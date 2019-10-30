Джака убрал фото в футболке «Арсенала» из соцсетей. Всё плохо

Встреча «Арсенала» и «Кристал Пэлас» завершилась со счётом 2:2. Возможно, никто бы и не говорил о ней уже который день, если бы не конфликт капитана хозяев с болельщиками, о котором мы писали здесь.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после той игры сказал, что футболист был не прав. Как утверждает The Sun, Эмери попросил Джаку извиниться перед болельщиками за своё поведение, но хавбек отказался это делать. В итоге он попал под шквал критики и теперь рискует потерять не только капитанскую повязку, но и место в команде.

Реакция футболистов

Одним из тех, кто гневно оценил выходку Джаки, стал экс-полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети. «Никогда не видел ничего подобного. Для меня он больше не может быть капитаном «Арсенала». Это исключено. То, что он сделал, было недопустимо. То, что он делал на поле, это одно, и честно говоря, я не знаю, что он привнёс в командную игру. Но то, что Джака совершил, покидая поля, совершенно другое. Так поступать нельзя — это сродни предательству в Англии.

Если бы мы встретились с Джакой, я бы сказал: «У тебя самая захватывающая работа в мире, и иногда приходится чем-то жертвовать ради неё. Ты должен понимать, что когда играешь за такой большой клуб, как «Арсенал», и ты его капитан, то должен быть примером как на поле, так и за его пределами. Прямо сейчас ты им не являешься. Поэтому уйди в тень, не отвечай на вопросы, которые могут вылиться в проблему. Просто закрой рот, работай и постарайся вернуть доверие болельщиков и товарищей по команде", — приводит слова Пети Goal.com со ссылкой на Paddy Power News.

А одноклубник пока ещё нынешнего капитана «Арсенала» Эктор Бельерин выразил поддержку Джаке.

«Все мы люди, у всех нас есть эмоции, и иногда их непросто контролировать, — написал Бельерин в «Твиттере». — Сейчас то время, когда мы должны поддержать друг друга, а не отталкивать. Мы побеждаем лишь тогда, когда мы вместе».

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн тоже выразил мнение по поводу случившегося.

«Является ли Джака великим игроком? Нет. Должен ли он реагировать таким образом? Нет. Но что делать, если 60 тысяч болельщиков свистят тебе? Где единство? Рассчитываете, что он теперь будет умирать за эту футболку, когда в следующий раз выйдет в этот кипящий котёл, где его ненавидят? #двойныестандарты», — написал в своём «твиттере» Оуэн.

Что теперь?

У фанатов и раньше возникали вопросы, почему именно Джака стал капитаном команды после ухода Лорана Косельни. Его сложно назвать лидером «Арсенала», который и без того стартовал не очень здорово. Но теперь в соцсетях и вовсе набирает популярность хештег #ДжакаВон (#XhakaOut)

«Это нелегко для него и для команды. Джака опустошён. Мы с ним разговаривали вчера, вскоре после игры мы тоже беседовали. Сегодня утром Джака тренировался с командой в нормальном режиме, но он опустошён и опечален в связи с этой ситуацией», — приводит слова Эмери официальный сайт «Арсенала».

Особо внимательные подписчики заметили, что Джака сменил фотографию профиля в социальной сети. Раньше там была фотография в футболке «Арсенала», сейчас — в футболке сборной. Неужели из-за конфликта с болельщиками Джака готов отказаться от всего, что имеет в «Арсенале»?