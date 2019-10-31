«Самая безумная игра за долгие годы». Что пишут о матче «Ливерпуль» – «Арсенал»

«Ливерпуль» и «Арсенал» выдали в четвёртом раунде Кубка лиги матч, который Англия не забудет никогда. Десять голов на двоих, уникальная ничья – 5:5! «Твиттер» в огне, болельщики обсуждают эту невероятную игру.

Наверняка многие согласятся с человеком, написавшим: «Я видел много футбольных матчей в своей жизни, но это была самая безумная за долгие годы. Несмотря на результат, это была одна из тех игр, которые заставляют вас ценить футбол и приносимые им эмоции».

Главный вывод фанатов «Ливерпуля»: старательная попытка проиграть на «Энфилде» провалилась. Опять выиграли.

Кто-то смеётся до слёз из-за того, что «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» юношеским составом. На самом деле это не совсем так. За хозяев сыграли Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джозеф Гомес и вышедший на замену Дивок Ориги, чей дубль спас красных от поражения.

Ещё одна шутка на эту тему. Болельщик надеется, что юноши «Ливерпуля», побившие команду Унаи Эмери, не опоздают с утра в школу.

Дивок Ориги не в первый раз выручает красных. Когда у команды всё хорошо, он неопасен. Когда «Ливерпуль» в беде, он превращается в монстра.

Оказывается, «Ливерпуль» чаще, чем любая другая английская команда выигрывал серию пенальти в Кубке лиги. Это уже восьмой случай.

Вы тоже считаете, что игроки «Арсенала» – клоуны, которые не способны переиграть даже фарм-клуб «Ливерпуля»?

У команды Унаи Эмери проблемы с удержанием нужного результата. Опять упущено преимущество в два гола.

Добрых слов от поклонников «Арсенала» заслужил Эктор Бельерин, который, несмотря на поражение, поприветствовал после матча 6000 болельщиков «канониров». Он был капитаном команды на «Энфилде». Бельерина и в следующих матчах хотят видеть с повязкой, отобранной у Гранита Джака.

Молодой бразильский талант «Арсенала» Габриэл Мартинелли забил семь голов в тех четырёх матчах, которые начинал с первых минут. Эмери должен выпускать летнего новичка только в основе.

Впрочем, самому Эмери предлагают уйти, вспоминая баннеры, адресованные перед отставкой Арсену Венгеру. Спасибо, Унаи, за Маттео Гюэндузи, но пора прощаться.

Краткий обзор матча. Вот так был бит «Арсенал»: