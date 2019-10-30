«Я словно обновился». Глушаков — о дубле и своём необычном жесте

В матче 1/8 финала Кубка России «Ахмату» предстояло сыграть с «Лучом» из Владивостока, который на предыдущей стадии расправился с «Динамо». «Ахмат», который идёт на 15-м месте в РПЛ, легко переиграл гостей. Главным героем матча стал Денис Глушаков, забивший свои первые мячи за «Ахмат». Полузащитник рассказал о забитом голе с центра поля, ярком праздновании мяча и тяжёлом положении клуба.
— Сегодня был не только мой первый мяч за «Ахмат», но и первый в Кубке России. Я везде забивал: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а в нашем Кубке – никогда. Но перед игрой на это внимания не обращал — командный результат важнее. Вспомнил уже сейчас, в раздевалке.
– На следующей стадии будет шанс забить «Зениту».
– Буду стремиться к этому, но неважно, как всё сложится лично для меня. Главное – это командные результаты.
– У «Ахмата» есть задача победы в Кубке страны?
– Так мы не разговариваем, а идём от матча к матчу. В чемпионате ситуация у нас тяжёлая, выступаем не очень хорошо. Хочется это исправить. А кубковых игр было всего две, но мы должны были проходить и Хабаровск, и «Луч». И сделали это. А про дальнейшие задачи в турнире разговаривать будем позже.
– «Ахмат» забил пять мячей. Было желание не останавливаться на трёх голах, забить побольше?
— Мы и не останавливались. Но задача была победить, а о счёте не думали. Понимали, что просто не будет, «Луч» ведь обыграл «Динамо». Для нас они были командой-загадкой, хотя мы их и разбирали. Но никакой эйфории нет. Мы сделали то, что должны – все на своих местах. Так что спокойно готовимся к «Динамо».
«С центра поля забивал только «Локомотиву» в детстве»
– Первый ваш мяч не напомнил гол в ворота ЦСКА на «Открытие Арене» за «Спартак»?
– Напомнил другой мяч, когда я за «Локо» забил «Зениту» на «Петровском» в 2011-м — просто копия. А на гол ЦСКА, может, и похож, но там была другая комбинация. Когда можно ударить по воротам – я бью, а тут был хороший пас, попали в ритм, вот и ударил.
– Второй мяч вы забили с центра поля. Это первый такой гол в карьере?
– В официальных матчах – да. Забивал с центра поля только в детстве, «Локомотиву».
– Решение пробить приняли молниеносно?
– В такие моменты нет времени думать. Мяч ещё летел, и я понял: «Надо бить». Вратарь выбил мяч, время посмотреть, где он находится, у меня было. Бил первым касанием, потому что другого момента бы не было – меня могли накрыть, а голкипер – вернуться в ворота. Принял самое правильное решение, оно ведь принесло плоды. Главное в таких моментах – точно по мячу попасть. Но и сила тоже нужна.
– Отпраздновали мяч вы интересно: как будто смываете с себя грязь. Что означает этот жест?
– Показал, что всё плохое ушло. Последний свой мяч я забивал как раз в Грозном, когда играл за «Спартак». А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: «Надеюсь, всё плохое ушло. Я облегчился и обновился.
«Шалимов требует много играть впереди»
– «Ахмат» идёт в конце турнирной таблицы. Почему так тяжело даются голы?
– Это всё психологические вещи – просто не получается выиграть. Тем более когда мы создаём, но не реализовываем моменты. Турнирная таблица давит на атакующих футболистов, да и на всю команду. Поэтому все иногда торопятся или перегорают. Поэтому и реализация хромает: хотим всё сделать побыстрее. Но матч с «Лучом» должен нас раскрепостить, всё-таки мы много забили, должны почувствовать уверенность. У нас получалась комбинационная игра, должны были забивать больше пяти. Так что нам есть, над чем работать.
– Обычно смена тренера приводит к психологическому подъёму. Почему его хватило только на матч с «Уфой»?
– После «Уфы» мы проиграли «Локомотиву» – одному из лидеров чемпионата. С ними было тяжело, хотя гол «Локо» сделали из ничего. Дальше был «Арсенал», там ход игры мы контролировали – хорошо выбегали в контратаки, но не реализовали много моментов.
– Но Шалимов ведь уже что-то поменял?
– У него своё видение футбола. Мы много работаем над атакой, будем перестраиваться. С Рахимовым у команды тоже было хорошее время – мы выигрывали у того же «Краснодара», но нас надломили матчи с «Уралом» и «Рубин», когда после победы дважды подряд мы проиграли. Тогда мы попали в яму.
– Шалимов часто говорил, что может поставить «спартаковский», атакующий футбол. Он действительно просит играть именно в таком стиле?
– Это атакующий футбол. Он и сам был нападающим и от нас требует много играть в впереди. Но и об обороне надо не забывать. Всё должно быть компактно и сконцентрировано.
«Ахмат» занимает не своё место»
– Следующий матч у «Ахмата» с «Динамо». Принципиальная игра для вас? Всё-таки это команда из Москвы, а вы долго играли за «Спартак».
– Никакой принципиальности нет, неважно – московская команда или нет. Есть турнирная таблица, я играю за «Ахмат», так что самое главное – просто выигрывать в каждом матче. Даже не могу сказать, что сейчас важнее играть в супер-футбол. Мы хотим этого, но главное – добиться результата и проявить бойцовские качества. Три очка не пахнут.
– Новое «Динамо» для вас загадка?
— Небольшая. Они играют по-другому, но мы пока их не разбирали, готовились к «Лучу». Но завтра начнём смотреть на «Динамо».
– «Ахмат» идёт в конце турнирной таблицы. Явно не тот результат, который от команды ждут болельщики.
– Да, мы бываем то в конце, то в середине турнирной таблицы. Но плотность в чемпионате очень высокая: две игры выиграл – и поднялся на шестое место, а если эти же два матча проиграл – уже предпоследнее, болтаешься где-то в конце. Но мы должны это исправить, сейчас занимаем не своё место.
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