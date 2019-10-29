Фирмино финтит круче Роналдиньо. У нас есть доказательства (видео)

Нападающий «Ливерпуля» Фирмино фантастически полезен на поле. Особенность этого игрока в том, что он хорош как с мячом, так и без него. Бразилец постоянно создает пространство для партнеров – уводит защитников, чтобы у Салаха и Мане были свободные зоны. При этом Фирмино видит пространство и для себя. Оптимально открывается между линиями.
Что касается игры с мячом, то все знают о фишке Фирмино бить по воротам отвернувшись от ворот. Так он начал бить еще в Бундеслиге и продолжил в АПЛ и за сборную Бразилии. Кто-то считает это пижонством, но некоторые финты форварда выглядит действительно зрелищно. Например, в последнем матче Лиги чемпионов Фирмино, дойдя до штрафной «Генка», не жахнул по воротам (как сделали бы 90% нападающих в этой позиции), а выдал идеальный пас рабоной на Мане.
А вот еще один финт, который восхищает. Это пас пяткой на Салаха в пятом туре этого сезона АПЛ. Уникальность момента в том, как Фирмино прочувствовал, в какую точку сместится партнер.
Обычно финтами игроки тянут игру на себя. Просто радуют публику, но приносят мало пользы для результата. Фирмино перевернул отношение к трюкам. Его фишки как раз помогают команде. Его задумки работают, чтобы продвинуть мяч и создать момент, а не чтобы показать себя. К тому же, «Ливерпуль» – команда, для которой важен кураж. И такие действия только еще больше прибавляют адреналина, да и просто уверенности в своих силах. Именно в этом Фирмино круче остальных любителей финтов. В том числе Роналдиньо, который творил что-то невероятное, но при этом атака часто замедляла темп, а партнеры грустили. А из-за игры Фирмино едва ли возникнет конфликт в раздевалке.
Удивительно, что во время ЧМ-2018 Тите больше верил в Габриэла Жезуса. Безусловно, он тоже кое-что умеет. Особенно в плане завершения атак. Но иногда его нацеленность на ворота губительна для команды. Вот ситуация, которая особенно контрастирует с тем, что выдает Фирмино.
Оставить Де Брёйне без паса в такой ситуации было просто преступлением против футбола со стороны Жезуса. Кстати, это все эпизоды из нынешнего сезона, который начался недавно. Почувствуйте разницу.
Хотя, по-хорошему, Фирмино нужно сравнивать не с нынешними нападающими сборной Бразилии, а с Роналду, Месси, Модричем и другими ребятами, которые претендуют на «Золотой мяч».
- 29 октября 2019
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