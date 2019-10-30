«Я бы играл только в топ-матчах и в Лиге чемпионов». Неожиданный Криш

Журналисты известного СМИ France Football приехали в Турин, в гости к Криштиану Роналду, и взяли у него интервью. Все сразу связали это с предстоящим вручением награды «Золотой мяч» — котировки букмекеров на то, что выиграет португалец, после публикации материала в журнале упали с 22 до 5,75! Но даже если это просто способ привлечь внимание к церемонии, само интервью получилось огненным. Роналду рассказал о своей мотивации (кажется, он не хочет играть в Серии А), о Месси, о последнем матче в Лиге чемпионов («Локомотиву» досталось). Мы перевели главное.

О матчах, в которых хочет играть

«Если бы всё зависело от меня, я бы играл только в важных матчах. За сборную и в Лиге чемпионов. Такие матчи мотивируют меня, в них ощущается давление. Но нужно быть профессионалом каждый день. Из уважения к семье и к клубу, который платит, нужно постоянно отдавать все силы».

О Месси

«Я сильнее ощущал наше соперничество, когда был в Испании. Говорят, что оно делало нас сильнее, и я с этим согласен. Кажется, он сказал, что ему меня не хватает в Испании, но моя мотивация зависит от других вещей. Я хочу всегда быть на вершине».

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О себе

«Если у тебя есть хоть немного ума, ты будешь наблюдать за теми, кто лучше, и учиться. В Манчестере я этим и занимался. Скоулз, Гиггз, ван Нистелрой, Фердинанд… Если ты не учишься у этих ребят, ты идиот. Нужно не подражать, а брать лучшее у лучших и адаптировать к своему характеру. У меня был талант, и я наблюдал за ними. Сэр Алекс Фергюсон также многому меня научил. Тогда я понял, что могу не только обводить, но и забивать. Думаю, я совершенный игрок, у меня нет слабых мест. Я могу забивать правой и левой ногой, головой. Я силён и быстр. Когда у тебя есть всё это и ты много работаешь, тебя трудно превзойти, даже в 34 года. Покажите мне игрока моего возраста, который играет на том же уровне в такой команде, как «Ювентус».

О «Локомотиве» (и о менталитете)

«Вы говорите о менталитете, я объясню, почему это важно. Прошлый матч в Лиге чемпионов мы сыграли с «Локомотивом». Они не стали играть в футбол и «припарковали автобус». Было тяжело забить. Я не забил и остался разочарован. Но это нормально. Если тебе всё равно, значит, ты не любишь то, что делаешь. Главное, что победила команда. Но всё равно в раздевалке после игры я был расстроен. А потом мы с друзьями пошли в ресторан. Я вернулся домой в 4:00 утра, принял ледяную ванну и отправился спать. Проснулся в 10:00, приготовил завтрак и уже в 11:00 был в спортзале. Такая дисциплина необходима, чтобы оставаться на вершине 15 лет».

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О Нобелевской премии

«Мне нравится учиться у лучших, и это касается не только спорта. Мне нравится читать о Нобелевской премии: узнавать, что было создано и изобретено в последнее время. Нобелевская премия для этих ребят – как «Золотой мяч» для меня».

О семье и школе

«Несколько лет назад я начал осознавать, что в юности допустил большую ошибку: не любил школу. Я не учился так, как должен был. Но у моих детей есть на учёбу 10 лет. Сегодня я хочу учиться больше, чем когда-либо. Хочу быть более образованным, хочу читать книги о медицине и йоге. Я изучаю медитацию — это действительно работает. Каждый должен попробовать медитировать, потому что мы все живём в стрессе, хотя можем от него избавиться».