Раскритикованные новички «Спартака» вдруг зафеерили. Это заслуга Тедеско?

Летняя трансферная кампания красно-белых стала одной из самой громких и резонансных во всём российском футболе за последние годы. Потрачены огромные деньги на молодых и ещё не успевших состояться игроков, но главные сомнения касались даже не возраста, а специализации новичков. Среди пришедших было слишком много специфичных исполнителей, почти каждому для максимальной реализации требовались особый подход и выверенная роль в конкретной системе.

Поэтому и спорными казались все затраченные суммы: 18 млн евро за Тиля, умелого и работоспособного, но не полноценного плеймейкера; 12 млн евро за Крала, который не совсем чистый опорник с развитыми разрушительными качествами, требовавшийся «Спартаку»; 4 млн евро за Ларссона – не совсем центрального нападающего, но и не совсем крайнего полузащитника; 5 млн евро за Понсе – зависимого форварда, нуждающегося при позиционном футболе в качественной поддержке от партнёров, особенно с флангов.

Среди новичков не было игроков, которых можно было поставить куда угодно и при какой угодно системе, а они сами заиграли бы на универсализме или сильных сторонах (разве что самый ранний Шюррле, пылавший эмоциями): каждому требовалась адаптация, понимание своей роли и её соответствие своим сильным сторонам. Но на самом раннем этапе прежнему тренеру Олегу Кононову разобраться с полученным материалом не удалось. Некоторые игроки выдали несколько неплохих игр, но потом, после адаптации соперников, приуныли, а другие потерялись и получили обильную порцию критики почти сразу же, едва только приехали в «Спартак».

Больше всего досталось от публики и специалистов троим: Понсе, забившему два гола «Туну» в Лиге Европы и ещё столько же «КАМАЗу» из второй лиги в Кубке, но слабо выглядевшему в чемпионате; Ларссону, отметившемуся голом в игре с «Крыльями», но почти во всех остальных встречах игравшему посредственно; а также Кралу, допустившему результативный ляп в матче с «Краснодаром» и успевшему напускать передач за спину в дебютных турах.

А против «Локомотива» все трое вдруг продемонстрировали отличный уровень. Понсе забил победный гол – первый важный успех за «Спартак» в чемпионате. Ларссон вообще положил два – и оба мяча очень породистые, эффектные. Крал выполнил большой объём полезной работы в зоне перед тройкой защитников и разгрузил партнёров.

Означает ли всё это, что Тедеско нашёл подход к каждому и теперь раскритикованные новички «Спартака» стабильно будут в порядке?

Эсекьель Понсе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понсе: ноль касаний в штрафной за весь первый тайм

Главное достижение аргентинского нападающего – отличный гол, забитый в начале второго тайма после самолично разогнанной быстрой атаки, своевременного паса в центр на Бакаева и рывка в свободную зону. Но помимо результативного удара у Понсе набралось множество других важных и качественных действий. Самая важная категория из них: объём полезных единоборств в атаке в оттяжке. В матче с «Локомотивом» он ещё раз доказал, что даже с невыдающимися, мягко говоря, габаритами неплохо цепляется за верховые мячи, работает спиной к чужим воротам и разворачивает атаки с висящими на плечах соперниками.

WyScout насчитал у Понсе 24 единоборства (33% успешных), хотя визуально показалось, что брал верх в микродуэлях аргентинец чаще, а во многих эпизодах он отыгрывался с партнёрами безо всякой борьбы, попросту успевая к мячу первым. При серьёзном давлении со стороны защитников Понсе часто сохранял мяч и свои функции «таргетмена» исполнил на твёрдую «четвёрку». После перерыва у него уже была другая работа, более скоростная, связанная со своевременным заполнением разреженного пространства.

Понсе провёл действительно качественный матч, однако кричать о преображении рано, поскольку на главный вопрос мы всё равно не получили ответ: сможет ли он стабильно забивать при плотности и уровне сопротивления чемпионата России? Первые 45 минут в Черкизово, к примеру, аргентинец почти целиком провёл спиной к чужим воротам, а к штрафной Гильерме приблизился всего пару раз.

Поэтому все восторги стоит повременить до будущих встреч, где Понсе сыграет не при контратакующем стиле, а при позиционном, станет чаще заполнять штрафную и встречаться там с мячом в условиях разреженного пространства.

Ларссон: король контратак, но что с позиционным футболом?

Когда мы анализировали трансфер Ларссона в начале августа, первым делом отметили: Ларссон скорее футболист контратакующего плана (где пространство, там он молодец), лучшие качества демонстрирует либо на правом фланге при 3-4-3 (в тройке нападения), либо в паре форвардов, а с ролью одиночного нападающего-наконечника ему справляться несколько сложнее.

Джордан Ларссон в «Спартаке». Плюсы и минусы трансфера Есть риск, что из-за появления новичка пострадает Бакаев.

В прежней системе Кононова Ларссону было лишь одно место на поле: на правом фланге полузащиты (наиболее близкое ему по сравнению со шведским этапом), однако там, во-первых, были свои нюансы – в частности, отработка в обороне, во-вторых, из-за Джордана приходилось сдвигать налево Бакаева, что тоже не делало команду сильнее. В 3-4-1-2 от Тедеско у Ларссона снова появилась роль нападающего в двойке (а если учитывать высоко располагавшегося Бакаева, даже в тройке), он с ней отлично справился и в Черкизово сыграл действительно как король.

Но, опять же, важно понимать: Джордан вышел на поле на 55-й минуте, на 57-й был забит первый гол, и характер матча безвозвратно поменялся. «Локомотив» полез вперёд, а сзади у него появились громадные свободные зоны. Фактически все действия Ларссона выполнял уже на разреженном пространстве и скорости, в своей любимой контратакующей среде.

А мы снова задаемся вопросом: сможет ли Ларссон быть столь же эффективным при глубоком оборонительном блоке от соперника?

Джордан Ларссон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Крал: так на какой позиции он всё-таки полезнее?

Сложно сказать, кого в лице 21-летнего чешского полузащитника хотел получить «Спартак», но точно можно утверждать, что команда нуждалась в нижнем опорнике с объёмом черновой работы и качественным отбором. Универсальных «бокс-ту-бокс» у неё и так хватает (Зобнин, Гулиев, Умяров). Дебютные матчи Крала в «Спартаке» скорее подтвердили тезис, что он очень интересный универсал, способный покрывать всё поле, чувствующий свободные зоны, здорово поддерживающий атаки, но для нижнего опорника у него не хватает выраженных навыков разрушения – агрессии и тайминга в отборе, позиционного расположения.

Частично проблема решилась в игре с «Локомотивом», где Крал располагался ниже остальных, но над тремя защитниками, а не двумя. Алекс показал отменный уровень в борьбе (30 единоборств, 23 победных!), сделал семь успешных отборов и пять перехватов.

Однако и в этой истории не обойтись без скепсиса. Во-первых, несколько позиционных просчётов у Крала всё равно проскочило, в этот раз они закончились неприятными ударами со средней дистанции. Во-вторых, потерялись созидательные навыки чеха. Он выполнил слишком много подготовительных простых действий, редко продвигался вперёд на скорости (а ведь это, бесспорно, его сильная сторона) и не появлялся в штрафной. В рамках выбранной тактической модели Крал и Умяров по ситуации должны были переключаться с позиции «шестёрки» на «восьмёрку» (один поднимается – другой отскакивает), но выше оказывался преимущественно Умяров.

В-третьих, ситуаций, в которых Крал оказывается против соперника на пространстве, в Черкизово почти не возникало, поскольку контратаковал после отборов и перехватов почти всегда «Спартак», а не «Локомотив». И истинный уровень Алекса в роли нижнего опорника мы сможем оценить только в других играх.

Резюме

Вывод прост: в конкретно взятом матче новички «Спартака» выдали качественный футбол благодаря характеру игры и системе Тедеско – и в этом, безусловно, большая заслуга немца. Теперь главное, чтобы он смог найти применение и подход на постоянной основе к каждому, в том числе к Шюррле и Тилю.

С гибким и умеющим подстраиваться под сильные стороны игроков Тедеско, в отличие от прежнего тренерского штаба, намного больше шансов, что спустя время спорная летняя селекция будет признана удачной, а не провальной.

Использованы данные WyScout.