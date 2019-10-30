Внучка итальянского диктатора требует наказать фанатов. Даже придумала закон

В последнем туре Лиги Европы «Селтик» принимал «Лацио». Хозяева победили со счётом 2:1 и с семью очками возглавили группу Е. Тот матч стал резонансным из-за противостояния болельщиков. Дело в том, что The Green Brigade и другие крупнейшие фанатские объединения «Селтика» позиционируют себя как антифашистские. В то время как многие поклонники «Лацио» наоборот – придерживаются ультраправых. Перед матчем «Селтик» – «Лацио» римские фанаты использовали нацистское приветствие на улицах Глазго, поднимая вытянутую ладонь перед собой.
После этого фанаты «Селтика» вывесили во время игры баннер с изображением подвешенного Бенито Муссолини и надписью «Follow your leader» [«Следуй за своим лидером» – с англ.]. Внучка диктатора Алессандра Муссолини осталась разочарована баннером и призвала наказать фанатов «Селтика»:
«Тот, кто разместил на стадионе изображение моего повешенного дедушки, совершил акт насилия. Такое нельзя оставлять без наказания. Я хочу предложить новый закон Ducephobia [Duce – вождь в переводе с итал.], который ещё не введён, но я хочу включить его в нашу судебную систему», – цитирует Алессандру Муссолини The Scotsman.
Алессандра Муссолини известна ультраправыми взглядами. Кроме того, она является основательницей неофашистской партии «Социальное действие», которая была создана в 2003 году, а в 2009-м поглощена партией Сильвио Берлускони (председатель совета министров Италии на тот момент).
Ранее внучка диктатора уже вступала в полемику по поводу своего деда. Например, с американским актёром Джимом Керри, который разместил в твиттере картинку с изображением подвешенных Бенито Муссолини и Клары Петаччи (любовницы Муссолини. – Прим. «Чемпионата») с подписью «Если вам интересно к чему приводит фашизм, спросите у Муссолини и Кларетты». Алессандра Муссолини назвала актера ублюдком в комментариях к посту.
В прошедшее воскресенье в чемпионате Шотландии «Селтик» встречался с «Абердином». На этом матче фанаты из Глазго устроили еще одну акцию. Они вывесили баннер на итальянском: «Alessandra vaffanculo» («Алессандра иди в жопу» – в переводе с итальянского).
После этого на официальном сайте «Селтика» была опубликована информация о мерах безопасности во время поездки шотландцев в Рим на ответный матч Лиги Европы, который состоится 7 ноября. Среди прочего указано: «The Chief of Rome Police welcomes Celtic fans to the city and wishes them a happy and safe stay» («Шеф полиции Рима приветствует фанатов «Селтика» и желает им веселого и безопасного пребывания» – в переводе с английского). А ниже указано, что массовый проход к стадиону строго запрещен, а в случае возникновения проблем следует звонить по телефону 112.
Отметим, что на матче «Лацио» – «Селтик» будет закрыта фанатская трибуна хозяев. Так УЕФА наказало римлян за расистские скандирования во время матча «Лацио» – «Ренн», который прошел месяц назад. Кроме того, УЕФА наложил штраф (20 000 евро) и дисквалифицировал весь стадион «Олимпико» условно с испытательным сроком в один год. «Лацио» обратил внимание УЕФА на то, что осудил поступок своих фанатов.
- 30 октября 2019
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