ЦСКА прервал неудачную серию в эпичной концовке. Бийол забил потрясающе!

ЦСКА выходил на матч с «Уфой», имея за плечами длинную безвыигрышную серию. В октябре «армейцы» не побеждали ни разу.
«Уфа»
В прошлом раунде Кубка «Уфа» прошла «Чайку», а в РПЛ идёт на 11-м месте, имея в своём активе победы над «Зенитом» и «Спартаком», а также ничью с ЦСКА. Этот матч состоялся 10 дней назад, «армейцы» долго вели в счёте, но упустили победу на 83-й минуте. С ничьи с «Уфой» началась неудачная серия ЦСКА в прошлом сезоне, в результате которой команда не попала в Лигу чемпионов.
Кризис
В конце матча ЦСКА пропустил решающий гол от «Ференцвароша».
В конце матча пропустил гол от «Динамо».
Не сказать, что происходит нечто страшное, игра и моменты у команды есть. Но есть и проваленные матчи в Лиге Европы (хотя всё ещё можно исправить) и чемпионате (до первого места 6 очков).
Состав
У Виктора Гончаренко много травмированных и короткая скамейка, ротация ему просто необходима. По сравнению с прошлым матчем в основе оказались Дивеев, Обляков, Ахметов и Бистрович. Вернулись в старт начинавшие матч с «Динамо» Сигурдссон и Кучаев, после травм восстановились Набабкин и Щенников, Сантос не получил шанса в основе даже сейчас, Фернандес, Влашич, Магнуссон и Чалов остались на скамейке. Акинфеева не было в заявке.
Вадим Евсеев, кстати, после поражения 0:3 в Тамбове также обновил состав примерно наполовину. Но вряд ли из-за соображений ротации.
Погода
В Москве весь день шёл мерзкий снег с дождём, продолжалось это и во время матча. Играть по такой погоде, конечно, удовольствие так себе.
Гончаренко
У тренера ЦСКА сейчас, как кажется, главная проблема заключается в том, что команда хорошо изучена, а скамейки, чтобы наработать планы Б и В, у него нет. С «Уфой» слева в атаке играл Ахметов, справа Сигурдссон (они старались меняться), Кучаев перемещался по всему полю, а Обляков и Бистрович поочередно поддерживали атаку из центра. Удивил этими ходами Гончаренко Евсеева? Конечно, нет.
Привозы
И если в атаке ЦСКА предсказуемо владел мячом (в районе 65%) и ничего не мог сделать против хорошо организованной обороны, то «Уфе» даже придумывать ничего было не надо. «Армейцы» всё делали сами.
На 34-й минуте Шарлия стал отдавать назад, Алиев ворвался в штрафную, ждал партнёра, но неудачно обработал мяч на заснеженном газоне, и Помазун забрал его в руки.
На 40-й минуте Кротов получил мяч в правой части штрафной, ушёл от Помазуна и пробил мимо него, но Шарлия успел остановить мяч рядом с линией ворот!
На 42-й минуте Дивеев плохо сыграл позиционно, позволив Алиеву выйти один на один и пробить по воротам — рядом со штангой!
Глядя на эту игру, Виктора Гончаренко наверняка грела мысль, что впервые в сезоне у него длинная скамейка и там есть ребята. которые могут усилить игру.
Замены
И на 62-й минуте Гончаренко выпустил Чалова вместо Нисимуры. Когда стало понятно, что создать ничего без лидеров не получится, а пропустить можно легко. На 57-й минуте Кротов от лицевой линии прострелил к углу вратарской, Алиев обработал мяч и пробил в ближний угол — Помазун в прыжке отразил удар в сторону. Мяч отскочил к Емельянову, тот нанёс удар с острого угла, Помазун снова отбил, мяч попал в защитника и срикошетил за лицевую.
На 64-й минуте Бийол вышел вместо Ахметова и тоже пошёл вперёд.
На самую концовку основного времени вышел Влашич, он заменил Облякова.
Концовка
И дела у ЦСКА пошли повеселее. Чалов цеплялся за мячи у штрафной, Бийол выигрывал верховые мячи, Сигурдссон хорошо атаковал вторым темпом. На 79-й минуте они трое и организовали первый голевой момент «армейцев» в матче. Чалов подхватил мяч возле штрафной, отпасовал на Сигурдссона, который прострелил в штрафную, Фёдор поймал отскок, его удар заблокировал защитник, на добивании был Бийол, но Беленов спас.
Затем Беленов спас после ещё одного удара от Бийола.
Однако уже в компенсированное время сначала уфимцы в два паса разрезали оборону ЦСКА, Бизяк убежал один на один, но выручил Помазун!
А на третьей добавленной минуте Влашич нашёл пасом Бийола в чужой штрафной, Яка развернул одного защитника «финтом Зидана», убрал на замахе второго и пробил мимо Беленова.
Кошмарная серия ЦСКА закончена, но вопросы остались.
- 30 октября 2019
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