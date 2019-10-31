ЦСКА и «Спартак» играли в Кубке России 4 раза. Один матч был просто невероятным

После победы команды Доменико Тедеско над «Ростовом» стало понятно, что в четвертьфинале Кубка России состоится главное столичное дерби – «Спартак» – ЦСКА. Ранее красно-белые и красно-синие встречались в этом турнире четыре раза. Вспоминаем эти яркие матчи, в каждом из которых забивалось не менее трёх голов.

Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА «Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.

Кубок России – 1993/94. Финал

«Спартак» – ЦСКА – 2:2 по пенальти 4:2



В мае 1994-го команды Олега Романцева и Бориса Копейкина сыграли финал в «Лужниках» в присутствии 30 000 зрителей. В то время спартаковцы и «армейцы» были не сопоставимы по уровню. Красно-белые лидировали в чемпионате России, а красно-синие занимали лишь 12 место. Уже к 11-й минуте «Спартак» выигрывал – 2:0. Сперва Игорь Ледяхов реализовал один на один, а потом забил сегодняшний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. В эпизоде с его голом спартаковцы спокойно катали мяч по штрафной соперника. Намечался разгром, но «армейцы» показали характер. Ещё до перерыва Владислав Радимов сократил разницу, преуспев на добивании, а на исходе часа игры счёт ударом со штрафного сравнял защитник Дмитрий Быстров. Дело дошло до серии пенальти. Нынешний тренер сборной России Гинтарас Стауче отразил два удара с «точки» и принёс красно-белым трофей.

«Ростов» обыграл бы «Спартак» основой? Карпин намекнул на это Сказал, что после выхода Шомуродова и Байрамяна на поле была одна команда.

Кубок России – 1999/2000. Полуфинал

ЦСКА – «Спартак» – 3:1



Через шесть лет принципиальные соперники встретились в полуфинале. В мае 2000-го команды Олега Долматова и Олега Романцева сыграли на стадионе «Динамо» перед 13 000 зрителей. Тогда тоже почти все ставили на красно-белых. Всё-таки в чемпионате «Спартак» делил на старте сезона первое место с «Локомотивом», а ЦСКА замыкал таблицу с одним очком и разницей мячей 0:9! Однако это дерби лишний раз доказало, что в матчах Кубка России не бывает фаворитов. Всё началось с того, что на 21-й минуте пенальти заработал Дмитрий Хомуха (на нём сфолил Дмитрий Хлестов). Сам пострадавший пробил с «точки» и попал в перекладину, однако Владимир Кулик добил мяч в сетку в силовой манере. Потом пенальти заработали спартаковцы. Егор Титов ударил – Юрий Окрошидзе отбил. Вдохновлённые сейвом своего голкипера «армейцы» забили перед перерывом второй гол: Евгений Варламов воспользовался ошибкой вратаря. Во втором тайме Кулик оформил дубль, наказав оборону соперника за ошибку при создании офсайда. «Спартак» спасся от неожиданного позора, которым стал бы разгром, благодаря голу Робсона. Бразилец отличился после выхода один на один. Но в финал вышел ЦСКА.

Кубок России – 2005/06. Финал

ЦСКА – «Спартак» – 3:0



В мае 2006-го ЦСКА со «Спартаком» во второй раз в истории встретились в финале Кубка России. Дерби собрало 61 000 зрителей в «Лужниках». Теперь расклад сил казался иным. Команда Валерия Газзаева лидировала в чемпионате перед летним перерывом, а команда Владимира Федотова занимала лишь седьмое место. Тем не менее красно-белые почти тайм сражались на равных. Перед перерывом Даниэль Карвальо заработал штрафной, а Жо забил с помощью рикошета от Габриэля Тамаша. Интрига сохранялась до 90-й минуты, когда Вагнер Лав убежал со своей половины поля от двух оппонентов и переиграл вратаря Войцеха Ковалевски. Более того, в компенсированное время Жо здорово выстрелил из-за штрафной, сделав победу «армейцев» крупной. Спартаковцы завершали матч вдесятером из-за удаления Моцарта.

ЦСКА прервал неудачную серию, но сыграл плохо. Спас крутой гол на 93-й минуте Гончаренко спасли замены.

Кубок России – 2010/11. Полуфинал

«Спартак» – ЦСКА – 3:3 по пенальти 4:5



Последняя до нынешнего сезона встреча «Спартака» и ЦСКА в Кубке России состоялась более восьми лет назад в 2011 году. Как обычно, сыграли в мае. Полуфинал в «Лужниках» пришли посмотреть 46 000 человек. Команды Валерия Карпина и Леонида Слуцкого выдали самое результативное кубковое дерби, забив шесть голов, не считая серии пенальти. В чемпионате тогда успешнее выступали «армейцы», опережавшие спартаковцев на пять очков и делившие первое место.

Игорь Акинфеев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сперва соперники обменялись голами перед перерывом. Томаш Нецид отправил мяч в сетку ударом головой с линии вратарской, а Дмитрий Комбаров – правой ногой по замысловатой траектории. Во втором тайме уже «Спартак» дважды выходил вперёд, а ЦСКА отыгрывался. Ари получил проникающую передачу и смог нанести удар из-под Сергея Игнашевича. В ответ Сейду Думбия забил после подачи углового. Когда же Ибсон делал счёт 3:2, его вообще забыли в штрафной: бразилец свободно пробил по воротам Игоря Акинфеева и добил мяч. К счастью для «армейцев», в их составе тоже был бразилец – Вагнер Лав, которой в эпизоде с голом умудрился сам себе выдать голевую передачу. В серии пенальти всё решил сейв Акинфеева, отразившего удар с «точки» Комбарова. ЦСКА выиграл кубковое дерби третий раз подряд.