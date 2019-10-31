Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА

Афиша матча гремела громкими интригами и фамилиями, но за час до стартового свистка многие болельщики, а особенно – нейтральные зрители, испустили вздох разочарования: Карпин выставил на битву со «Спартаком» резервный состав.

Сплошные дублёры у «Ростова»

Главный тренер «Ростова» поразмышлял и понял, что для победы в Кубке России требуется выбить из сетки не только красно-белых, но ещё и ЦСКА (в следующей стадии в случае прохода), а затем и «Зенит» (вероятный соперник по 1/2 финала) – и решил сделать ставку на чемпионат. Уже в воскресенье донскому клубу предстоит важный и сложный матч против «Краснодара» на выезде, поэтому в четверг почти все лидеры (Норманн, Ерёменко, Ионов, Шомуродов) получили паузу.



С первых минут вышли Песьяков (6 игр в сезоне в РПЛ – все в первых турах), Логашов (5), Вилюш (0), Ведерников (1), Глебов (8), Хаджикадунич (4), Зайнутдинов (4), Сигурдарсон (4). Из игроков основы/постоянной ротации здесь были разве что Чистяков, Попов и Саплинов, с натяжкой – Глебов. В этот раз Карпин точно не желал обыграть родной клуб любой ценой, а применил более прагматичный подход.



Впрочем, с тактической точки зрения тренер «Ростова» оказался в полном порядке. Он увидел мучения «Локомотива» в Черкизово, прекрасно заметил, что «Спартаку» проще играть на контратаках, а когда он с мячом – всё получается намного хуже. На «Открытие Арену» дончане вышли обороняться по системе с тремя центральными защитниками, отдали сопернику инициативу – и тактика до поры до времени работала.

Сплошная основа у «Спартака»

Тедеско только осваивается в России, для него важна каждая новая победа в любом турнире, и время беречь кадровые ресурсы точно пока не пришло. Поэтому против «Ростова» немец бросил в бой всех сильнейших. «Спартак» снова выстроился по системе 3-5-2: Кутепов, Жиго и Джикия в обороне, Крал – нижний опорник, Бакаев и Умяров – рядом с ним, Айртон по всему левому флангу, два героя дерби против «Локо», Понсе и Ларссон, в атаке. Изменения затронули лишь правый фланг. Вместо Мельгарехо работать по всей бровке вышел Зобнин. И это тоже было то самое решение, которое давно хотелось увидеть в действии.

Первый тайм, несмотря на победный счёт, едва ли можно занести «Спартаку» в актив: красно-белые очень долго не могли воспользоваться территорией. После стартового отрезка с двумя подряд ударами головой (с игры и с углового) до 43-й минуты у команды Тедеско не получалось проникать в штрафную, весь её футбол сводился к стерильному перекатыванию мяча.

Ларссон!

Но ушёл на перерыв «Спартак» победителем. Перед самым перерывом случился эпизод, сразу же изменивший характер матча. Джикия продвинулся в левый полуфланг и вырезал феноменальный сильный диагональный пас низом в штрафную, а Ларссон классно отклеился от соперников и первым же касанием отправил мяч в дальний угол. Сильное первое касание – то самое качество, которым Джордан славился ещё в Швеции.



После перерыва «Ростову» пришлось раскрываться, и сразу стало понятно, что закончиться действо может для команды Карпина грустно. После вялого давления от дончан с одним лишь внятным ударом «Спартак» начал убегать в быстрые атаки, и вторую же реализовал. Бакаев разогнал наступление по правому флангу, покатил на Ларссона, тот в свободную зону на Понсе, аргентинец красиво оставил пяткой набежавшему Бакаеву, удар Зелимхана отразил Песьяков. А на добивании первым оказался Ларссон, оформивший второй подряд дубль.

Интрига на концовку

При 2:0 матч, казалось бы, полностью перешёл под контроль красно-белых. Карпин попытался зацепиться за игру при помощи трёх замен (вышли Шомуродов, Байрамян и Долгов), и кое-что создать действительно удалось: сначала Максименко красиво потащил мяч после удара Зайнутдинова в нижний угол, а ближе к концовке Долгов прорвался справа и всё же подарил зрителям интригу на заключительные минуты.



Но спастись «Ростову» не удалось, да и несправедливо это было бы, учитывая отношение клуба к данной игре. Теперь команда Карпина сосредоточится на чемпионате России, а «Спартак» в 1/4 финала ждёт супербитва с ЦСКА.