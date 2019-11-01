«Будто в лохотроне разыгрывают, кто будет судить». Чем недовольны в Петербурге

Назначение на центральный матч 15-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА Михаила Вилкова вызвало неоднозначную реакцию в Петербурге. Бывший защитник сие-бело-голубых Алексей Игонин резко раскритиковал это решение. «Я не знаю, как господин Вилков набрал нужные компетенции, он же один раз вообще был отстранён на два месяца от работы за неправильные решения, — негодует он. — У меня такое ощущение, что у нас будто в лохотроне разыгрывают, кто будет судить матчи. Нужно тщательнее подходить к выбору судей и остро ставить данный вопрос. В том, что «Зенит» и так справится с ЦСКА, Вилковым и VAR, на сегодняшний день ни у кого сомнений нет».

Игонин: нет сомнений, что «Зенит» справится и с ЦСКА, и с Вилковым

Недоумение Игонина можно понять. Да, Вилков — судья опытный, с именем, но в последнее время явно потерявший уверенность. Тем не менее нижегородца продолжают назначать на большие матчи.

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Самый памятный эпизод из работы Вилкова в нынешнем сезоне – ошибка в матче того же «Зенита» с «Локомотивом» в Москве. Судья должен был назначать пенальти в ворота «железнодорожников» за нарушение против Магомеда Оздоева. Возможно, Вилков не разглядел момент до конца, поэтому сомневался, а, может, просто побоялся принять жёсткое решение на 1-й минуте матча. Вот только фол остается фолом на любой минуте, и арбитру нужно помнить об этом всегда. Пенальти в ворота «Локомотива» мог решить исход достаточно закрытой игры двух сильнейших команд РПЛ, как решил единственный гол Грегожа Крыховяка. Известный в прошлом московский судья, а ныне судейский эксперт на «Матч ТВ» Игорь Федотов чётко разъяснил в прямом эфире, почему за падение Оздоева следовало назначить одиннадцатиметровый:



«Игрок «Локомотива» неудачно прокинул мяч. Дальше он, пытаясь сыграть в мяч, попал Оздоеву правой ногой в колено по неосторожности. Моё мнение: надо было назначить 11-метровый удар без применения санкций. Почему этого не увидел арбитр VAR? Это уже вопрос, наверное, к руководителям, которые за это отвечают, и к самим ребятам, которые находятся в автобусе», – сказал Федотов.



Действительно, по эпизоду с Оздоевым вопросы были не только к Вилкову, но и к арбитрам с VAR. В матче «Локомотив» – «Зенит» за повторы отвечал Алексей Сухой, которому помогал Сергей Карасёв. Любопытно, что на игре чемпиона с ЦСКА в Петербурге тоже будет работать VAR, и опять-таки в бригаду включён Карасёв. Остаётся надеяться, что на сей раз «телесудьи» отработают внимательнее, чтобы избежать кривотолков.

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Но вернёмся к фигуре Вилкова. Матч «Локомотив» – «Зенит» был далеко не первым, после которого остались вопросы к работе нижегородского арбитра. Так, в недавней встрече РПЛ «Динамо» – «Краснодар» Вилков не назначил пенальти в ворота хозяев на 95-й минуте, когда Шарль Каборе ударил по ноге Уроша Спаича. Неужели и в этом случае на поведении судьи отразилась ситуация на поле? Счет 1:1, концовка игры… не хочется «убивать» команду.



Кроме того, в нынешнем сезоне в матче «Локомотива» с «Рубином» (1:1) Вилков засчитал гол Алексея Миранчука со штрафного удара, хотя «железнодорожники» нарушили новые правила: игрок хозяев стоял менее чем в метре от «стенки» соперника. В том случае глава департамента судейства Александр Егоров нашёл, как оправдать Михаила.

А. Егоров объяснил, почему Вилков засчитал гол Алексея Миранчука «Рубину»

Зато в прошлом сезоне руководители российского судейского корпуса в последний момент сняли Вилкова с игры «Зенит» – «Спартак» после того, как он получил неудовлетворительную оценку за обслуживание встречи «Енисей» – «Крылья Советов» (1:0). В тот раз Егоров признал, что Михаил допустил в Тюмени несколько серьёзных ошибок. Вместо топ-матча в Петербурге нижегородец получил отстранение на четыре тура РПЛ.



В апреле 2019-го Вилков, по словам Егорова, не назначил одиннадцатиметровый в игре «Уфа» – «Урал» (4:1). В марте во встрече «Локомотив» – «Краснодар» (1:0), наоборот, ошибочно указал на «точку» и удалил с поля краснодарца Каборе. До этого, в октябре 2018-го нижегородец не поставил пенальти во встрече «Спартак» – «Арсенал» (2:3) за нарушение против Сальваторе Боккетти. В те же сроки стало известно: ФИФА не включила Михаила в список российских арбитров, допущенных до судейства международных матчей.

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Ещё ранее в феврале-марте 2018-го нижегородец неудачно отработал на матчах «Локомотив» – «Спартак» (0:0) и «Амкар» – «Арсенал» (0:2). Особенно плохо получилось в Перми. Предшественник Егорова в должности руководителя российских судей Андрей Будогосский охарактеризовал ошибки судьи, как «грубые». Вилков заработал единицу по пятибалльной системе.



«К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку «Амкара» Огуде. Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Хотя, по всем рекомендациям, это лишь жёлтая. Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде», – признался сам Михаил.

Арбитр Вилков: мне стыдно за несправедливое удаление игрока «Амкара» Огуде

В общем, Вилков нестабилен. Есть серьёзные опасения по поводу того, что в субботу большой матч РПЛ испортит некачественное судейство. По опыту игры «Локомотив» – «Зенит» можно сделать однозначный вывод: в нашем чемпионате и VAR не всегда оберегает арбитров от влияющих на результат ошибок. Понятно, что выбор у Егорова минимальный, поскольку в России мало судей по-настоящему высокого уровня, тем не менее ставка на нижегородца на данном этапе кажется странной