Подмосковные девушки украли металлического Дзюбу

Русские девушки, как известно, и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут… И алюминиевого Дзюбу домой унесут. Именно такая история случилась в Подольске. Алюминиевая фигура национального героя в натуральную величину украшала одну из улиц подмосковного города, но девушки почему-то решили, что им она нужнее.

Металлическая копия капитана национальной сборной появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал настоящим героем. Нарушительницы оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Правда, украшать свою жизнь копией Дзюбы им долго не пришлось. Местные жители сразу же вызвали полицию, которая задержала воровок, которые оказались в состоянии алкогольного опьянения. Перед похищением девушки осматривали фигуру, видимо, решая, как лучше и безопаснее её украсть. Но весь инцидент попал на видео. Ущерб оценили в 27 тыс. рублей. По словам нарушительниц, им просто необходим был мужчина в доме, вот они и решили, что этим мужчиной будет металлическая фигура Дзюбы.

Реакция реального Артёма не заставила долго ждать. Он с юмором отреагировал на похищение. Форвард опубликовал это видео в «Инстаграме», добавив несколько смеющихся смайликов. Кроме того, на видео была наложена песня Алексея Воробьёва «Русские забили».

В комментариях болельщики положительно оценили поступок девушек, написав, что на их месте любая поступила бы так же. А вот сотрудники полиции были иного мнения. Теперь девушкам грозит наказание по статья 158 УК РФ.