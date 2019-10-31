«Команда сбитых лётчиков». Что вы знаете о спартаковцах, перешедших в «Ростов»?

В конце сентября на пресс-конференции после домашней победы над «Динамо» Валерию Карпину в очередной раз припомнили известные слова Леонида Федуна.
«Можно ли назвать вашу команду командой «сбитых летчиков»? — спросил журналист. «Называйте, как угодно, главное, чтобы мы побеждали», — ответил наставник жёлто-синих.
Как можно легко догадаться, такой вопрос был связан не только с официальным объявлением о подписании Павла Мамаева «Ростовом», но и с прошлым самого Карпина, а также группы футболистов, которые перешли из «Спартака» в донской клуб — Песьякова, Ерёменко, Попова и Зуева.
В последние 15 лет экс-спартаковцы частенько перебирались именно в Ростов-на-Дону. А что вы знаете о таких футболистах и об их достижениях? Давайте проверим!
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