Джанаев – лучший вратарь РПЛ! Черчесову пора сажать Гильерме на скамейку

Что было после «Ростова»

Сослан Джанаев стал пропадать из поля зрения болельщика в июне 2017 года. Тогда вслед за Курбаном Бердыевым он перебрался из «Ростова» в «Рубин» вместе с Кудряшовым, Азмуном, Гранатом и Сесаром Навасом, сменив яркие еврокубковые вечера на серые будни РПЛ.

Из-за травмы руки голкипер был вынужден пропустить конец сезона в бывшем клубе и старт кампании-2017/18 в нынешнем. Дебютировать за «Рубин» Сослан смог только 20 сентября в матче 1/16 Кубка России с «Оренбургом». Ту встречу вратарь отстоял на ноль, однако Бердыев оценил дебютную игру Джанаева довольно сдержанно. «Для первого раза неплохо. Были определённые ошибки», — заметил специалист.

Вскоре Сослан с лёгкостью занял место основного голкипера «Рубина» и по ходу чемпионата лишь дважды уступил его Сергею Рыжикову. В том сезоне он провёл за казанский клуб 18 матчей, в которых пропустил всего 13 мячей. В команде, занявшей 10-е место в РПЛ, он был самым стабильным футболистом. Поэтому неудивительно, что по итогам сезона болельщики казанцев признали его лучшим игроком клуба.

К сожалению, следующий сезон обернулся для лидера «Рубина» настоящим провалом. Сыграв 4 матча в РПЛ, он вновь получил повреждение. После травмы вратарь восстановился к середине октября, однако больше выйти на поле в футболке казанского клуба не смог. Из основы его вытеснил стремительно прогрессирующий Иван Коновалов. В январе «Рубин» не взял Джанаева на сбор, а в начале февраля разорвал с ним контракт.

Переезд в Польшу и возвращение в Россию

После ухода из казанского клуба у вратаря были варианты с «Уралом» и «Уфой». Тем не менее голкипер решил уехать за границу, подписав контракт с польским «Медзем».



«Во-первых, Сослан сделал выбор в пользу Польши, потому что это Западная Европа. Во-вторых, клуб и тренер очень хотели видеть его у себя. В-третьих, это шанс показать себе себя в европейском чемпионате и уже летом уехать играть в чемпионат более высокого уровня. У Джанаева хватало предложений из России, но финансовая сторона не стояла на первом месте при выборе клуба. Контракт заключён до конца сезона, а от пункта продления мы отказались осознанно. Сделано это, чтобы в конце сезона посмотреть, что будет, и принимать решение о том, где потом Сослан продолжит карьеру», — комментировал тогда переезд Джанаева футбольный агент Антон Астафьев.

И действительно, «Медзь» стал для голкипера отличным местом для перезапуска карьеры. За аутсайдера польской Экстракласы он провёл 7 матчей, пропустив 13 мячей. Несмотря на то что после окончания сезона «Медзь» выбыл в первую лигу Польши, вопросов к Джанаеву не было. Голкипер уверенно действовал в рамке и, где мог, выручал команду. В итоге уже летом 2019 года Сосланом интересовались польская «Легия», несколько турецких клубов и три российских – ЦСКА, «Сочи» и «Уфа».



В июле голкипер был в шаге от перехода в московский клуб – для того чтобы подписать контракт, Джанаев даже приезжал в Ватутинки. Тем не менее руководство «армейцев», обдумав риски, не стало подписывать вратаря. Как признался генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «Чемпионату», одной из главных причин несостоявшегося перехода стало спартаковское прошлое голкипера – боссы клуба не стали провоцировать волнения в среде «армейских» болельщиков.

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«Сочи» и выход на запредельный уровень

Таким образом, после неудачных переговоров с ЦСКА вратарь оказался в «Сочи», с которым ранее проходил предсезонные сборы. С южным клубом голкипер подписал двухлетний контракт.



За тремя стартовыми матчами сочинцев Сослан наблюдал со скамейки. Однако затем вышел в старте и стал показывать какой-то запредельный уровень.

Выступление за новый клуб Джанаев начал с двух «сухарей». В играх с «Уфой» и ЦСКА вратарь сделал 9 сейвов и сумел сохранить ворота в неприкосновенности. В августе и сентябре голкиперу ещё дважды удалось отстоять на ноль, а в октябре Сослан вообще стал творить чудеса. Сначала он отбил пенальти в матче с «Крыльями», а затем в игре с «Арсеналом» отразил ещё два одиннадцатиметровых. В следующей встрече сочинцев, с «Ростовом», Джанаев не отметился громкими подвигами, но всё равно был невероятно хорош. Тот факт, что на «Ростов Арене» хозяева забили «Сочи» лишь дважды, заслуга в основном вратаря.

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Вообще, в нынешнем сезоне южный клуб пропустил лишь 18 мячей (9-й показатель в РПЛ), хотя, согласно модели XG, должен был пропустить 23 гола (14-й показатель в РПЛ). Эту разницу можно было бы списать на везение команды Точилина или, наоборот, на невезение соперника. Однако, если посмотреть статистику Джанаева, сразу станет ясно, кто в «Сочи» главный герой.

В среднем за игру Сослан совершает 4,5 сейва. Для вратаря аутсайдера это вполне естественный показатель. Соперники гораздо чаще бьют по воротам «Сочи», чем, например, условного ЦСКА. Поэтому закономерно, что количество сейвов у Джанаева выше, чем у Акинфеева, в 1,5 раза. Примерно столько же спасений совершают за игру вратарь «Оренбурга» Андрей Климович (4,6) и Сергей Рыжиков в «Крыльях Советов» (4,4).

Однако есть показатель, который гораздо объективнее даёт реальную оценку вратарским действиям – процент отражённых ударов. По этому критерию Джанаев — второй голкипер в РПЛ (80 % отражённых ударов). Больше лишь у Лунёва (83,87 %). Для сравнения, главный вратарь сборной России Маринато Гильерме отразил 73,08 % выстрелов, Игорь Акинфеев – 76,36 %, Сергей Рыжиков – 77,5 %, Юрий Дюпин – 76,81%, а Матвей Сафонов – 70,59 %.

Тем не менее невероятным показателем Лунёва не стоит обманываться. Благодаря отличной обороне «Зенит» редко позволяет соперникам бить в опасной близости от ворот (за 14 матчей по воротам «Зенита» соперники пробили 67 раз из пределов штрафной площади, а соперники «Сочи» — 124 раза), да и вообще наносить удары в створ. Поэтому столь высокий процент отбитых мячей у основного голкипера команды Сергея Семака связан не только с его вратарскими навыками. Чего не сказать о Джанаеве, который отлично справляется с опасными ударами по воротам, несмотря на то что его «расстреливают» с убойных позиций каждый матч (в среднем он отражает 2,7 удара из штрафной площади за игру).



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За такую игру в начале сентября голкипер «Сочи» вновь получил вызов в сборную России, а к концу октября стал, пожалуй, лучшим вратарём РПЛ. У Станислава Черчесова есть все основания для того, чтобы ещё раз сменить первого номера в национальной команде. Джанаев заслужил этот шанс.

Использованы данные WhoScored, Understat, Transfermarkt.