Безумие на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк «Ливерпуля», АААААА!

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«Ливерпуль» — «Арсенал» — 5:5 (5:4 пен), 30 октября 2019, Кубок Лиги

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 5:5 (5:4 пен)
Богдан Горбунов
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«Арсенал» и «Ливерпуль» провели лучший матч в истории Кубка Лиги.
Футбол / Англия 0

До начала встречи 1/8 финала Кубка Английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал» ничего не предвещало сумасшедшей игры, даже несмотря на громкую вывеску. Тренеры обоих клубов решили провести матч полурезервными составами и дать шанс проявить себя молодёжи и завсегдатаям скамейки запасных. Например, в команде Клоппа место ван Дейка занял его менее известный соотечественник – 17-летний ван ден Берг, а Эмери вообще дал поиграть Озилу, которого с конца сентября не включал даже в заявку.

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
30 октября 2019, среда. 22:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 5
5 : 4
Арсенал
Лондон
1:0 Мустафи – 6' (автогол)   1:1 Торрейра – 19'   1:2 Мартинелли – 26'   1:3 Мартинелли – 36'   2:3 Милнер – 43' (пен)   2:4 Мэйтленд-Найлс – 54'   3:4 Окслейд-Чемберлен – 58'   4:4 Ориги – 62'   4:5 Уиллок – 70'   5:5 Ориги – 90+4'

Тем не менее первый тайм встречи получился о огненным. Счёт в игре был открыт уже на 6-й минуте. Пытаясь прервать прострел с правого фланга Мустафи срезал мяч в собственные ворота.

Однако долго горевать лондонцам не пришлось. Спустя четверть часа Озил блестящим пасом нашёл в центре чужой штрафной Саку, который пробил в упор. С ударом англичанина голкипер мерсисайдцев справился, а вот на добивание Торрейры среагировать не смог.

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При взятии ворот уругваец находился в положении вне игры. Судья не заметил, а VAR в Кубке нет. Поэтому команды продолжили игру при счёте 1:1.

Два первых гола – были только началом перестрелки на «Энфилде». До перерыва соперники на двоих забили ещё трижды. Сначала молодой бразильский форвард Мартинелли умудрился за 10 минут оформить дубль, а затем опытный Милнер ответил одним голом с пенальти.

Казалось, что во втором тайме темп игры спадёт, и команды чуть успокоятся. Но как бы не так. Привоз Милнера, который привёл к голу Мэйтленда-Найлса, взбодрил не только «Арсенал», но и «Ливерпуль».

Всего лишь за восемь минут команда Клопа смогла забить дважды и сравнять счёт. Окслейд-Чемберлен сумасшедшим ударом угодил точно в девятку ворот, после чего не менее крутым выстрелом поразил сетку Дивок Ориги.

Вскоре вновь ответил «Арсенал». На этот раз Джозеф Уиллок показал соперникам, что тоже способен шикарно пальнуть издали. Метров с тридцати полузащитник как следует ударил по мячу, направив его точно в девятку.

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Конечно же, подобный матч не мог закончиться так просто. На 94-й минуте игры Ориги после подачи Уильяма боковыми ножницами пробил точно в цель. Невероятная концовка основного времени шикарного матча!

Овертаймы в Кубке Английской лиги отменили, потому команды сразу же приступили к серии пенальти. Героями послематчевой перестрелки стали футболисты «Ливерпуля». Голкипер Келлехер отразил удар Себальоса, а полузащитник Джонс принёс своему клубу победу, реализовав одиннадцатиметровый при счёте 4-4.

За такой матч путёвку в четвертьфинал должны были получить обе команды, но дальше прошёл только «Ливерпуль». Команда Клопа по-прежнему непобедима в Англии!

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