Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Тест «Чемпионата»: экс-футболисты «Спартака» в «Ростове», как они играли

Экс-футболисты «Спартака» в «Ростове», тест
Богдан Горбунов
«Команда сбитых лётчиков». Что вы знаете о спартаковцах, перешедших в «Ростов»?
Вспоминаем самых ярких футболистов.
Футбол / Кубок России 0

В конце сентября на пресс-конференции после домашней победы над «Динамо» Валерию Карпину в очередной раз припомнили известные слова Леонида Федуна.

«Можно ли назвать вашу команду командой «сбитых летчиков»? — спросил журналист. «Называйте, как угодно, главное, чтобы мы побеждали», — ответил наставник жёлто-синих.

Кубок России. 1/8 финала
31 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону

Как можно легко догадаться, такой вопрос был связан не только с официальным объявлением о подписании Павла Мамаева «Ростовом», но и с прошлым самого Карпина, а также группы футболистов, которые перешли из «Спартака» в донской клуб — Песьякова, Ерёменко, Попова и Зуева.

В последние 15 лет экс-спартаковцы частенько перебирались именно в Ростов-на-Дону. А что вы знаете о таких футболистах и об их достижениях? Давайте проверим!

Пройти тест мы также можете, пройдя по этой ссылке.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019