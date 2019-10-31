ЦСКА по-прежнему сам не свой. Что сломалось у команды Гончаренко

ЦСКА прервал серию из пяти матчей без побед, победив «Уфу» в Кубке. Но вопросы к игре команды остаются. Ощущение игрового кризиса никуда не ушло. В чем причины? Выделяем несколько главных.

1. Спад Чалова

Главный и, по сути, единственный нападающий ЦСКА не забивает уже 532 минуты. У Чалова не так много моментов в матчах, а какие есть ему не удаётся использовать. Очень популярно мнение, что на Фёдора так повлиял срыв трансфера в «Кристал Пэлас». По нашей информации, трансфер был заблокирован лично Евгением Гинером. Сейчас ситуация выглядит так, что ЦСКА в ближайшее время вряд ли получит предложение по форварду, которое бы соответствовало предложению англичан. Охотно верится, что из-за срыва перехода Чалов немного потерял в мотивации. Поэтому одна из главных задач тренерского штаба ЦСКА – найти способ пробудить молодого нападающего.

2. Слабая конкуренция в составе

У ЦСКА короткая скамейка и небольшое количество человек на каждую позицию. Альтернативы Фернандесу, Чалову, Влашичу просто нет, а это ключевые игроки команды. Именно поэтому клуб активно пытался подписать Комличенко летом, Чалову нужен достойный сменщик, который смог бы подменять Фёдора, когда у него не идёт. Такума Нисимура пока не смог доказать, что подходит на эту роль. Поэтому будет очень странно и удивительно, если ЦСКА зимой не сделает трансферов. Они команде необходимы, хотя и денег на трансферы у клуба, мягко говоря, не много.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

3. Отсутствие чистого опорника

Зимой ЦСКА вёл не только нападающего, но и опорного полузащитника. «Армейцы» активно интересовались Аскасибаром из «Штутгарта». У «армейцев» очень атакующая модель игры, чаще всего опорников исполняют Ахметов и Обляков, Бистрович тоже не является чистым оборонительным футболистом. Опорником мог бы быть Яка Бийол, но в нём Гончаренко видит нападающего. Как показал матч с «Уфой», эта вера имеет право на жизнь. Но проблема в центре поля никуда не девается. О ней говорил и сам Виктор Михайлович: «Если есть проблемы, мы пробуем их скрыть. Если есть сильные стороны – улучшить. У нас есть определенные проблемы в центре поля. Любое сочетание опорников – это в атаку. Мы знаем об этой проблеме, говорим. Когда Обляков и Ахметов сваливаются вдвоем во фланги и оставляют там пространство в 35 метров между собой и центральными защитниками, тогда сложно обороняться».

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4. Молодая защита

Самый популярный вариант тройки центральных защитников ЦСКА в последних матчах – Дивеев, Магнуссон, Карпов. Средний возраст этой троицы – 21 год. Это очень молодая защита. Дивеев, который перешёл в ЦСКА прошлой зимой, почти не имея матчей в «Уфе», уже стал твёрдым игроком основы. Вадим Карпов вообще ещё вчера играл в дубле, а сейчас Гончаренко предпочитает его Гогуа и Шарлии. И это тоже говорит о том, что у ЦСКА плохая глубина состава. Данный вариант защиты, безусловно, выглядит перспективно, но абсолютно нормально, что сейчас она иногда сбоит и не всегда играет на высоком уровне.

5. Сильные стороны перестали работать

Как бы плохо ЦСКА не играл, в каких бы матчах он не проигрывал, но прессинг всегда был сильной стороной ЦСКА. Но в последнем матче с «Ференцварошем» плох был даже он и не работал так, как все привыкли. Это признал и Гончаренко на пресс-конференции: «Клопп как-то на это хорошо ответил в первый свой год в «Боруссии» в Лиге чемпионов. Заняли четвертое место в группе с, возможно, лучшим прессингом. Прессинг очень выхолащивает, отбирает много сил. Плюс мы забираем мяч и не всегда хорошо им распоряжаемся (наши нападающие часто разбросаны). Это приводит к расходу сил. Но мы будем продолжать верить в то, что делаем». Поэтому чтобы вернуть позитив в игру, Гончаренко нужно вернуть работающий прессинг.

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6. Кризис идей

Одной из причин мощного старта нового ЦСКА осенью 2018 года была неизвестность. Никто не знал, как будет играть эта команда, как проявят себя новые игроки. Сейчас под ЦСКА уже подстроились. Самая сильное взаимодействие в ЦСКА налажено между Влашичем и Фернандесом на правом фланге. Эта связка разрывала соперников осенью 2018 года, а теперь соперники знают, как закрыть этот фланг. Поэтому тренерскому штабу приходится придумывать новое, пытаться менять Влашича и Сигурдссона местами. Прямо сейчас штаб Гончаренко в поиске новых идей. И это тоже одна из причин, почему ЦСКА сейчас сбоит.

7. Невезение

Банально, но ЦСКА сильно не везло в проигранных матчах. Особенно это касается Лиги Европы. В матче с «Эспаньолом» и «Ференцварошем» «армейцы» имели преимущество и не забили очень много моментов. А дальше каждое поражение било по психологии молодой команды и всё дальше утягивало команду в яму. Но в матче против «Уфы» была обратная ситуация, что признавали и игроки ЦСКА. «Уфа» имела больше моментов, но повезло ЦСКА, и команда вырвала победу. Можно надеяться, что это станет толчком для команды и вытащит её из кризиса. Серьёзная проверка уже в ближайшем матче. В Питере команда Гончаренко сыграет с «Зенитом».