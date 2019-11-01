«Твои волосы выглядят ужаснее». Футболисты отметили Хеллоуин

Минувшей ночью во многих странах отпраздновали Хеллоуин. Праздник возник в Великобритании, но со временем обрёл популярность во всём мире. Не прошли мимо него и многие известные футболисты, показав свои праздничные наряды.
Например, Криштиану Роналду приехал на тренировочную базу «Ювентуса» в весьма необычном костюме. Наряд состоит из двух клоунов, один из которых сидит на плечах другого. Криштиану выложил в соцсетях видео того, как он в маске прибывает на базу под знаменитую песню Майкла Джексона Thriller.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и его жена Анна облачились в героев фильма «Отряд самоубийц». Роберт взял на себя роль Джокера, а Анна предстала в образе Харли Квинн. Польский нападающий выложил фотографию, в описании которой сослался на знаменитую фразу Джокера: «Whysoserious?» (в переводе на русский — почему ты так серьёзен?).
А вот легенда «Челси» Джон Терри подготовился к празднику заранее. Он выложил фото в образе со своей женой Тони ещё четыре дня назад, отметив супругу, сына и дочь.
Молодой украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», тоже не остался в стороне. Он опубликовал фото с маской Призрачного лица — персонажа из культовой серии фильмов «Крик».
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах решил не наносить грим на своё лицо. Вполне вероятно, по религиозным соображениям. Вместо этого просто опубликовал фотографию с игрушечными тарантулами в руках, сопроводив надписью: «Стараюсь изо всех сил выглядеть страшным». На пост быстро отреагировал партнёр Салаха по команде Деян Ловрен, который подколол его комментарием со словами: «Твои волосы выглядят ужаснее, чем эти существа».
Легенда не только бразильского, но и мирового футбола Роналдиньо выложил эпичное видео с лучшими моментами карьеры в «Барселоне».
А бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил сожаление по поводу того, что не смог записать новое видео на Хеллоуин. Тем не менее у француза набралась достойная подборка образов на Хеллоуин прошлых лет. Там есть и костюм Венома, и маска Чаки, и образ людоеда, и, конечно же, знаменитая фраза: «Ilovethisgame».
Классная идея пришла в голову представителям пресс-службы шотландского «Селтика». Они на своём клубном канале выпустили ролик, посвящённый празднику. Парень в маске незаметно подкрадывался к футболистам клуба, которые прибыли на тренировку. Реакция была очень разной.
Отдельно стоит отметить афишу лондонского «Челси» к кубковому матчу с «Манчестер Юнайтед». Футболисты синих изображены с клыками, а на фоне присутствуют чёрные вороны.
Наши футболисты в весёлых костюмах пока не отметились. Зато в официальном аккаунте сборной России опубликовали список любимых фильмов-ужасов её игроков. Гляньте, может, найдёте для себя что-то новое.
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