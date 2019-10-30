ФСБ проверяет строителей «Газпром-Арены». Идут обыски

ФСБ проводит обыски по делу о мошенничестве при возведении арены в Петербурге



Экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ сегодня, 29 октября, проводит операцию в связи с возможным крупным мошенничеством при строительстве стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.



Как сообщает «Фонтанка», в рамках операции проходят 25 обысков. По версии следствия, генподрядчик арены ООО «Группа компаний «Охрана» завышала стоимость оборудования систем безопасности на 30-100%, а деньги уходили на расчётные счета нерезидентов в Латвии. Кроме того фирму подозревают в поставке на стадион камер видеонаблюдения более низкого качества, чем предполагалось проектом. Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в ГСУ Следственного комитета.



Также интерес силовиков вызвали контракты ООО «П.С.П.-Колизей». Компания поставляла светодиодные экраны и работала не напрямую с «Метростроем» как с генподрядчиком строительства, а с ГК «Охрана».

«Зенит» отреагировал на новость о проверках, связанных со строительством арены



В «Зените» отреагировали на появившуюся информацию о проверках, связанных со строительством стадиона на Крестовском острове.



«В 2018 году дочерним обществом клуба – компанией «Зенит Арена» – завершённый строителями стадион был принят в эксплуатацию. Все замечания и недоработки, выявленные в процессе приёмки, были задокументированы. Концессионным соглашением между клубом и городом определён механизм устранения недостатков и исполнения гарантийных обязательств. «Зенит Арена» совместно с городом и подрядчиками занимается их последовательным устранением в соответствии с намеченным планом и программой инвестиций.



Комментировать же события и договорённости между подрядчиками, субподрядчиками и заказчиком в лице городской администрации, которые имели место на этапе строительства, мы не можем, так как не были вовлечены в процесс заключения контрактов с подрядчиками и строительства», — заявил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.



Напомним, что стадион, согласно концессионному соглашению, перешёл в управление к «Зениту» сразу после проведения чемпионата мира. К тому моменту арена была давно сдана в эксплуатацию подрядчиками и строителями.

«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов



В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут. В качестве его ассистентов выступили Роб ван де Вен и Никки Зиберт.



Счёт был открыт в начале встречи. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Уссама Дарфалу. В середине второго тайма преимущество арнемского клуба увеличил Нуа Дико, которому ассистировал Матуш Беро.



Соперник «Витесса» по 2-му раунду Кубка Нидерландов определится по результатам жеребьёвки, которая состоится 2 ноября.



В чемпионате Нидерландов «Витесс», набрав 23 очка, занимает 4-е место в таблице.

Фото: Peter Lous/Soccrates/Getty Images

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»



Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, в ближайшее время московский клуб планирует начать переговоры с представителями испанской команды.



Арана перешёл в «Аталанту» на правах аренды в августе текущего года. Арендное соглашение бразильского защитника рассчитано до конца сезона-2019/20. На данный момент Арана принял участие в 3 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Сборная Болгарии наказана двумя матчами без зрителей из-за расизма фанатов



Сборная Болгарии проведёт без зрителей два матча, один из которых условно, из-за расистского поведения болельщиков во время встречи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командой Англии (0:6). Об этом сообщается в «твиттере» Sky Sports News.



Также Болгарская федерация футбола оштрафована на € 75 тыс.



Напомним, что матч Болгария — Англия дважды останавливался из-за проявлений расизма на трибунах. Арбитр был готов увести футболистов с поля, но англичане решили продолжить игру.



Диктор на стадионе призывал болельщиков прекратить оскорбления. После этого в перерыве стадион покинула группа фанатов в чёрных одеждах. В результате второй тайм прошёл без инцидентов.



На следующий день после матча стало известно, что глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку.

Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию



Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал обращение, в котором сообщил о своих планах.



«Привет, Испания! Знаете, что? Я возвращаюсь!» — сказал Ибрагимович.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sky Sports Football.

Действующее контрактное соглашение Ибрагимовича с клубом MLS истекает 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что «Наполи» может подписать контракт с Ибрагимовичем после того, как он станет свободным агентом. Также футболистом интересуются «Милан» и «Интер».



В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провёл 31 матч за «Гэлакси», в которых забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.



В Испании Ибрагимович выступал за «Барселону». Цвета каталонского клуба он защищал в течение двух лет, покинув команду после конфликта с Хосепом Гвардиолой.

Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»



Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения после конфликта с фанатами «канониров», который произошёл во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает The Sun.



После замены Джаку освистали фанаты, в ответ капитан команды приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение.



По данным источника, наставник «Арсенала» Унаи Эмери просил Джаку принести извинения, но хавбек отказался это сделать. В то же время полузащитник пока никак не комментирует случившееся.



После матча Эмери сказал, что Джака ошибся, поступив таким образом. Также наставник лондонцев сообщил, что из-за этой выходки полузащитника могут лишить капитанской повязки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Реал» готов продать Иско в январе за € 70 млн



Мадридский «Реал» готов расстаться с полузащитником Иско в зимнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.



По данным источника, «Королевский клуб» готов продать футболиста за € 70 млн. Ранее им интересовались «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ювентус», но на данный момент ни один из клубов не делал предложения по трансферу игрока, сумма отступных в контракте которого составляет € 700 млн.



Иско перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Малаги». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах испанского национального чемпионата (в двух — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.