У Чалова 1 гол в 12 матчах. ЦСКА ошибся, не отдав его в «Кристал Пэлас»

ЦСКА переживает тяжёлый отрезок. Даже учитывая недавний выход в 1/4 финала Кубка России, у команды чувствуется спад. Локальный или затяжной, это мы узнаем позже. Но по состоянию футболистов на сегодня мы уже видим наибольший кризис у Фёдора Чалова.



За сентябрь и октябрь у нападающего лишь один гол в 12 матчах (7 – в РПЛ, 3 – в ЛЕ, 2 – в Кубке). Так себе статистика для любого форварда. Тем более для лучшего бомбардира прошлого сезона. Когда Дзюба в «Зените» стал меньше забивать, это объяснялось его новой ролью на поле и наличием голевых передач. У Чалова за эти два месяца роль не поменялась. Да и результативных пасов не прибавилось (0).

В чём именно сбавил Чалов?

В 12 матчах осени Чалов нанёс 30 ударов. И фактически все из опасных зон – откуда и стоило бить (90% – из штрафной). Однако лишь 8 ударов пришлись в створ (14 – мимо, 8 – заблокированы).

Фото: InStat

В прошлом сезоне РПЛ Чалов пробил по воротам больше, чем любой другой футболист в турнире – 93 раза (Классон – 80, Азмун – 79, Бикфалви и Вандерсон – 77). При этом Чалов выделялся ещё и шикарной точностью ударов – 49% в створ. А последние два месяца точность ударов Чалова – 26%. По xG (ожидаемым голам) в прошлом чемпионате Чалов должен был забивать 14 голов за 30 туров. Нападающий своими шансами воспользовался чуть лучше и отличился 15 раз. В этом же сезоне, учитывая все его моменты за 14 туров, ожидаемое количество голов – 8. Серьёзный недобор.



Нет сомнений в том, что все эти показатели видит и Гончаренко. Однако адекватной замены форварду просто нет. Ещё перед стартом этого сезона главный тренер ЦСКА в интервью «Чемпионату» отмечал, насколько полезно для Чалова пропустить пару игр.



– Не перетянули вы гайки, воспитывая Чалова скамейкой запасных пару лет назад?

– Нет. Если бы у меня была такая возможность, несколько игр Чалов начал бы на скамейке.



– Даже сейчас?!

– Да. Тогда он по-другому начинает воспринимать игру. Когда в прошлом году проиграли «Динамо» 1:2, он вышел, забил, и у него пошла серия. Ему иногда нужно посмотреть футбол со стороны. В этом случае он выходит и сразу улучшает игру.

«Возможно, я перетянул в ЦСКА гайки весной». В гостях у Гончаренко Главный тренер ЦСКА – о прогрессе Чалова, супе Кононова и реальном Чернобыле.

Почему сбавил Чалов?

Понятно, что в 21 год спад на два месяца – это явно не катастрофа. Но хотелось бы понять, почему это случилось именно сейчас. Тем более что на старте сезона у Чалова было 3+2 по

системе «гол+пас» и именно с сентября что-то пошло не так. Ответ в этой истории напрашивается.



Чалов очень хотел в АПЛ. Мы знаем об этом достоверно сразу из нескольких источников, близких к клубу. Часто информация о переходе наших футболистов в АПЛ является крайне сомнительной. Однако в случае с Чаловым интерес со стороны «Кристал Пэлас» действительно был. И весьма предметный. Нападающий ЦСКА своими глазами видел контракт и дал согласие на трансфер. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал: «Предложение по Чалову было очень хорошее». Клуб не отпустил футболиста, хотя англичане предлагали 15 млн евро. И вроде даже ещё 2 млн бонусами.

Здесь важно учитывать прошлогодний трансфер Головина. На него был спрос и до ЧМ-2018, однако ЦСКА выждал и получил более солидное предложение – 30 млн евро. Похоже, что и теперь был на это расчёт. Увы, не сложилось. Интерес к Головину подогревался успешным выступлением сборной на чемпионате мира. Полузащитника продали на пике спроса. А вот внимание к Чалову было обусловлено лидерством в списке бомбардиров. Последние результаты форварда (да и вообще выступление ЦСКА в Лиге Европы) точно не способствуют росту его стоимости.



После срыва трансфера нападающий загрустил. Это не значит, что он стал нарочно играть хуже в отместку клубу. Это было бы крайне бредовым предположением, но всё же на настроении, похоже, эта история сказалась. Чалова явно стоило отпускать летом и брать кого-то на замену.



Так на сегодня сложилось, что Фёдор уже доказал свою состоятельность, но в сборной на него пока не рассчитывают, а в АПЛ не отпустили. Вот честно, я бы тоже расстроился.