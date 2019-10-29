Златан в «Атлетико» — это будет легендарно. Даже если не сложится

Ну, вы сами всё видели. Если можно за пять секунд вылить цистерну пафоса, то Златану Ибрагимовича это удалось. Златан объявил о своём возвращении в Испанию, и похоже, что это серьёзно — обычно швед эпатирует, говоря о себе в третьем лице, а важные вещи произносит от своего главного «я».
Разумеется, это порождает один-единственный вопрос: куда? По понятным причинам точно не «Барселона», едва ли «Реал». Занятным кажется вариант с «Сосьедадом» — там сейчас два главных скандинавских таланта в нападении и ещё несколько молодых футболистов, которым требуется вожак для свершений вроде попадания в Лигу чемпионов. Но «Сосьедад» вряд ли потянет Златана — даже если его величество найдёт этот вариант перспективным.
Из очевидных вариантов остаются два — «Валенсия» и «Атлетико». «Валенсия» отпадёт, если рассматривать трансфер с точки зрения стиля — это одна из самых опасных в контратаках команд Европы на данный момент. Ибрагимович по-прежнему в порядке, но так бегать в 38 и после недавней операции, как это делают Родриго, Гомес, Ферран и Черышев, будет весьма проблематично. «Валенсии» же разнообразие в игре скорее вредит, чем идёт на пользу.
А вот «Атлетико»… Да, «Атлетико» — потрясающая возможность.
Все намёки уже сделаны. Переезд в Испанию анонсирован, Златан попрощался с американскими болельщиками жестом Диего Симеоне, а сам тренер АТМД летом почти прямо говорил, что был бы не против видеть в своей команде шведа. Площадка для такого перехода подготовлена, он действительно реален. И если это случится, то будет легендарным.
Во-первых, сама по себе возможность увидеть совместную работу главного разбойника среди игроков и главного разбойника из числа тренеров выпадает нечасто. Симеоне и Ибрагимович своей энергией, перелопаченной за один рядовой матч, могут год снабжать средний город электричеством. У «Атлетико» есть проблемы с поиском источника энергии на поле — Гризманн в последний год делал одолжение, а не зажигал; давно ушёл Габи, теперь нет и Година, а на их место пришёл тинейджер с ангельским лицом из Португалии. Конечно, по-прежнему есть Диего Коста, но нужно нечто большее. Если Симеоне и Златан смогут сойтись в ярости, АТМД, помимо таланта, получит и необходимую для команды аргентинца психологическую и ментальную закись азота.
Во-вторых, Симеоне отлично помнит, как атмосфера «Атлетико» раскрывает нападающих с проблемным характером в момент, когда клуб находится на этапе перестройки. 22 года назад в Мадрид переехал Кристиан Вьери — «Атлетико» только что потерял титул, потенциал команды казался исчерпанным. Вьери за год в АТМД наштамповал три десятка мячей, вывел «матрасников» в полуфинал Кубка УЕФА (где была абсолютно великая заруба с «Лацио»), а в чемпионате Испании команда Радомира Антича забила больше всех в том сезоне. От
Ибрагимовича таких результатов ждать не станут, но атмосфера всё ещё кажется благоприятной для бэд боёв во времена перехода на новый этап.
И самое главное. Почти вся карьера (а если глобальнее — то и жизнь) Златана — это закрытие гештальтов, и в этом плане ещё ироничнее, что он никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Возвращение в Испанию — поход за ещё одним таким. Он помнит, как не получилось у него в «Барселоне», он помнит, как его ехидно хлестала испанская пресса. Кто угодно мог бы выбросить это из головы, но только не Златан. Для него важно закрыть этот вопрос, показать, что он может быть в огне и в Примере. «Атлетико» — идеальное место для людей, которым есть что прокричать, этот клуб при Симеоне коллекционирует крестражи. Даже если ничего не получится, и Златан получит всего десять жалких выходов со скамейки, это всё равно стоит того, чтобы рискнуть. Клуб точно не проиграет — его много лет питает отрицательная энергия. Златан не ставит слишком много, но получить напоследок может всё.
В общем, если Ибрагимович действительно соберётся в «Атлетико», это заставит ждать рождества ради сразу двух дедов в красно-белой одежде.
- 29 октября 2019
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