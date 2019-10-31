Да, Джака взбесился, но вот что вытворяли другие капитаны «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» обладает всем, что необходимо большому клубу – богатой историей и легендарными футболистами, титулами и медалями чемпионата Англии, разнообразными национальными кубками, а также худо-бедно успехами в европейских турнирах. Добавим сюда большую армию поклонников по всему миру, хорошие финансовые возможности, наличие в составе игроков высочайшего класса. Казалось бы – играй, получай удовольствие от футбола, но есть одно но…

В стане «канониров» часто происходят междоусобные войны, склоки и конфликты. Человеком, который решает подобные ситуации и находит решение проблемы, обычно становится капитан, но с «Арсеналом» всё иначе.



Сильный лидер – залог успеха команды. Бывший полузащитник «канониров» Эммануэль Пети вспомнил времена больших успехов «Арсенала» и тех, кто вёл партнёров за собой:



«Я играл с такими ребятами, как Тони Адамс и Патрик Виейра. Они были настоящими лидерами и большими капитанами. Они показали индивидуальность и характер того, что значит быть капитаном «Арсенала», что бы ни случилось на поле».



Но это было раньше. Последние несколько лет владельцы капитанской повязки «Арсенала» становятся проблемой и головной болью для всех, кто неравнодушен к команде. На сей раз действующий капитан «канониров» устроил позорный спектакль во время матча с «Кристал Пэлас».

Джака убрал фото в футболке «Арсенала» из соцсетей. Всё плохо Неужели конфликт с болельщиками приведёт к его уходу?

За что Джака был освистан болельщиками?

Почти два месяца нового сезона «Арсенал» находился без полноценного капитана – в первых играх временно исполняющим обязанности стал Гранит Джака. Незадолго до матча с «Манчестер Юнайтед» в команде прошло голосование, по результатам которого именно швейцарский полузащитник получил право носить капитанскую повязку.



Принципиальная встреча с манкунианцами стала дебютной для Джаки в статусе капитана, но первый блин вышел комом. Незадолго до перерыва полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай нанёс дальний выстрел по воротам «Арсенала» – именно Джака оказался на пути полёта мяча, но почему-то пригнул голову. Удар хавбека «красных дьяволов» оказался точен, а капитана «канониров» после матча раскритиковали по полной программе.

Негатив вокруг швейцарца только нарастал. Гранит играл явно не так, как подобает лидеру «Арсенала», да и вся команда потеряла кураж – «канониры» одержали всего три победы в шести матчах с момента назначения Джаки капитаном. Особняком стоит поражение в матче с «Шеффилд Юнайтед» (новичком АПЛ) на выезде. Даже победа в Лиге Европы над «Виторией» не принесла радости поклонникам «Арсенала», настолько вымученной она получилась.



Апофеозом всему перечисленному стало дерби против лондонских «орлов». «Арсенал», ведя по ходу встречи 2:0, упустил преимущество и закончил матч вничью. К тому моменту, когда счёт был равным, Унаи Эмери решил произвести замену – поле попросили покинуть именно Джаку. Фанаты «Арсенала» оглушительным свистом провожали своего капитана, а в ответ на это Гранит швырнул капитанскую повязку в сторону Обамеянга и неторопливо направился к бровке. По пути к резервному арбитру Джака активно жестикулировал, поднося ладонь к уху, требуя большей обструкции в свой адрес. Он демонстративно снял с себя игровую футболку и ушёл в подтрибунное помещение, но самой запоминающейся в этом представлении стала реплика, которую можно перевести как «Да пошли вы…».



Что же теперь делать Джаке? Логичным решением стали бы извинения перед болельщиками – мол, погорячился, с кем не бывает. Но Гранит, по всей видимости, являясь натурой с тонкой душевной организацией, отказался признать свою неправоту.



Легендарные в прошлом игроки «Арсенала» набросились с критикой на Джаку. Тот же Эммануэль Пети прошёлся катком по швейцарцу:



«Я никогда не видел ничего подобного тому, что произошло с Гранитом Джакой до этого. Для меня он больше не может быть капитаном «Арсенала». Это невозможно. То, что он сделал, было недопустимо».

Эмери выстрелил себе в ногу. Считайте дни до его отставки Грустно, но «Арсенал» так и не изменился к лучшему.

Вильям Галлас – законодатель трендов

Во времена расцвета «Арсенала» капитанами были Тони Адамс и Патрик Виейра, чуть позже повязку носил Тьерри Анри.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

К 2007 году никого из них в команде не осталось: Адамс уже давно завершил карьеру, Виейра отправился покорять Италию, Анри направился в «Барселону» за победой в Лиге чемпионов (годом ранее «Арсенал» вышел в финал ЛЧ, но уступил всё той же «Барсе»). Капитанская повязка досталась Вильяму Галласу – центральному защитнику, ранее выступавшему за «Челси». Несмотря на этот нелицеприятный для «канониров» факт, Галлас пришёлся ко двору. На момент назначения капитаном Вильям провёл всего сезон в «Арсенале».

В 2008 году произошёл первый инцидент, пошатнувший авторитет Галласа в глазах сторонников «канониров». Левый защитник «Арсенала» Гаэль Клиши «привёз» пенальти в свои ворота на последних минутах встречи с «Бирмингемом». История отчасти похожа на ту, что случилась с Джакой, – упущенная победа, истерика на футбольном поле, провокационные действия. Галлас не стал срывать с себя футболку, а просто сел в центральном круге.



Вот что сказал сам Вильям по этому поводу некоторое время спустя:



«Моё капитанство ставится многими под сомнение, но людям просто надо было найти козла отпущения за неудачи в прошлом сезоне. Много разговоров было о моём поведении в матче с «Бирмингемом», где я позволил себе в резкой форме высказать недовольство игрой своего партнёра. Да, я признаю, что сделал ошибку, можно сказать, я в тот момент лишился рассудка.



До «Арсенала» я провёл шесть лет в «Челси». Синие могли добывать некрасивые победы. Если у команды была возможность выиграть трофей, то она её никогда не упускала. В «Челси» я пропитался духом победителя. В «Арсенале» этого пока, к сожалению, нет».



После сравнения с «Челси» – одним из злейших врагов – поклонники «Арсенала» просто не могли относиться к Галласу так, как раньше. Падение «канониров» началось именно с матча против «Бирмингема». Будучи лидером АПЛ к 27-му туру, «Арсенал» растерял всё преимущество и закончил чемпионат на третьем месте, пропустив вперёд «Манчестер Юнайтед» и злосчастный «Челси».



Галлас продолжал жечь глаголом сердца людей – в ноябре 2008 года он раскритиковал молодых игроков команды. За это он был лишён капитанской повязки и исключён из заявки на матч с «Манчестер Сити». Вильям разругался со всеми, с кем только можно. Срок годности Галласа истёк в 2010 году, когда по окончании контракта он перешёл в «Тоттенхэм» – ещё больший раздражитель для «Арсенала», чем «Челси».

Капитанская повязка – проклятье для игроков «Арсенала»

За последние 10 лет в «Арсенале» сменилось шесть капитанов, и с каждым из них обязательно происходило что-то из ряда вон выходящее.



Сеск Фабрегас – захотел уйти в «Барселону»



В 2008 году капитаном стал юный хавбек Сеск Фабрегас – на тот момент ему был всего 21 год. Испанец забивал и отдавал голевые передачи, но его тянуло домой. Фабрегас – воспитанник «Ла Масии», академии «Барселоны». Там он провёл шесть лет, играя бок о бок с Лионелем Месси и Жераром Пике.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

В мае 2010 года Сеск заявил, что мечтает вернуться в «Барселону». Каталонский клуб не раздумывая сделал предложение «канонирам» по приобретению Фабрегаса, но оно было отклонено. Представители сине-гранатовых открыто через прессу просили Сеска сделать всё, чтобы «Арсенал» продал его в «Барсу».



Эпопея с переходом Фабрегаса длилась почти год. Сеск не скрывал желания перейти в «Барселону», и летом 2011 года испанец всё-таки оказался в своей «альма-матер».



Робин ван Перси – прислушался к «маленькому мальчику»



В 2011 году капитанская повязка перешла в руки Робина ван Перси. Голландский форвард играл вдохновенно и тащил команду вперёд – он пришёл первым в бомбардирской гонке сезона-2011/12, записав на свой счёт 30 забитых мячей.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Было всё, кроме титулов. Робину захотелось побед, которых «Арсенал» на тот момент достичь не мог. Ван Перси не планировал продлевать контракт с «канонирами», который истекал летом 2013 года. Арсен Венгер пытался удержать форварда, но безрезультатно.



Голландец оказался в «Манчестер Юнайтед» – он заявил, что прислушался к «маленькому мальчику внутри себя, который кричал о переходе в «МЮ». В первом же сезоне Робин ван Перси стал чемпионом Англии, а потом хвастался медалью АПЛ перед Стивеном Джеррардом.

13 футболистов, которые ушли из «Арсенала» и сразу выиграли трофей Алексис Санчес хочет так же.

Томас Вермален – хрустальный защитник



В 2012 году капитаном «Арсенала» стал Томас Вермален. Бельгийский защитник был настоящим лидером команды, но проблемы со здоровьем внесли свои коррективы в карьеру. В сезоне-2012/13 Вермален пропустил 14 матчей по разным причинам, начиная от повреждений лодыжки и заканчивая простудными заболеваниями. На следующий сезон Томас пропустил почти половину матчей, пытаясь разобраться с травмой колена.

Фото: Laurence Griffiths/Bongarts/Getty Images

Из всех вышеперечисленных капитанов «Арсенала», пожалуй, Вермалена жаль больше всего. Он не предавал команду и не кричал о желании уйти в другой клуб, но в конце концов Томас оказался в «Барселоне». Бельгиец уходил без скандала, но больше лечился, чем играл в футбол – каталонцы подобрали «калеку» в надежде, что тот заиграет, но вышло не очень.



В сезоне-2014/15 Вермален принял участие лишь в одном матче. Томас долго лечился и был отправлен в «Рому» набирать форму, но за четыре года Томас отыграл чуть больше 60 матчей. В итоге Вермален оказался в Японии, где пытается наслаждаться футболом в компании Давида Вильи, Лукаса Подольски и Андреаса Иньесты.



Пер Мертезакер и Микел Артета – два капитана в лазарете



В 2013 году капитаном «Арсенала» стал Микел Артета, а вице-капитаном был назначен Пер Мертезакер. Проклятье капитанской повязки они разделили на двоих и в прямом, и в переносном смысле.

Фото: Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images

Артета часто получал травмы на любой вкус, в сезоне-2014/15 испанец принял участие лишь в 13 матчах, а в следующем – в 15 играх. По окончании сезона-2015/16 года Микел и вовсе завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».



Во время отсутствия Артеты в составе «канониров» роль капитана исполнял Пер Мертезакер. С уходом испанца именно немец стал полноправным владельцем капитанской повязки, и почти сразу у него начались травмы.



В сезоне-2016/17 Мертезакер принял участие в двух матчах, а всё остальное время пытался вылечить своё больное колено. В следующем сезоне немец отыграл 12 встреч. Болельщики «Арсенала» даже шутили сквозь слёзы, что Мертезакер руководит командой из больничной койки. Немец завершил карьеру по окончании сезона-2017/18, но не покинул клуб – теперь Мертезакер руководит молодёжным департаментом «канониров».



Лоран Косельни – умный учится на чужих ошибках



В 2018 году капитаном «Арсенала» стал Лоран Косельни. За последние пять лет это был третий владелец капитанской повязки, выступающий на позиции центрального защитника. И произошла история, практически аналогичная той, что произошла с предыдущим капитаном. Во время отсутствия Мертезакера по ходу сезона-2017/18 именно Косельни был врио.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

В мае 2018 года Лоран порвал ахилл, но на следующий сезон остался владельцем капитанской повязки. На поле Косельни вернулся лишь в декабре, но вовремя понял, к чему может привести капитанство в «Арсенале».



Сезон-2018/19 француз доиграл, но на предсезонный турнир с командой не поехал. «Арсенал» выступил с официальным заявлением по случившемуся:



«Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим чётким инструкциям. Мы надеемся решить этот вопрос и не будем давать никаких дальнейших комментариев».



В итоге Косельни вернулся во Францию и доигрывает свои футбольные годы в «Бордо». Недавно Лоран рассказал, почему он решил покинуть «Арсенал»:



«Сезоны в АПЛ очень долгие. Они выжимают из тебя много как физических, так и моральных сил. Я не чувствовал, что смогу отыграть все 40 или 50 матчей, а мне не хотелось завершать свою карьеру с травмами. Да, я спустился на уровень ниже, но лишь для того, чтобы получать больше удовольствия от футбола. К тому же я и моя семья поняли, что пришло время сменить обстановку».



Гранит Джака – новая жертва?



Джака провёл всего шесть матчей в статусе официально избранного капитана «Арсенала», но уже успел наломать дров. Невнятная игра, регулярные «привозы», конфликты с болельщиками, шквал критики и истерики на футбольном поле. Как выйдет из этой ситуации «Арсенал» на этот раз?