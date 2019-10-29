«Лестер» снова борется за чемпионство. Как тренер-неудачник возрождает команду

Несмотря на два чемпионства с «Селтиком», Брендан Роджерс возвращался в Англию в качестве тренера-неудачника. В Лестере шотландскими победами никого не удивишь, а вот упущенную победу в АПЛ в составе «Ливерпуля» ирландскому специалисту ещё долго не забудет весь футбольный мир.

Согласившись на новую должность, Брендан принял очень непростое решение. Ему предстояло возглавить клуб, убитый горем после гибели своего владельца Вичая Шриваддханапрабхи, уставший от тактических издевательств бывшего тренера Клода Пюэля и шатающийся в середине турнирной таблицы АПЛ.

Роджерс горячо любил «Селтик», да и его семь была категорически против переезда. Однако специалист всё же решил довериться разуму, а не сердцу. «Мне нужно было отбросить эмоции, чтобы двигаться дальше», — сказал по приезду в Англию новый главный тренер «лис».

Брендан Роджерс Фото: Christopher Lee/Getty Images

Первая неделя в Лестере у специалиста, мягко говоря, не задалась. Сначала Брендан получил весть о том, что его дом в Шотландии обокрали, а затем проиграл дебютный матч в АПЛ, упустив ничью на 90-й минуте. Тем не менее болельщики «лис», собравшиеся на стадионе в Уотфорде, поприветствовали тренера овациями.

За такой тёплый приём Роджерс отплатил им отличными результатами, вновь подарив надежду на чудо. Сезон-2018/19 «Лестер» закончил на 9-м месте, но некоторые матчи невольно заставляли вспоминать о той чемпионской команде. В апреле «лисы» уделали «Арсенал» — 3:0, а в мае едва не остановили невероятный «Манчестер Сити» Гвардиолы – если бы не сумасшедший дальний выстрел Компани, кто знает, как бы закончилась та игра.

В нынешнем сезоне «Лестер» стал ещё круче. Сейчас команда Роджерса занимает 3 строчку АПЛ. Позади 10 туров, триумф над финалистом ЛЧ «Тоттенхэмом», достойная, пусть и проигранная встреча в Ливерпуле, а также головокружительный рекорд – самая крупная победа в истории АПЛ.

0:9!!! Оказывается, в АПЛ и такое возможно «Лестер» вошёл в историю, а «Саутгемптон» — вляпался.

Пока Брендан не воспринимает всерьёз слова о борьбе «Лестера» за чемпионство. Однако специалист уже не первый месяц делает всё для того, чтобы «Сити» и «Ливерпуль» чувствовали себя спокойно в самом верху таблицы, а другие обитатели Топ-6 АПЛ даже нервничали.

Омоложение стартового состава и новые лидеры

Роджерс не раз признавался, что любит работать с молодёжью. Одним из главных факторов, повлиявших на возвращение специалиста в Англию, стало наличие в составе «Лестера» обилия крутых подрастающих футболистов.

Ради будущего команды главный тренер клуба не побоялся пожертвовать его прошлым. Сначала Роджерс стал меньше выпускать на поле 35-летнего капитана Уэса Моргана, а затем и вовсе усадил его в глубокий запас — сейчас с капитанской повязкой выходит на поле вратарь «лис» Каспер Шмейхель, который наоборот прибавил при Брендане.

Кроме того, летом ирландец избавился от японского форварда Синдзи Окадзаки, а также от защитника Дэнни Симпсона, который вообще забыл, каково это — играть в официальных матчах.

Освободив место в заявке, Роджерс начал чаще выпускать на поле 22-летнего опорника Хамзу Чодури, сделал игроком основного состава 23-летнего центрального защитника Чаглара Сеюнджу, а такие же молодые Ндиди, Мэддисон и Тилеманс под руководством ирландского специалиста вообще стали незаменимыми лидерами клуба наравне с Варди и Шмейхелем.

Сейчас средний возраст команды из Лестера составляет 26,3 года. Это седьмой показатель в АПЛ. В прошлом сезоне по этому критерию «лисы» занимали лишь 16-е место.

Брендан Роджерс и Джейми Варди Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Смена схемы и работа над прессингом

Пюэль пытался построить в «Лестере» игру с акцентом на владении мячом. В итоге его команда действительно переигрывала практически всех соперников по этому показателю, но создать опасность у чужих ворот не могла. При схеме 4-2-3-1 атака «лис» слишком сильно зависела от 10-ки – Мэддисона. Конечно, временами англичанин справлялся со своими обязанностями благодаря невероятному таланту, однако этого было недостаточно.

Чтобы исправить сложившуюся проблему, Роджерс перешёл к схеме 4-1-4-1 с перевёрнутым треугольником в центре поля. В его основании он расположил креативных Мэддисона и Тилеманса, а на вершине – разрушающего Ндиди. Вдвоём атакующим полузащитникам намного легче создавать моменты у чужих ворот, а нигерийский опорник настолько здорово страхует их, что даже немного напоминает Н’Голо Канте. По крайней мере, сейчас Ндиди — лучший по перехватам в АПЛ, а по количеству отборов в среднем за матч его опережает лишь Ван-Биссака.

На флангах у Роджерса, как правило, находятся 22-летний Харви Барнс и 26-летний Айосе Перес, а в нападении Варди. Такой задорный и молодой набор игроков впереди позволил специалисту улучшить эффективность прессинга (Варди скорее задорный, но бежит, как молодой). Сейчас по интенсивности прессинга команда Роджерса занимает первое место, опережая даже банду Клоппа.

Это самая трудная победа «Ливерпуля» в сезоне. Даже труднее, чем 4:3 в ЛЧ Победный гол забит с пенальти в добавленное время. Потом началась драка.

Возрождение Варди

С приходом Роджерса наконец проснулся Джейми Варди. В команде, которая вновь стала циничной и беспощадно карающей за ошибки стремительными атаками, английский нападающий будто расцвёл.

За 10 финальных туров сезона-2018/19 он забил столько же, сколько за 28 предыдущих (9 мячей). В нынешнем розыгрыше АПЛ Варди занимает первое место в гонке бомбардиров с 9 голами в 10 матчах.

Сейчас форвард настолько хорош, что Роджерс регулярно рассыпается комплиментами в его адрес. Недавно он даже поставил Варди выше Кейна.

«Гарри — топ-футболист, но я бы не обменял на него Джейми. Я уже работаю с Варди некоторое время, и в мире не так много игроков, на которых захотелось бы его обменять. У него есть особенная способность читать игру, и в плане тактики он очень хорош. Кроме того, Джейми по-спортивному голодный и страстный футболист, я люблю таких нападающих. Мне повезло, что он у нас есть», — сказал Брендан Роджерс.

Правильная мотивация

Неудивительно, что Варди сразу полюбился главному тренеру «Лестера». Роджерс ценит таких по-спортивному злых и агрессивных футболистов, как Джейми или Суарес. Они не расшаркиваются перед авторитетами, обладают неуёмной энергией и способны передавать менталитет победителей команде. Подобный настрой Брендан хочет привить и остальной команде, пусть и очень осторожно.

После разгрома «Ньюксала» он сравнил «Лестер» с лидерами АПЛ – «Сити» и «Ливерпулем», сказав, что его команде тоже под силу владеть мячом 60-70 процентов времени и контролировать ход матча. А в перерыве сумасшедшей встречи с «Саутгемптоном», когда «лисы» вели уже 5:0, он толкнул речь в духе перфекциониста Гвардиолы.

«Я сказал игрокам, что после перерыва начинаем со счёта 0:0. Это часть нашего обучения, мы должны выступать как мужчины и уважать игру. Мои футболисты очень талантливы и учатся быть безжалостными. Мы должны были наказать соперника. Это сложно принять Ральфу Хазенхюттлю, но мы обязаны выполнять свою работу и забивать как можно больше голов», — утверждал специалист.

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Путь Роджерса в «Лестере» начался не так круто и громко, как у Раньери. При ирландском тренере «лисы» реже дарят сенсации, да и заставляют говорить о себе весь мир не столь часто.

Однако лишняя слава команде сейчас и ни к чему. Похоже, наконец настало то время, когда после чемпионского похмелья «Лестер» сможет спокойно и «в тишине» избавиться от статуса выскочки и постепенно стать завсегдатаем топ-6 АПЛ.

Глядишь, и про упущенное чемпионство «Ливерпуля» под руководством Роджерса тогда забудут.