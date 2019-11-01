Сборная России может потерять Зобнина? Почему переживает Черчесов

В «Спартаке» на наших глазах проходят любопытные реформы. Пришёл новый главный тренер, сменилась схема, корректируются позиции некоторых футболистов. В центре обороны теперь трио, а не дуэт; Бакаев превратился из флангового полузащитника в инсайда и провёл на этой позиции два с половиной матча с переменным успехом; Ларссон стал нападающим в паре, а не правым хавбеком; Крал опустился ниже в опорную зону; а Зобнин вчера в кубковой игре с «Ростовом» вышел правым линейным в модуле 3-4-1-2.

Против «Ростова» — то там, то здесь

Чистосердечно признаюсь: я был одним из тех, кто поднимал обе руки за пробы схемы с тремя центральными защитниками, также был не прочь посмотреть на эксперимент с Зобниным в роли правого латераля.

Новому тренеру «Спартака» стоит попробовать сменить схему. Будет интересно Пришло время строить футбол, исходя из сильных сторон состава и конкретных исполнителей.

С одним лишь уточнением: речь в первую очередь шла о том, что Рассказов и Ещенко стали слишком посредственны в оборонительных действиях, и из-за этого команда лишается устойчивости при контратаках. Работоспособный Зобнин способен обеспечить баланс, выполнить необходимый объём черновой работы. Но в матчах, где много времени требуется проводить впереди против массивной обороны, то есть при отсутствии пространства, Роман уже не выглядит очевидной фигурой для такой структуры: там от фланговых футболистов может потребоваться больше креатива в атаке.

По одной игре с «Ростовом» делать громкие выводы о результатах нововведения нельзя. Во-первых, это была проба, во-вторых, соперник играл в ослабленном составе, в-третьих, роль Зобнина получилась странной и полуторной. При обороне он занимал фланг, при атакующих действиях сначала – тоже, но примерно с 30-й минуты стал меняться позициями с Бакаевым, отдавал Зелимхану при развитии наступления ширину, а сам смещался к центру в зону инсайда. Получилась игра на двух позициях в разных фазах одновременно. С точки зрения обороны Зобнин справился (хотя нагрузка была невысокой), с точки зрения атаки толком себя не проявил.



И тот факт, что после получаса Тедеско начал менять Зобнина с Бакаевым позициями, намекает на то, что сам Доменико тоже заметил: широкое расположение Романа при позиционной атаке не даёт его команде никакого конструктива. Теперь очень любопытно, продолжится ли эксперимент в дальнейшем, увидим ли мы снова Романа справа. И если да, то в матчах с каким предполагаемым характером футбола. Никто не исключает, что Зобнин освоится, прибавит – и станет важным игроком «Спартака» в новой структуре.



Но есть важное но.

Недвусмысленные намёки от Черчесова

В пятницу коллеги из Sport24 опубликовали небольшое интервью с главным тренером сборной России. В нём Станислав Саламович как бы между делом, но на самом деле вполне конкретно намекнул: перемены в «Спартаке», затронувшие игроков сборной, ему не очень нравятся. Вернее, очень не нравятся.

«Такие ситуации возникают, когда команду принимают новые тренеры, — сказал Черчесов. – В «Динамо» теперь практикуют схему игры с тремя центральными защитниками, причём место в составе потерял основной игрок молодёжной сборной России Евгеньев. Вместе с тем сейчас в составе играют кандидаты в национальную команду Шунин, Рауш и Нойштедтер. «Спартак» в двух последних матчах после долгого перерыва действовал в три центральных защитника, двумя из них были Джикия и Кутепов. Бакаев играл в середине поля, а Зобнин и вовсе латераля. И это тоже повод для анализа. Потому что мы не рассматриваем в сборной Бакаева как футболиста центра поля, а Зобнина как флангового игрока – тем более».

Сами для себя решайте, каким тоном читать эти слова, но, на мой взгляд, важно сосредоточить внимание на двух последних предложениях («это повод для нашего анализа», «не рассматриваем на этих позициях»), а также на словосочетании «тем более».



«Месседж» кажется абсолютно понятным.

А какая разница для сборной, на какой позиции Зобнин играет за клуб?

Вы спросите, почему нельзя играть в «Спартаке» на правом фланге, а в сборной – в опорной зоне, причём делать это одинаково качественно. Однако история показывает, что специализация для тренерского штаба нашей национальной команды играет важную роль. Черчесов постоянно говорит, насколько мало времени у сборной в микроциклах и как здорово, если вызываемые футболисты играют в клубе на таких же позициях при плюс-минус схожей системе. Логика очевидна: гораздо проще готовить в таких условиях футболистов и наигрывать тактические нюансы. Таковы методы работы и видение у штаба Черчесова, и сложились они давно.



Кроме того, вспоминаю давнишний разговор с первым ассистентом Станислава Саламовича – Мирославом Ромащенко, отметившим, как всё тот же Зобнин прежде испытывал проблемы, связанные со сменой позиции. Дело было в постчемпионском для «Спартака» сезоне-2017/18, когда Роман зачастую использовался при Массимо Каррере в роли флангового полузащитника (в опорной зоне играли Глушаков и Фернандо, под нападающим – Ханни). В марте 2017-го, перед контрольной игрой с Бразилией, Зобнин приехал в сборную, его стали наигрывать в основу на позиции опорника – и удивились, насколько потерянным оказался Роман, как быстро растерял навыки и лишился автоматизма игры в центре.

Есть и другой пример – Кузяев. Далер был важным игроком сборной на ЧМ-2018, но в «Зените» после трансфера Барриоса и ренессанса Оздоева он стабильно играть в опорной зоне перестал, принялся менять позиции и затыкать всевозможные дыры. И как-то раз в национальной команде в беседе с тренерами он сам признался, что после длительной паузы уже и подзабыл, каково это – выходить в центре.

Поэтому сейчас в сборной опасаются, что Зобнин в случае продолжения тенденции с правым флангом за полгода до Евро-2020 может потерять навыки – а за месяц сборов их не успеет вернуть. На правом фланге же у Романа будет высокая конкуренция, линейным при модуле 3-5-2 (если система будет использоваться, что тоже не факт) станет на сто процентов Марио Фернандес. Можно было бы махнуть на всё рукой и сказать: «Будь что будет», но нет: в сборной Зобнина очень любят и ценят. Тот же Ромащенко всегда считал его ключевым футболистом команды и не раз повторял это в интервью.

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Из-за такого отношения к игроку наверняка и появляются слова Черчесова в СМИ.

А какое дело до всего этого будет «Спартаку»?

Скорее всего, почти никакого, что тоже абсолютно логично. Клуб и лично Тедеско можно прекрасно понять: «Спартаку» нужно добывать результат и выходить из сложной ситуации, все методы сейчас хороши – особенно нестандартные. Плюс в центральной зоне красно-белых высочайшая конкуренция, и Тедеско имеет полное право считать, что Крал на позиции нижнего опорника смотрится интереснее, а Умяров и Бакаев качественнее поддерживают атаки в роли инсайдов. Кроме того, не забудем, что Тедеско, любящий перевоплощать футболистов и делавший это ещё в «Шальке», из Германии, а там универсализм в крови каждого игрока, все безболезненно переключаются с одного амплуа на другое. В России уровень образования футболистов и скорость адаптации к новым условиям не настолько высоки. Многим очень сложно.

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К «Спартаку» на самом деле не может быть вопросов: Зобнин – актив клуба, а не сборной, тренерский штаб красно-белых готовит его прежде всего для своих нужд, а не для национальной команды. Тем более Тедеско наверняка переговорил с Романом и убедился, что тот не прочь выступать на фланге.



Возникает банальный конфликт интересов, где не существует правых и виноватых. Просто есть Зобнин, который в данной истории может пострадать сильнее всех и лишиться места в национальной команде. Если так произойдёт, будет действительно грустно. Хотя сейчас грустить и паниковать рано. Пока просто с интересом понаблюдаем за любопытными процессами в «Спартаке».