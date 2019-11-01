«Джордан слился с проставы, а мой пас не должен пропасть». Джикия повеселел

У капитана «Спартака» отличное настроение. Много шутит и улыбается, но рассказывает и о новой тактике, и о кризисе Шюррле.

После кубковой победы над «Ростовом» к журналистам, по традиции, вышел капитан «Спартака» Георгий Джикия. И если ещё несколько недель назад на защитнике не было лица, когда на вопросы журналистов приходилось отвечать после отставки Кононова, то сегодня – совсем другое дело. Джикия часто шутил, улыбался, но и серьёзно ответить на некоторые вопросы тоже не забыл.

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— Когда узнали стартовый состав «Ростова», были немного удивлены, — признался Джикия. — Но у нас свои задачи и игра, главное, что прошли дальше, как и хотели. В первом тайме мы не могли сделать последний пас, но, слава богу, Джордан классно открылся, а у меня получилось отдать передачу. Гол в раздевалку сыграл для нас важную роль.



— Но концовка игры осталась за гостями.

— Забив второй гол, мы стали играть по счёту. У «Ростова» вышли ребята, которые обострили игру, но в целом мы владели ситуацией. Нам забили ненужный мяч, но «Ростов» контролировал мяч, а мы – игру.



— Карпин сказал, что после выхода Шомуродова и Байрамяна на поле был только «Ростов».

— А выиграли мы.

«Ростов» обыграл бы «Спартак» основой? Карпин намекнул на это Сказал, что после выхода Шомуродова и Байрамяна на поле была одна команда.

— При этом Тедеско заявил, что у «Ростова» нет второго состава, что все игроки соперника – машины. Вы почувствовали это?



— Я бы не сказал, что что-то почувствовал. Мы играли в свою игру, получалось у нас хорошо. «Спартак» владел мячом, подходы нашли и дважды забили. Всё закономерно.

О новой тактике

— Мы всё-таки играем в три защитника, а не в пять. Но опыт такой игры у меня уже есть, поэтому всё хорошо. Тренер объясняет всё больше и больше. Важно, что результатом всё закрепляется. Все всё впитывают, а тренерский штаб всё хорошо доносит. Тедеско говорит на английском. Есть ребята, которые понимают английский, а нам – тем, кто в школе чуть-чуть не учил английский, — переводят на русский язык.

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Проще ли играть на контратаках? Всё зависит от соперника. «Локомотив» тоже хорошо выбегал в контратаки, если бы играли неправильно, то они могли бы нас наказать – моменты были. Но там всё было закономерно, забили отличные мячи. А сегодня увидели, что «Ростов» встал в оборону, поэтому катали мяч.

О кризисе Шюррле

Задали вопрос капитану и о Шюррле, который недавно заявил в интервью, что часто думает о завершении футбольной карьеры.



— Его интервью не читал, посмотрю завтра. Но у всех футболистов бывают и хорошие игры, и неудачные. Шюррле – часть команды, мы в него верим, а в коллективе он играет огромную роль. Он подсказывает что-то игрокам, улыбается, хорошо тренируется. Всё как и раньше. А почему в 28 лет возникают мысли о завершении карьеры – я не знаю. Мне пока 25, такого в голове нет (улыбается). Ситуации бывают разные, посмотрим, что будет дальше.

О матче с ЦСКА в четвертьфинале

— Смотрел второй тайм матча ЦСКА и «Уфы», видел концовку, когда не забила «Уфа», а ЦСКА дожал. Такое бывает, не забиваешь ты – забивают тебе. Но не сказал бы, что с «Уфой» нам было бы проще – мы совсем недавно проиграли им на выезде.

ЦСКА и «Спартак» играли в Кубке России 4 раза. Один матч был просто невероятным Преимущество на стороне «армейцев».

Ну а дальше – просто бесценный диалог между журналистом и Георгием:



— Смотрели игру «Ливерпуля» и «Арсенала»? Можем ли ждать такого от матча «Спартака» и ЦСКА?

— 5:5? Без шансов, мне кажется.



— Ну, вы с Жиго можете по два забить.

— Что, в свои ворота?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

О Джордане, который снова «слился» с проставы

— Джордан слился с проставы после «Локомотива», а как сегодня?

— Сегодня он тоже слился. Но я взял этот вопрос под контроль – мой пас не должен пропадать. Покажу ему один ресторан хороший.



— Это лучший голевой пас в карьере?

— По-моему, единственный (смеётся). Были ещё, на самом деле. Но сегодняшний ассист как ассист, обращать внимание на него не будем.

Настоящий Джордан! Второй подряд дубль Ларссона вывел «Спартак» на ЦСКА «Ростов» Карпина обеспечил напряжённую концовку даже резервным составом. Теперь нас ждёт супердерби в 1/4 финала.

— Грузинский ресторан ему покажете?

— Грузинский – не надо. После него проблемы с весом.



— Может, Джордан уже сменил рацион, поэтому и стал так много забивать?

— Не знаю, что он сменил – но команду это устраивает, пусть продолжает.