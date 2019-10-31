Английский клуб уволил игрока, который получил травму в ДТП. Всё из-за алкоголя

Ричард Кио вернётся на поле только в 2021 году. Кубковые игры в Англии, России и Франции и другие события — в футбольном дайджесте среды.

«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции



В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» принимал «Марсель». Встреча состоялась на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на 25-й минуте. После передачи Рубена Агилара хозяев вперёд вывел Жан-Кевин Огустен. На 40-й минуте Агилар увеличил преимущество «Монако». Незадолго до окончания матча гости сумели отыграть один мяч, на 77-й минуте автоголом отметился голкипер Бенжамен Леком.



Полузащитник сборной России Александр Головин начал игру в запасе, но вышел на поле уже на 13-й минуте, заменив травмированного испанского полузащитника Сеска Фабрегаса.

Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу над «Дженоа»



В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Дженоа» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Антонио Джуа. В качестве его ассистентов выступили Филиппо Валерьяни и Антонио Санторо.



Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Леонардо Бонуччи, которому ассистировал Родриго Бентанкур. Через несколько минут гости восстановили равновесие, отличился Кристиан Куаме с передачи Кевина Агудело. В начале второго тайма «Дженоа» остался вдесятером из-за удаления Франческо Кассата. На 57-й минуте арбитр удалил со скамейки ещё одного игрока гостей — Федерико Маркетти. В концовке встречи Адриан Рабьо получил две жёлтые карточки и составы команд уравнялись. На 96-й минуте победу «Ювентусу» принёс Криштиану Роналду, реализовавший пенальти.

«Я бы играл только в топ-матчах и в Лиге чемпионов». Неожиданный Криш Он снова поругал «Локомотив». И назвал себя игроком без слабых мест.

«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги по пенальти после 5:5 в основное время



В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев в серии пенальти (5:5, 5:4 — по пенальти).



Голами в составе «Арсенала» отметились полузащитники Лукас Торрейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Джозеф Уиллок, а также нападающий Габриэл Мартинелли, оформивший дубль в этой встрече. За «Ливерпуль» забили хавбеки Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также форвард Дивок Ориги, оформивший дубль, и защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи, отправивший мяч в собственные ворота. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Ливерпуль».

Фантастика на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк «Ливерпуля», АААААА! «Арсенал» и «Ливерпуль» провели лучший матч в истории Кубка лиги.

«Дерби» уволил капитана, получившего тяжёлую травму в пьяном ДТП



«Дерби Каунти» разорвал контракт с капитаном команды защитником Ричардом Кио, который выбыл из строя более чем на 15 месяцев из-за тяжёлой травмы колена, полученной в дорожно-транспортном происшествии в пьяном виде. Об этом сообщает Sky Sports.



«Футбольный клуб «Дерби Каунти» завершил дисциплинарное слушание в отношении Ричарда Кио в связи с его участием в событиях, произошедших 24 сентября.



В результате этого процесса с господином Кио расторгнут контракт. Он имеет право на апелляцию в течение 14 дней.

Как мы уже говорили с самого начала, клуб не допустит, чтобы кто-либо из его игроков или сотрудников вёл себя таким образом, подвергая себя, своих коллег и представителей широкой общественности риску получения травмы или ещё хуже, портил репутацию клуба", — говорится в заявлении клуба.



Напомним, инцидент с участием футболиста произошёл после командного ужина, в ходе которого он и два его одноклубника выпили алкоголь. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого партнёры Ричарда были арестованы.

В Англии игроки устроили пьянку с ДТП. Капитан пострадал больше всех Автомобиль разбит в хлам и восстановлению не подлежит.

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в 1/4 финала Кубка России



В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На 13-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Игорь Смольников. Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник Алексей Сутормин упрочил преимущество петербургской команды. Через 11 минут хавбек «Зенита» Александр Ерохин довёл счёт в матче до разгромного. В концовке встречи, на 81-й минуте, хавбек хозяев Олег Шатов отправил в ворота «Томи» четвёртый мяч.

Гол Бийола на 92-й минуте принёс ЦСКА победу в матче Кубка России с «Уфой»



В матче 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА обыграл «Уфу» со счётом 1:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживала матч ростовская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В качестве его ассистентов выступили Роман Усачев и Дмитрий Березнев.



Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором забитого мяча стал Яка Бийол, отличившийся на 92-й минуте.



В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.

ЦСКА прервал неудачную серию, но сыграл плохо. Спас крутой гол на 93-й минуте Гончаренко спасли замены.

Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020



В матче 3-го тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы 2020 года сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Буфте на стадионе «Футбольный центр ФФР». Обслуживала матч бригада арбитров во главе латвийцем Александром Ануфриевым. В качестве его ассистентов выступили Андрей Колосов (Латвия) и Имре-Ласло Букси (Румыния).



Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал швейцарец Брэдли Финк. В начале второго тайма российская национальная команда восстановила равновесие: Артём Соколов реализовал 11-метровый. На 64-й минуте Соколов вывел сборную России вперёд, оформив дубль.



Сборная России, набрав шесть очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице 10-й отборочной группы. Швейцария (6) — на 2-м месте.

Маркизио и его жена подверглись нападению вооружённых грабителей в своём доме



Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио и его жена в своём доме подверглись нападению вооружённых грабителей, сообщает ANSA.



По информации источника, вчера вечером, 29 октября, в дом экс-футболиста на его вилле в Виново, где в тот момент он находился с супругой, ворвались четверо грабителей, вооружённых пистолетами и отвёртками. Силой они заставили хозяев открыть сейф. Злоумышленники заполучили драгоценности и часы, после чего скрылись. Стоимость нанесённого ущерба семье Маркизио устанавливается. Полиция изучает видео с камер наблюдения и предпринимает действия по задержанию грабителей. Экс-футболист и его жена в результате инцидента не пострадали.

Ограбили дом бывшего игрока сборной России. Вынесли имущество на 20 млн Могли пострадать и дети спортсмена.

Хонда присоединится к «Витессу» и будет тренироваться с командой Слуцкого



Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что присоединится к «Витессу» и будет тренироваться с командой Леонида Слуцкого, с которым он работал в стане «армейцев».



«С завтрашнего дня присоединяюсь к тренировкам с «Витессом». Спасибо клубу. Чувствую себя так же, как и 12 лет назад на просмотре», — написал Хонда в своём «твиттере».

Слуцкий для Арнема круче Кумана. «Витесс» установил рекорд с российским тренером И даже Караваева заменил безболезненно.

Журналистка, которую фанаты просили показать грудь, удивила техникой на поле (видео)



Итальянская журналистка Дилетта Леотта, которой во время одного из матчей с участием «Наполи» болельщики скандировали кричалку с просьбой показать грудь, удивила техникой владения мячом.



Перед матчем 9-го тура чемпионата Италии между СПАЛом и неаполитанским клубом, который проходил на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, журналистка продемонстрировала весьма уверенные навыки обращения с мячом.