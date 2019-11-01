«Джордан слился с проставы, а мой пас не должен пропасть». Джикия повеселел

После кубковой победы над «Ростовом» к журналистам, по традиции, вышел капитан «Спартака» Георгий Джикия. И если ещё несколько недель назад на защитнике не было лица, когда на вопросы журналистов приходилось отвечать после отставки Кононова, то сегодня – совсем другое дело. Джикия часто шутил, улыбался, но и серьёзно ответить на некоторые вопросы тоже не забыл.
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— Когда узнали стартовый состав «Ростова», были немного удивлены, — признался Джикия. — Но у нас свои задачи и игра, главное, что прошли дальше, как и хотели. В первом тайме мы не могли сделать последний пас, но, слава богу, Джордан классно открылся, а у меня получилось отдать передачу. Гол в раздевалку сыграл для нас важную роль.
— Но концовка игры осталась за гостями.
— Забив второй гол, мы стали играть по счёту. У «Ростова» вышли ребята, которые обострили игру, но в целом мы владели ситуацией. Нам забили ненужный мяч, но «Ростов» контролировал мяч, а мы – игру.
— Карпин сказал, что после выхода Шомуродова и Байрамяна на поле был только «Ростов».
— А выиграли мы.
— При этом Тедеско заявил, что у «Ростова» нет второго состава, что все игроки соперника – машины. Вы почувствовали это?
— Я бы не сказал, что что-то почувствовал. Мы играли в свою игру, получалось у нас хорошо. «Спартак» владел мячом, подходы нашли и дважды забили. Всё закономерно.
О новой тактике
— Мы всё-таки играем в три защитника, а не в пять. Но опыт такой игры у меня уже есть, поэтому всё хорошо. Тренер объясняет всё больше и больше. Важно, что результатом всё закрепляется. Все всё впитывают, а тренерский штаб всё хорошо доносит. Тедеско говорит на английском. Есть ребята, которые понимают английский, а нам – тем, кто в школе чуть-чуть не учил английский, — переводят на русский язык.
Проще ли играть на контратаках? Всё зависит от соперника. «Локомотив» тоже хорошо выбегал в контратаки, если бы играли неправильно, то они могли бы нас наказать – моменты были. Но там всё было закономерно, забили отличные мячи. А сегодня увидели, что «Ростов» встал в оборону, поэтому катали мяч.
О кризисе Шюррле
Задали вопрос капитану и о Шюррле, который недавно заявил в интервью, что часто думает о завершении футбольной карьеры.
— Его интервью не читал, посмотрю завтра. Но у всех футболистов бывают и хорошие игры, и неудачные. Шюррле – часть команды, мы в него верим, а в коллективе он играет огромную роль. Он подсказывает что-то игрокам, улыбается, хорошо тренируется. Всё как и раньше. А почему в 28 лет возникают мысли о завершении карьеры – я не знаю. Мне пока 25, такого в голове нет (улыбается). Ситуации бывают разные, посмотрим, что будет дальше.
О матче с ЦСКА в четвертьфинале
— Смотрел второй тайм матча ЦСКА и «Уфы», видел концовку, когда не забила «Уфа», а ЦСКА дожал. Такое бывает, не забиваешь ты – забивают тебе. Но не сказал бы, что с «Уфой» нам было бы проще – мы совсем недавно проиграли им на выезде.
Ну а дальше – просто бесценный диалог между журналистом и Георгием:
— Смотрели игру «Ливерпуля» и «Арсенала»? Можем ли ждать такого от матча «Спартака» и ЦСКА?
— 5:5? Без шансов, мне кажется.
— Ну, вы с Жиго можете по два забить.
— Что, в свои ворота?
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
О Джордане, который снова «слился» с проставы
— Джордан слился с проставы после «Локомотива», а как сегодня?
— Сегодня он тоже слился. Но я взял этот вопрос под контроль – мой пас не должен пропадать. Покажу ему один ресторан хороший.
— Это лучший голевой пас в карьере?
— По-моему, единственный (смеётся). Были ещё, на самом деле. Но сегодняшний ассист как ассист, обращать внимание на него не будем.
— Грузинский ресторан ему покажете?
— Грузинский – не надо. После него проблемы с весом.
— Может, Джордан уже сменил рацион, поэтому и стал так много забивать?
— Не знаю, что он сменил – но команду это устраивает, пусть продолжает.
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